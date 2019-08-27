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27 августа 2019, 12:11

Средний возраст российских автовладельцев составляет 37 лет

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» не только вычислили средний возраст российского автовладельца, но и выяснили, что в зависимости от возраста меняются предпочтения по маркам автомобилей. Самым молодым брендом стала Infiniti.
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Возраст среднестатистического российского автовладельца подсчитали, основываясь на результатах опросов, проведенных специалистами «Автостата» в 2013 – 2019 годах. Было обработано свыше 240 тысяч анкет автовладельцев в возрасте от 18 до 65 лет. Средний возраст отечественного автолюбителя равен 37 годам, но по разным маркам этот показатель существенно отличается.

Самая молодая «аудитория» у японской Infiniti. Средний возраст владельцев этих автомобилей составляет 33 года. На втором месте – немецкая BMW со средним возрастом владельца на уровне 35 лет. Далее идет целая группа разноплановых брендов от отечественной Lada и японских Honda, Mazda, Subaru до немецкого Mercedes-Benz. Объединяет их схожий возраст владельца – 36 лет. Самые возрастные владельцы у корейского SsangYong и китайского Great Wall – 41 год. В среднем, на год моложе обладатели Land Rover, Chery, Suzuki и Renault (40 лет). На пару лет старше среднестатистических оказались собственники Citroen, Volvo и УАЗ.

Ранее таким же методом специалисты «Автостата» вычислили самые «мужские» и самые «женские» автомобильные марки в России. В число первых попали Infiniti и УАЗ, а ко вторым отнесли Chery, Daewoo и Lifan.

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Средний возраст российских автовладельцев составляет 37 лет
{{material_127338}}Возраст среднестатистического российского автовладельца подсчитали, основываясь на результатах опросов, проведенных специалистами «Автостата» в 2013 – 2019 годах. Было обработано свыше 240 тысяч анкет автовладельцев в возрасте от 18 до 65 лет. Средний возраст отечественного автолюбителя равен 37 годам, но по разным маркам этот показатель существенно отличается.Самая молодая «аудитория» у японской Infiniti. Средний возраст владельцев этих автомобилей составляет 33 года. На втором месте – немецкая BMW со средним возрастом владельца на уровне 35 лет. Далее идет целая группа разноплановых брендов от отечественной Lada и японских Honda, Mazda, Subaru до немецкого Mercedes-Benz. Объединяет их схожий возраст владельца – 36 лет. Самые возрастные владельцы у корейского SsangYong и китайского Great Wall – 41 год. В среднем, на год моложе обладатели Land Rover, Chery, Suzuki и Renault (40 лет). На пару лет старше среднестатистических оказались собственники Citroen, Volvo и УАЗ.Ранее таким же методом специалисты «Автостата» вычислили самые «мужские» и самые «женские» автомобильные марки в России. В число первых попали Infiniti и УАЗ, а ко вторым отнесли Chery, Daewoo и Lifan.
2019-08-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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