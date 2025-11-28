Почему у Cadillac до сих пор нет двухместного спорткара – мифы и реальность

Среднемоторный Cadillac V-Series мог бы стать настоящим американским суперкаром

Cadillac всегда ассоциировался с роскошью, но не со спорткарами. Почему бренд так и не решился на выпуск настоящего среднемоторного суперкара? История могла бы сложиться иначе. Узнайте, что мешает Cadillac войти в элиту спортивных автомобилей.

Cadillac долгие годы считался символом американской роскоши и статуса, но в мире спортивных автомобилей марка так и не заняла прочного места. Несмотря на амбициозные заявления и эксперименты с дизайном, двухместные спорткары с эмблемой Cadillac можно пересчитать по пальцам. Это удивительно, ведь у бренда были все возможности, чтобы создать нечто по-настоящему уникальное для рынка США.

Вспоминая историю марки, становится ясно: Cadillac всегда делал ставку на комфорт, престиж и инновации, но не на спортивный драйв. Даже самые мощные версии V-Series, которые позиционировались как конкуренты европейским грандам, оставались скорее быстрыми седанами, чем настоящими суперкарами. Среднемоторная компоновка, которая могла бы вывести Cadillac на новый уровень, так и осталась мечтой для поклонников марки.

Как пишет autoevolution, в Детройте не раз задумывались о создании среднемоторного спорткара, который мог бы бросить вызов Corvette или даже Ferrari. Однако каждый раз проект оказывался на полке. Причины банальны: опасения потерять традиционную аудиторию, высокие затраты на разработку и сомнения в коммерческом успехе. В итоге Cadillac так и не решился сделать шаг в сторону настоящего суперкара.

Сегодня, когда рынок спортивных автомобилей переживает новый подъем, отсутствие среднемоторного Cadillac выглядит особенно странно. У бренда есть все ресурсы, чтобы создать нечто выдающееся: опыт, технологии и имя, которое до сих пор вызывает уважение. Но пока другие американские производители смело экспериментируют, Cadillac остается верен классике и осторожности.

Возможно, когда-нибудь марка все же рискнет и представит миру свой среднемоторный V-Series. Такой автомобиль мог бы стать настоящей сенсацией и изменить представление о Cadillac. Но пока это лишь фантазии энтузиастов и повод для обсуждений среди поклонников бренда. Остается только гадать, увидим ли мы когда-нибудь настоящий американский суперкар с шильдиком Cadillac.