Выгодный кредит или скрытая переплата: разбираем тренды автокредитования и самые востребованные ценовые сегменты

10 июля 2026, 10:27
Средний автокредит в России: 1,25 млн рублей и снижение ставок в 2026
Средний автокредит в России: 1,25 млн рублей и снижение ставок в 2026
Эксперты раскрыли, как изменились условия автокредитования во втором квартале 2026 года: средний размер займа, процентные ставки и предпочтения покупателей. Какие автомобили чаще всего берут в кредит, что происходит с ценами и почему это важно для тех, кто планирует покупку - объясняем подробно.
Рынок автокредитования в России переживает заметные перемены, которые напрямую затрагивают интересы большинства автомобилистов. В условиях нестабильной экономики и роста цен на новые машины, россияне все чаще обращают внимание на подержанные автомобили и ищут наиболее выгодные условия кредитования. Как сообщает «Российская Газета», во втором квартале 2026 года средний размер автокредита достиг 1,25 млн рублей, а средняя ставка по кредиту снизилась до 22,3% годовых. Это не только отражает текущие тенденции, но и подчеркивает, насколько важно сейчас грамотно подходить к выбору автомобиля и кредитной программы.
Сравнивая с прошлым годом, можно отметить, что средняя процентная ставка по автокредитам снизилась более чем на 2,5 процентных пункта - в 2025 году она превышала 25%. Такой тренд создает предпосылки для постепенного восстановления интереса к автокредитованию, особенно среди тех, кто ранее откладывал покупку из-за высоких переплат. Средний срок кредитования составляет 6,3 года, что позволяет распределить финансовую нагрузку на длительный период и сделать ежемесячные платежи более доступными для семейного бюджета.
Особое внимание заслуживает структура спроса на автомобили с пробегом. Наиболее активно россияне оформляют кредиты на машины 2017 года выпуска, что говорит о популярности автомобилей среднего возраста. Именно такие авто сочетают в себе оптимальное соотношение цены, остаточного ресурса и стоимости обслуживания. В топе самых востребованных моделей оказались Kia Rio (12,9% всех кредитных сделок), Lada Vesta (12%) и Lada Granta (9,4%). Примечательно, что прошлогодний лидер Hyundai Solaris уступил позиции и занял четвертое место с долей 8,8%. В целом, наибольший интерес сохраняется к брендам Lada, Kia и Hyundai - это подтверждает устойчивый спрос на проверенные и относительно недорогие в эксплуатации автомобили.
Если рассматривать распределение по ценовым сегментам, то 27% всех кредитных сделок приходится на автомобили стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей. Еще 23% покупателей выбирают машины в диапазоне 500 тыс. - 1 млн рублей, а 22% - в категории 1,5-2 млн рублей. Автомобили дороже 2 млн рублей занимают лишь 12% рынка. Таким образом, более 70% всех автокредитов оформляются на машины стоимостью от 500 тыс. до 2 млн рублей, что подтверждает ориентацию рынка на массовый сегмент и рациональный подход к выбору транспорта.
Возрастная структура кредитных сделок также демонстрирует интересные особенности. Наибольший спрос наблюдается на автомобили от 5 до 10 лет (29% рынка) и от 10 до 15 лет (28%). Машины младше 5 лет занимают 20%, что связано с ограниченным предложением новых и почти новых авто по приемлемой цене. Автомобили возрастом 15-20 лет составляют 18% рынка, а доля еще более старых машин минимальна. Такой сдвиг в сторону среднего возраста объясняется желанием покупателей найти баланс между техническим состоянием, остаточным ресурсом и стоимостью обслуживания.
Эксперты отмечают, что россияне все чаще выбирают автомобили, которые не только доступны по цене, но и позволяют минимизировать расходы на ремонт и эксплуатацию. В условиях, когда новые машины становятся все менее доступными, а рынок подержанных авто насыщается предложениями, грамотный выбор кредитной программы становится ключевым фактором для многих семей. По мнению специалистов, именно сегмент автомобилей стоимостью 1-1,5 млн рублей сейчас выглядит наиболее сбалансированным с точки зрения ежемесячных платежей и качества приобретаемого транспорта.
Интересно, что тенденции на рынке автокредитования в разных регионах страны могут отличаться. Например, на Дальнем Востоке, как показал недавний анализ, почти 70% подержанных автомобилей старше 15 лет, что связано с особенностями импорта и доступности новых моделей. Подробнее о региональных различиях и причинах такого перекоса можно узнать в материале о структуре вторичного рынка на Дальнем Востоке.
Для справки: по данным аналитиков, в 2026 году российский рынок автокредитования продолжает адаптироваться к новым экономическим условиям. Снижение ставок, рост доли кредитных сделок на автомобили среднего возраста и смещение спроса в массовый сегмент создают предпосылки для дальнейшего развития рынка. Однако эксперты подчеркивают, что при выборе автомобиля в кредит важно учитывать не только размер ежемесячного платежа, но и потенциальные расходы на обслуживание, техническое состояние машины и перспективы ее перепродажи в будущем.
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