Вышло исследование: как изменились цены на новые и подержанные автомобили в начале 2026 года и что это значит для покупателей

Средняя цена новых авто в России в январе 2026 года: рост на фоне снижения к декабрю

В январе 2026 года средняя стоимость нового автомобиля в России достигла 3,5 млн рублей. Несмотря на небольшое снижение к декабрю, годовой рост оказался ощутимым. Какие проблемы и возможности это создает для автолюбителей - объяснил эксперт.

Рынок новых автомобилей в России продолжает удивлять даже опытных автолюбителей. В начале 2026 года средняя стоимость новой машины достигла 3,5 миллиона рублей. Это не просто цифра - это сигнал для всех, кто планирует обновить свой автопарк или только задумывается о покупке. Как сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, январские показатели оказались ниже декабрьских на 2,1%, но если сравнивать с прошлым годом, рост составил внушительные 13%. Такая динамика не может не сказаться на планах россиян, ведь для многих вопрос цены - ключевой при выборе автомобиля.

Интересно, что и рынок подержанных машин не остался в стороне. Средняя стоимость автомобиля с пробегом в январе 2026 года составила 1,34 миллиона рублей. Это на 14% больше, чем год назад, хотя по сравнению с декабрем рост почти незаметен - всего 0,5%. Эксперты отмечают, что подобная ситуация говорит о продолжающемся спросе на автомобили, несмотря на все экономические колебания и изменения в структуре рынка.

Таким образом, прогноз на 2026 год предполагает дальнейший рост средней цены новых автомобилей, по некоторым данным до 3,8–4,2 млн руб. к концу года с учетом инфляции на уровне 7–9%. Очередной виток подорожания ожидается во втором квартале, когда дефицит микрочипов и логистические риски могут добавить еще 5–7% к стоимости.