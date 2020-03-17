Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
17 марта 2020, 00:35

Средний возраст грузового автомобиля в России превышает 20 лет

  • 77
  • 0
Фото: logist.today
По состоянию на 1 января 2020 года в России было зарегистрировано 3,78 млн грузовых автомобилей. Средний возраст машин превышает 21,2 года, а две трети грузового парка страны составляют автомобили старше 15 лет.
Средний возраст грузового автомобиля в России превышает 20 лет

Фото: Автостат

Ранее мы писали
Средний возраст продаваемого на вторичном рынке подержанного автомобиля увеличивается год от года. Если в ...
Читать далее
Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили качественный состав российского парка грузовых автомобилей. Сейчас в нем насчитывается 3,78 млн единиц, большинство из которых (64,7%) старше 15 лет. Ровно треть парка (33%) составляют автомобили иностранных брендов. На долю дизельных грузовиков приходится 69,5% парка. При этом лишь 19,8% грузовых машин соответствуют стандарту Евро-4 и выше. Что касается владельцев, то примерно равное количество грузовых машин принадлежит юридическим лицам и частникам.

По численности парка лидирует столичный регион. В Москве зарегистрировано 160,3 тыс. автомобилей, а в Подмосковье – 155,8 тыс. автомобилей. Третье место занимает Краснодарский край, где насчитывается 144,2 тыс. грузовиков. Еще в пяти субъектах РФ зарегистрировано свыше 100 тыс. грузовых автомобилей: Ростовская область, Иркутская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Новосибирская область. Ни Санкт-Петербург, ни Ленинградская область не входят даже в первую десятку.

В рейтинге брендов бесспорное лидерство у КаМАЗа – 927,3 тыс. автомобилей. Второе место досталось марке ГАЗ – 729,8 тыс. автомобилей. «Бронзу» удерживает ЗиЛ – пока в стране насчитывается почти полмиллиона автомобилей этой марки (495,6 тыс. экз.). На долю трех марок-лидеров приходится 57% всего грузового автопарка России. На четвертой строчке расположился белорусский МАЗ (289,9 тыс. экз.), на пятой – «Урал» (173,6 тыс. экз.). Лучший среди иномарок – шведский бренд Volvo насчитывает в России 105,4 тыс. грузовых автомобилей.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Народ, посоветуйте хороший кузовной автосервис, в Москве.
Цитата:| Кому: golubtsoff У официалов всегда дороже и не факт что лучше. Едь на Дубининскую, в Ксервис кузовной-сервис.москва, Недавно у них ремонтировал свою, капот, телевизор, оба передних крыла, все всмятку было. За неделю восстановили все, как было. Красили полностью, смотрел при ярком свете, следов ...
Силыч
Форум Toyota RAV 4
Цитата:| Кому: СОФЬЯ Караганда Давно слышал: предложи даме машину она всегда выберет джип. Может не прав, сам позарился на RAV4. но запомнился случай еще с времен "клятого совка" когда командир правительственного экипажа аэропорта Жуляны через м-ц после покупки волги универсал продал ее и на вопросы ...
Владимир
Форум Nissan Vanette
ВСЕМ ПРИВЕТ КТО ЗНАЕТ ПО ЧЕМУ МИГАЕТ НА ПАНЕЛИ ЛАМПОЧЕА АРБЕК
АЛЕКСАНДР
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
Скупить все: как слабый рубль скажется на авторынке
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Купе спортивные
Hyundai Coupe и еще 21 модель
Класс D Premium
Volvo V50 и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Средний возраст грузового автомобиля в России превышает 20 лет
{{material_129224}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили качественный состав российского парка грузовых автомобилей. Сейчас в нем насчитывается 3,78 млн единиц, большинство из которых (64,7%) старше 15 лет. Ровно треть парка (33%) составляют автомобили иностранных брендов. На долю дизельных грузовиков приходится 69,5% парка. При этом лишь 19,8% грузовых машин соответствуют стандарту Евро-4 и выше. Что касается владельцев, то примерно равное количество грузовых машин принадлежит юридическим лицам и частникам.По численности парка лидирует столичный регион. В Москве зарегистрировано 160,3 тыс. автомобилей, а в Подмосковье – 155,8 тыс. автомобилей. Третье место занимает Краснодарский край, где насчитывается 144,2 тыс. грузовиков. Еще в пяти субъектах РФ зарегистрировано свыше 100 тыс. грузовых автомобилей: Ростовская область, Иркутская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Новосибирская область. Ни Санкт-Петербург, ни Ленинградская область не входят даже в первую десятку.В рейтинге брендов бесспорное лидерство у КаМАЗа – 927,3 тыс. автомобилей. Второе место досталось марке ГАЗ – 729,8 тыс. автомобилей. «Бронзу» удерживает ЗиЛ – пока в стране насчитывается почти полмиллиона автомобилей этой марки (495,6 тыс. экз.). На долю трех марок-лидеров приходится 57% всего грузового автопарка России. На четвертой строчке расположился белорусский МАЗ (289,9 тыс. экз.), на пятой – «Урал» (173,6 тыс. экз.). Лучший среди иномарок – шведский бренд Volvo насчитывает в России 105,4 тыс. грузовых автомобилей.
2020-03-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Республика Башкортостан Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться