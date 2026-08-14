Выплаты по ОСАГО вырастут на 7–8%: что изменилось в справочниках запчастей

Средние цены на запчасти по ОСАГО пересчитают: новые справочники уже доступны для проверки

Российских водителей ждет важное обновление: справочники средней стоимости запчастей и нормо-часа работ по ОСАГО теперь составлены по новым правилам Центробанка. Это может привести к росту выплат и изменению подхода к расчету ущерба. Что изменилось и почему это важно именно сейчас - объясняем с экспертной точки зрения.

Российских водителей ждет важное обновление: справочники средней стоимости запчастей и нормо-часа работ по ОСАГО теперь составлены по новым правилам Центробанка. Это может привести к росту выплат и изменению подхода к расчету ущерба. Что изменилось и почему это важно именно сейчас - объясняем с экспертной точки зрения.

Для российских автомобилистов наступает момент, который стал заметным показателем их расходов во время страховых случаев. На сайте Российского союза автостраховщиков опубликованы новые версии справочников по средней стоимости запчастей и нормо-часов работ по ОСАГО, подготовленные по обновлённой методике Центробанка. Это событие может изменить привычный порядок выплат и расчётов по страховым случаям, что особенно актуально на фоне нестабильности цен на рынке автозапчастей.

Как сообщает «Российская газета», теперь расчёт средней стоимости деталей и работ будет осуществляться по новым правилам, утверждённым Банком России в июле 2026 года. В частности, при формировании справочников учитываются только те цены на оригинальные запчасти, которые составляют не менее 30% от средней стоимости всех предложений на рынке. Аналоги, если они дешевле оригинала более чем на 70%, в расчёт не берутся. Такой подход призван сделать выплаты по ОСАГО более справедливыми и соответствующими реальным рыночным условиям.

Ещё одно важное изменение касается расходных материалов: их средняя стоимость теперь определяется исключительно по рыночным ценам, без учёта каких-либо скидок. Это означает, что итоговые суммы выплат могут быть ближе к реальным затратам на ремонт, а не к заниженным расчётам, которые часто вызывают споры между страховщиками и автовладельцами.

Публичная проверка новых справочников продлится до 19 сентября, после чего документы будут доработаны с учётом замечаний и предложений, поступивших от участников рынка и общественности. Президент РСА Евгений Уфимцев отмечает, что по итогам новой версии справочников следует увеличить среднюю стоимость запчастей и, соответственно, среднюю выплату по ОСАГО на 7–8%. Для некоторых марок, где рынок запчастей особенно нестабилен из-за проблем с логистикой, рост может быть ещё более заметным, поскольку теперь в расчётах будут использоваться цены на более качественные товары.

Справочники средней стоимости запчастей по ОСАГО используются страховщиками для расчёта выплаты при наступлении страхового случая. Они обновляются регулярно, но именно нынешнее обновление связано с переходом на новую методику, что может стать отправной точкой для формирования более прозрачных и объективных правил игры на рынке автострахования. По мнению специалистов, это позволит снизить количество спорных ситуаций между страховщиками и клиентами, а также повысить уровень защищённости системы ОСАГО в целом.

Стоит отметить, что подобные изменения в расчётах могут повлиять не только на размер выплат, но и на выбор страховых компаний, а также на подход к ремонту автомобилей после ДТП. Особенно это актуально в условиях, когда рынок новых автомобилей в России переживает серьёзные перемены, как это недавно обсуждалось в материале о росте продаж на европейском рынке ( российский рынок новых автомобилей вышел в топ-5 Европы ), корректировка справочников становится еще более инновационной для всех участников рынка.