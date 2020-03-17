17 марта 2020, 00:35
Средний возраст грузового автомобиля в России превышает 20 лет
- 77
- 0
Фото: logist.today
По состоянию на 1 января 2020 года в России было зарегистрировано 3,78 млн грузовых автомобилей. Средний возраст машин превышает 21,2 года, а две трети грузового парка страны составляют автомобили старше 15 лет.
Фото: Автостат
Ранее мы писали
Средний возраст продаваемого на вторичном рынке подержанного автомобиля увеличивается год от года. Если в ...Читать далее
По численности парка лидирует столичный регион. В Москве зарегистрировано 160,3 тыс. автомобилей, а в Подмосковье – 155,8 тыс. автомобилей. Третье место занимает Краснодарский край, где насчитывается 144,2 тыс. грузовиков. Еще в пяти субъектах РФ зарегистрировано свыше 100 тыс. грузовых автомобилей: Ростовская область, Иркутская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Новосибирская область. Ни Санкт-Петербург, ни Ленинградская область не входят даже в первую десятку.
В рейтинге брендов бесспорное лидерство у КаМАЗа – 927,3 тыс. автомобилей. Второе место досталось марке ГАЗ – 729,8 тыс. автомобилей. «Бронзу» удерживает ЗиЛ – пока в стране насчитывается почти полмиллиона автомобилей этой марки (495,6 тыс. экз.). На долю трех марок-лидеров приходится 57% всего грузового автопарка России. На четвертой строчке расположился белорусский МАЗ (289,9 тыс. экз.), на пятой – «Урал» (173,6 тыс. экз.). Лучший среди иномарок – шведский бренд Volvo насчитывает в России 105,4 тыс. грузовых автомобилей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: golubtsoff У официалов всегда дороже и не факт что лучше. Едь на Дубининскую, в Ксервис кузовной-сервис.москва, Недавно у них ремонтировал свою, капот, телевизор, оба передних крыла, все всмятку было. За неделю восстановили все, как было. Красили полностью, смотрел при ярком свете, следов ...
Цитата:| Кому: СОФЬЯ Караганда Давно слышал: предложи даме машину она всегда выберет джип. Может не прав, сам позарился на RAV4. но запомнился случай еще с времен "клятого совка" когда командир правительственного экипажа аэропорта Жуляны через м-ц после покупки волги универсал продал ее и на вопросы ...
ВСЕМ ПРИВЕТ КТО ЗНАЕТ ПО ЧЕМУ МИГАЕТ НА ПАНЕЛИ ЛАМПОЧЕА АРБЕК
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве