Выплаты по ОСАГО вырастут на 7–8%: что изменилось в справочниках запчастей

14 августа 2026, 06:41
Средние цены на запчасти по ОСАГО пересчитают: новые справочники уже доступны для проверки
Средние цены на запчасти по ОСАГО пересчитают: новые справочники уже доступны для проверки
Российских водителей ждет важное обновление: справочники средней стоимости запчастей и нормо-часа работ по ОСАГО теперь составлены по новым правилам Центробанка. Это может привести к росту выплат и изменению подхода к расчету ущерба. Что изменилось и почему это важно именно сейчас - объясняем с экспертной точки зрения.
Для российских автомобилистов наступает момент, который стал заметным показателем их расходов во время страховых случаев. На сайте Российского союза автостраховщиков опубликованы новые версии справочников по средней стоимости запчастей и нормо-часов работ по ОСАГО, подготовленные по обновлённой методике Центробанка. Это событие может изменить привычный порядок выплат и расчётов по страховым случаям, что особенно актуально на фоне нестабильности цен на рынке автозапчастей.
Как сообщает «Российская газета», теперь расчёт средней стоимости деталей и работ будет осуществляться по новым правилам, утверждённым Банком России в июле 2026 года. В частности, при формировании справочников учитываются только те цены на оригинальные запчасти, которые составляют не менее 30% от средней стоимости всех предложений на рынке. Аналоги, если они дешевле оригинала более чем на 70%, в расчёт не берутся. Такой подход призван сделать выплаты по ОСАГО более справедливыми и соответствующими реальным рыночным условиям.
Ещё одно важное изменение касается расходных материалов: их средняя стоимость теперь определяется исключительно по рыночным ценам, без учёта каких-либо скидок. Это означает, что итоговые суммы выплат могут быть ближе к реальным затратам на ремонт, а не к заниженным расчётам, которые часто вызывают споры между страховщиками и автовладельцами.
Публичная проверка новых справочников продлится до 19 сентября, после чего документы будут доработаны с учётом замечаний и предложений, поступивших от участников рынка и общественности. Президент РСА Евгений Уфимцев отмечает, что по итогам новой версии справочников следует увеличить среднюю стоимость запчастей и, соответственно, среднюю выплату по ОСАГО на 7–8%. Для некоторых марок, где рынок запчастей особенно нестабилен из-за проблем с логистикой, рост может быть ещё более заметным, поскольку теперь в расчётах будут использоваться цены на более качественные товары.
Справочники средней стоимости запчастей по ОСАГО используются страховщиками для расчёта выплаты при наступлении страхового случая. Они обновляются регулярно, но именно нынешнее обновление связано с переходом на новую методику, что может стать отправной точкой для формирования более прозрачных и объективных правил игры на рынке автострахования. По мнению специалистов, это позволит снизить количество спорных ситуаций между страховщиками и клиентами, а также повысить уровень защищённости системы ОСАГО в целом.
Стоит отметить, что подобные изменения в расчётах могут повлиять не только на размер выплат, но и на выбор страховых компаний, а также на подход к ремонту автомобилей после ДТП. Особенно это актуально в условиях, когда рынок новых автомобилей в России переживает серьёзные перемены, как это недавно обсуждалось в материале о росте продаж на европейском рынке ( российский рынок новых автомобилей вышел в топ-5 Европы ), корректировка справочников становится еще более инновационной для всех участников рынка.
Похожие материалы
-
14.08.2026, 19:47
Какие бюджетные авто в России способны пройти 400 000 км без крупных вложений
Не прошли испытание временем многие бюджетные авто, но есть исключения: эксперт объяснил, какие модели B-класса реально способны преодолеть 400 тысяч километров без серьезных поломок. Какие двигатели и коробки передач выдерживают российские условия, что грозит владельцам популярных моделей и почему цены на вторичке продолжают расти - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.Читать далее
-
14.08.2026, 19:05
Aurus готовит рестайлинг Komendant: возможный запуск в 2028 году
Российский бренд Aurus рассматривает рестайлинг кроссовера Komendant к 2028 году, а в ближайшее время готовит обновленный Senat. Мало кто знает, что эти перемены могут повлиять на весь сегмент премиальных авто в России. Какие детали уже известны и что это значит для покупателей - объясняем подробно.Читать далее
-
14.08.2026, 17:22
Владельцы китайских кроссоверов в России столкнулись с массовой проблемой крыш
Многие российские автомобилисты неожиданно столкнулись с дорогим ремонтом: панорамные крыши на популярных китайских кроссоверах не выдерживают жары. Что грозит владельцам, почему страховки часто не помогают и какие регионы оказались в зоне риска - мало кто знает детали этой проблемы.Читать далее
-
14.08.2026, 17:03
Volvo S90 в Китае: падение цен почти вдвое и неожиданные последствия для рынка
Стоимость Volvo S90 в Китае снизилась почти на 50%, что стало неожиданным сигналом для всего премиального сегмента. Мало кто знает, что теперь этот седан стоит на уровне нового УАЗ «Патриот». Какие причины привели к такому обвалу и что это значит для европейских брендов - объясняем подробно.Читать далее
-
14.08.2026, 16:14
Toyota Land Cruiser 200 с минимальным пробегом и редкой комплектацией продают за 10 млн рублей
В Хабаровске на продажу выставлен Toyota Land Cruiser 200 2017 года с пробегом чуть более 50 тысяч километров и максимальной комплектацией Executive White. Такой вариант встречается крайне редко, что вызывает интерес у специалистов и коллекционеров именно сейчас.Читать далее
-
14.08.2026, 14:37
Единая система транзита ЕАЭС: как изменится доставка грузов с 2027 года
В странах ЕАЭС внедряется новая система таможенного транзита, которая обещает сделать перевозки быстрее и прозрачнее. Уже сейчас фиксируется сокращение времени контроля, а первые масштабные результаты ожидаются через год-два. Разбираемся, что это значит для бизнеса и рынка.Читать далее
-
14.08.2026, 12:04
Shacman X3000: как китайские самосвалы меняют рынок тяжелой техники в России
В условиях роста цен на европейские грузовики, все больше компаний обращают внимание на китайские самосвалы. На примере Shacman X3000 разбираемся, как изменились требования к технике и почему этот выбор может быть выгоден именно сейчас.Читать далее
-
14.08.2026, 10:53
Мопед Дельта С.МОТО Лифан: экономичный транспорт для российских дорог
Мопед Дельта С.МОТО Лифан сочетает надежность, простоту обслуживания и низкий расход топлива. Это решение для тех, кто ищет доступный транспорт для города и загородных поездок. Важно знать нюансы эксплуатации и гарантийные условия.Читать далее
-
14.08.2026, 10:03
Volkswagen Tiguan II: особенности эксплуатации, слабые места и нюансы покупки
Volkswagen Tiguan второго поколения - кроссовер, который часто выбирают на вторичном рынке. Важно знать, какие плюсы и минусы скрывает эта модель, чтобы не столкнуться с неожиданными расходами и проблемами после покупки. Разбираемся, что важно учесть именно сейчас.Читать далее
-
14.08.2026, 08:03
Электромотоциклы и бензиновые мотоциклы в 2026: что изменилось на рынке
В 2026 году выбор между электромотоциклом и бензиновым мотоциклом стал особенно актуальным из-за новых ограничений и развития технологий. Материал поможет разобраться в плюсах и минусах каждого варианта, а также понять, какой тип транспорта подойдет именно вам.Читать далее
Похожие материалы
-
14.08.2026, 19:47
Какие бюджетные авто в России способны пройти 400 000 км без крупных вложений
Не прошли испытание временем многие бюджетные авто, но есть исключения: эксперт объяснил, какие модели B-класса реально способны преодолеть 400 тысяч километров без серьезных поломок. Какие двигатели и коробки передач выдерживают российские условия, что грозит владельцам популярных моделей и почему цены на вторичке продолжают расти - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.Читать далее
-
14.08.2026, 19:05
Aurus готовит рестайлинг Komendant: возможный запуск в 2028 году
Российский бренд Aurus рассматривает рестайлинг кроссовера Komendant к 2028 году, а в ближайшее время готовит обновленный Senat. Мало кто знает, что эти перемены могут повлиять на весь сегмент премиальных авто в России. Какие детали уже известны и что это значит для покупателей - объясняем подробно.Читать далее
-
14.08.2026, 17:22
Владельцы китайских кроссоверов в России столкнулись с массовой проблемой крыш
Многие российские автомобилисты неожиданно столкнулись с дорогим ремонтом: панорамные крыши на популярных китайских кроссоверах не выдерживают жары. Что грозит владельцам, почему страховки часто не помогают и какие регионы оказались в зоне риска - мало кто знает детали этой проблемы.Читать далее
-
14.08.2026, 17:03
Volvo S90 в Китае: падение цен почти вдвое и неожиданные последствия для рынка
Стоимость Volvo S90 в Китае снизилась почти на 50%, что стало неожиданным сигналом для всего премиального сегмента. Мало кто знает, что теперь этот седан стоит на уровне нового УАЗ «Патриот». Какие причины привели к такому обвалу и что это значит для европейских брендов - объясняем подробно.Читать далее
-
14.08.2026, 16:14
Toyota Land Cruiser 200 с минимальным пробегом и редкой комплектацией продают за 10 млн рублей
В Хабаровске на продажу выставлен Toyota Land Cruiser 200 2017 года с пробегом чуть более 50 тысяч километров и максимальной комплектацией Executive White. Такой вариант встречается крайне редко, что вызывает интерес у специалистов и коллекционеров именно сейчас.Читать далее
-
14.08.2026, 14:37
Единая система транзита ЕАЭС: как изменится доставка грузов с 2027 года
В странах ЕАЭС внедряется новая система таможенного транзита, которая обещает сделать перевозки быстрее и прозрачнее. Уже сейчас фиксируется сокращение времени контроля, а первые масштабные результаты ожидаются через год-два. Разбираемся, что это значит для бизнеса и рынка.Читать далее
-
14.08.2026, 12:04
Shacman X3000: как китайские самосвалы меняют рынок тяжелой техники в России
В условиях роста цен на европейские грузовики, все больше компаний обращают внимание на китайские самосвалы. На примере Shacman X3000 разбираемся, как изменились требования к технике и почему этот выбор может быть выгоден именно сейчас.Читать далее
-
14.08.2026, 10:53
Мопед Дельта С.МОТО Лифан: экономичный транспорт для российских дорог
Мопед Дельта С.МОТО Лифан сочетает надежность, простоту обслуживания и низкий расход топлива. Это решение для тех, кто ищет доступный транспорт для города и загородных поездок. Важно знать нюансы эксплуатации и гарантийные условия.Читать далее
-
14.08.2026, 10:03
Volkswagen Tiguan II: особенности эксплуатации, слабые места и нюансы покупки
Volkswagen Tiguan второго поколения - кроссовер, который часто выбирают на вторичном рынке. Важно знать, какие плюсы и минусы скрывает эта модель, чтобы не столкнуться с неожиданными расходами и проблемами после покупки. Разбираемся, что важно учесть именно сейчас.Читать далее
-
14.08.2026, 08:03
Электромотоциклы и бензиновые мотоциклы в 2026: что изменилось на рынке
В 2026 году выбор между электромотоциклом и бензиновым мотоциклом стал особенно актуальным из-за новых ограничений и развития технологий. Материал поможет разобраться в плюсах и минусах каждого варианта, а также понять, какой тип транспорта подойдет именно вам.Читать далее