Вышло исследование: как изменились цены на новые и подержанные автомобили в начале 2026 года и что это значит для покупателей

4 февраля 2026, 13:59
Средняя цена новых авто в России в январе 2026 года: рост на фоне снижения к декабрю
Средняя цена новых авто в России в январе 2026 года: рост на фоне снижения к декабрю
В январе 2026 года средняя стоимость нового автомобиля в России достигла 3,5 млн рублей. Несмотря на небольшое снижение к декабрю, годовой рост оказался ощутимым. Какие проблемы и возможности это создает для автолюбителей - объяснил эксперт.
Рынок новых автомобилей в России продолжает удивлять даже опытных автолюбителей. В начале 2026 года средняя стоимость новой машины достигла 3,5 миллиона рублей. Это не просто цифра - это сигнал для всех, кто планирует обновить свой автопарк или только задумывается о покупке. Как сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, январские показатели оказались ниже декабрьских на 2,1%, но если сравнивать с прошлым годом, рост составил внушительные 13%. Такая динамика не может не сказаться на планах россиян, ведь для многих вопрос цены - ключевой при выборе автомобиля.
Интересно, что и рынок подержанных машин не остался в стороне. Средняя стоимость автомобиля с пробегом в январе 2026 года составила 1,34 миллиона рублей. Это на 14% больше, чем год назад, хотя по сравнению с декабрем рост почти незаметен - всего 0,5%. Эксперты отмечают, что подобная ситуация говорит о продолжающемся спросе на автомобили, несмотря на все экономические колебания и изменения в структуре рынка.
Таким образом, прогноз на 2026 год предполагает дальнейший рост средней цены новых автомобилей, по некоторым данным до 3,8–4,2 млн руб. к концу года с учетом инфляции на уровне 7–9%. Очередной виток подорожания ожидается во втором квартале, когда дефицит микрочипов и логистические риски могут добавить еще 5–7% к стоимости.
Похожие материалы
-
04.02.2026, 13:54
Maserati Grecale Modena V6 2026 выходит в США и Канаде с новым мотором Nettuno
Maserati неожиданно расширяет линейку Grecale в США и Канаде, предлагая новую версию Modena V6 с 385-сильным двигателем Nettuno. Это событие может повлиять на расстановку сил среди премиальных кроссоверов и привлечь внимание к бренду, который редко появляется на дорогах Америки.Читать далее
-
04.02.2026, 13:29
Редкий Pontiac GTO 1964 года не находит покупателя даже после снижения цены
Pontiac GTO 1964 года, который обычно считается желанным проектом для коллекционеров, уже несколько месяцев не может найти нового владельца. Несмотря на снижение цены и полный комплект оригинальных деталей, интерес к машине остается минимальным. Эта ситуация подчеркивает перемены на рынке классических автомобилей и заставляет задуматься о будущем подобных проектов.Читать далее
-
04.02.2026, 13:23
Geely нацелилась на мировой топ: новые технологии, электрификация и экспансия к 2030
Geely Holding Group раскрыла масштабные планы до 2030 года, которые могут изменить расстановку сил на мировом авторынке. Компания делает ставку на электрификацию, инновационные батареи и развитие сервисов. Какие перемены ждут автолюбителей и почему эксперты считают, что конкуренты должны насторожиться - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 13:21
Сколько стоит содержать Nissan X-Trail с пробегом: опыт двух лет владения и реальные траты
Владелец Nissan X-Trail 2005 года делится подробностями эксплуатации и затратами на обслуживание за два года. Почему выбор пал на этот кроссовер, с какими проблемами пришлось столкнуться и сколько реально стоит его содержание - в материале.Читать далее
-
04.02.2026, 11:48
Haval Jolion против Renault Duster: разница в цене, мощности и комфорте
Российские автолюбители все чаще выбирают между Haval Jolion и подержанным Renault Duster. Почему эти модели оказались в центре внимания, какие подводные камни скрывают комплектации и что на самом деле важнее — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 11:27
Киберугрозы для автомобилей: какие атаки ждут владельцев в 2026 году
Cпециалисты выявили, какие киберриски станут самыми опасными для автомобилей уже в ближайшие годы. Почему цифровые системы машин и инфраструктуры могут стать легкой добычей для злоумышленников - объяснил эксперт.Читать далее
-
04.02.2026, 11:13
В Китае запретят выдвижные дверные ручки и ужесточат испытания авто с 2027 года
С 2027 года в Китае вводятся жесткие стандарты для автопроизводителей: под запрет попадают электронные выдвижные ручки, а испытания машин станут строже. Как это скажется на рынке и почему это важно для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 11:09
Редкий BMW M3 CS 2024 года с пробегом 10 100 км выставлен на аукцион в США
На аукционе в США появился BMW M3 CS 2024 года с минимальным пробегом и редкой комплектацией. Машина с чистой историей и эксклюзивными опциями уже привлекла внимание покупателей. Почему этот лот вызывает столько интереса - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 10:52
Выпуск LADA Iskra в Санкт-Петербурге: планы на 2026 год и рост производства
«Автозавод Санкт-Петербург» озвучил производственные планы по выпуску LADA Iskra в 2026 году. Какие перемены ждут предприятие и почему это важно для российского автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 08:43
Кемпинг 2026: новые тренды, доступные фургоны и неожиданные направления для автопутешествий
Вышло исследование: рынок автодомов и кемперов в 2026 году меняется на глазах. Новые бюджетные модели, расширение ассортимента полноприводных машин и неожиданные маршруты для отдыха — что это значит для российских автолюбителей и какие возможности открываются уже сейчас.Читать далее
Похожие материалы
-
04.02.2026, 13:54
Maserati Grecale Modena V6 2026 выходит в США и Канаде с новым мотором Nettuno
Maserati неожиданно расширяет линейку Grecale в США и Канаде, предлагая новую версию Modena V6 с 385-сильным двигателем Nettuno. Это событие может повлиять на расстановку сил среди премиальных кроссоверов и привлечь внимание к бренду, который редко появляется на дорогах Америки.Читать далее
-
04.02.2026, 13:29
Редкий Pontiac GTO 1964 года не находит покупателя даже после снижения цены
Pontiac GTO 1964 года, который обычно считается желанным проектом для коллекционеров, уже несколько месяцев не может найти нового владельца. Несмотря на снижение цены и полный комплект оригинальных деталей, интерес к машине остается минимальным. Эта ситуация подчеркивает перемены на рынке классических автомобилей и заставляет задуматься о будущем подобных проектов.Читать далее
-
04.02.2026, 13:23
Geely нацелилась на мировой топ: новые технологии, электрификация и экспансия к 2030
Geely Holding Group раскрыла масштабные планы до 2030 года, которые могут изменить расстановку сил на мировом авторынке. Компания делает ставку на электрификацию, инновационные батареи и развитие сервисов. Какие перемены ждут автолюбителей и почему эксперты считают, что конкуренты должны насторожиться - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 13:21
Сколько стоит содержать Nissan X-Trail с пробегом: опыт двух лет владения и реальные траты
Владелец Nissan X-Trail 2005 года делится подробностями эксплуатации и затратами на обслуживание за два года. Почему выбор пал на этот кроссовер, с какими проблемами пришлось столкнуться и сколько реально стоит его содержание - в материале.Читать далее
-
04.02.2026, 11:48
Haval Jolion против Renault Duster: разница в цене, мощности и комфорте
Российские автолюбители все чаще выбирают между Haval Jolion и подержанным Renault Duster. Почему эти модели оказались в центре внимания, какие подводные камни скрывают комплектации и что на самом деле важнее — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 11:27
Киберугрозы для автомобилей: какие атаки ждут владельцев в 2026 году
Cпециалисты выявили, какие киберриски станут самыми опасными для автомобилей уже в ближайшие годы. Почему цифровые системы машин и инфраструктуры могут стать легкой добычей для злоумышленников - объяснил эксперт.Читать далее
-
04.02.2026, 11:13
В Китае запретят выдвижные дверные ручки и ужесточат испытания авто с 2027 года
С 2027 года в Китае вводятся жесткие стандарты для автопроизводителей: под запрет попадают электронные выдвижные ручки, а испытания машин станут строже. Как это скажется на рынке и почему это важно для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 11:09
Редкий BMW M3 CS 2024 года с пробегом 10 100 км выставлен на аукцион в США
На аукционе в США появился BMW M3 CS 2024 года с минимальным пробегом и редкой комплектацией. Машина с чистой историей и эксклюзивными опциями уже привлекла внимание покупателей. Почему этот лот вызывает столько интереса - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 10:52
Выпуск LADA Iskra в Санкт-Петербурге: планы на 2026 год и рост производства
«Автозавод Санкт-Петербург» озвучил производственные планы по выпуску LADA Iskra в 2026 году. Какие перемены ждут предприятие и почему это важно для российского автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 08:43
Кемпинг 2026: новые тренды, доступные фургоны и неожиданные направления для автопутешествий
Вышло исследование: рынок автодомов и кемперов в 2026 году меняется на глазах. Новые бюджетные модели, расширение ассортимента полноприводных машин и неожиданные маршруты для отдыха — что это значит для российских автолюбителей и какие возможности открываются уже сейчас.Читать далее