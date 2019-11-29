29 ноября 2019, 00:28
Средний возраст автомобилей в России продолжает расти
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По состоянию на 1 июля 2019 года в России насчитывалось 44,1 млн легковых автомобилей. Как выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат», за минувшие два года средний возраст легковушки в нашей стране увеличился с 12,5 до 13,4 года.
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Среди автомобилей иностранных марок самые молодые – «китайцы», которым приходится в среднем по 7,4 года. Примерно также молоды «корейцы» - 7,8 года. Далее «по старшинству» идут американские (10,7 года) и европейские (11,1) автомобили. Самые «возрастные» среди иномарок – «японцы» (13,4 года). Среди российских брендов, моложе всех автомобили УАЗ. Их средний возраст составляет «всего» 15,1 года. На втором месте – машины Lada (16,4 года).
В начале года в России было зарегистрировано 2,65 млн автомобилей в возрасте старше 30 лет. Более половины из них (53,5%) носят эмблему Lada (1,41 млн экз.). На втором месте по объему возрастного парка – Toyota (250 тыс. экз.). На третьем – «Москвич» (150 тыс. экз.). Всего в российском автопарке в возрасте старше 30 лет встречаются автомобили более 150 марок.
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