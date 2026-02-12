Чем удивил новый Ram и почему он оказался тесно связан с китайским Changan F70

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

12 февраля 2026, 09:23

Среднеразмерный пикап Ram: новая платформа и неожиданно китайские корни

Новый Ram Dakota для Южной Америки построен на базе китайского Changan F70, но получил уникальный дизайн и интерьер. Чем отличается новинка от других моделей концерна, какие решения удивят и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о появлении нового Ram Dakota на базе китайского Changan F70 может показаться неожиданной, но она отражает важный тренд: глобальные автоконцерны все чаще используют платформы партнеров из Китая для создания собственных моделей. Это не только ускоряет вывод новинок на рынок, но и позволяет предлагать более современные решения по доступной цене. В условиях, когда российский рынок также активно интегрируется с китайскими производителями, подобные примеры заслуживают особого внимания.

Stellantis, один из крупнейших мировых автопроизводителей, представил для Южной Америки среднеразмерный пикап Ram Dakota, который построен на базе китайского Changan F70. Это уже третья модель концерна Stellantis, использующая эту платформу: ранее на ней появились Peugeot Landtrek и Fiat Titano, а также Ram 1200, который продается только в Мексике. Однако Dakota позиционируется как более премиальный и дорогой вариант, рассчитанный на покупателей, ценящих статус и современные технологии.

Внешне Ram Dakota заметно отличается от своих «родственников» по платформе. Передняя часть выполнена в стиле флагманского Ram 1500, что сразу выделяет новинку на фоне конкурентов. У Dakota собственные бамперы, фары, зеркала и расширители арок, хотя основные кузовные панели унифицированы с Peugeot Landtrek. Такой подход позволяет сохранить узнаваемость бренда и одновременно снизить издержки на производство.

Фото: Stellantis

Интерьер Dakota - отдельная история. В отличие от Landtrek, Titano и Ram 1200, здесь полностью используется салон Changan F70. Это современное пространство с симметричной приборной панелью, цифровыми экранами, стильной полосой дефлекторов вентиляции и удобной площадкой для смартфонов с беспроводной зарядкой. Такой интерьер больше напоминает салоны новых китайских кроссоверов, чем привычные рабочие пикапы, что может стать неожиданным плюсом для тех, кто ценит комфорт и технологичность.

Техническая часть тоже заслуживает внимания. Ram Dakota будет предлагаться только с одним двигателем - 2,2-литровым дизелем Fiat мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 450 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат, а привод реализован на все четыре колеса с возможностью блокировки заднего дифференциала. Такая конфигурация делает новинку универсальной: она подойдет и для города, и для бездорожья, что особенно актуально для рынков Южной Америки.

Появление Ram Dakota на базе китайской платформы - яркий пример того, как меняется мировой автопром. Границы между брендами и странами-производителями стираются, а покупатели получают доступ к более технологичным и интересным автомобилям. Для России это сигнал: подобные решения могут появиться и на нашем рынке, особенно с учетом растущего влияния китайских компаний в автопроме.

Упомянутые модели: Changan Kaicene F70, Dodge Ram
Упомянутые марки: Changan, Dodge
