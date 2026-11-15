Eonyx в 4,6 раза популярнее, Zeekr и Exeed на взлёте: какие электрокары сейчас в тренде

15 ноября 2026, 22:47
От 3,1 до 12,8 млн рублей: кто в топе по спросу и почему гибриды захватывают рынок
От 3,1 до 12,8 млн рублей: кто в топе по спросу и почему гибриды захватывают рынок
Авито Авто оценило рынок новых электромобилей и гибридов за десять месяцев 2026 года: спрос прибавил 3%, а средняя цена снизилась на 8%. Интерес к отдельным моделям однако вырос в несколько раз - в том числе к компактному Eonyx M2.
С января по октябрь 2026 года интерес к новым электромобилям и гибридам в России вырос на 3%, а средняя стоимость снизилась на 8%, до 6,7 млн рублей. Таковы результаты исследования «Авито Авто», которые оказались в распоряжении редакции 110km.ru. Показатель объединяет электромобили и гибриды. На среднюю цену влияют стоимость отдельных машин и состав моделей, представленных в сегменте.
По данным «Авито Авто», сильнее всего среди марок вырос пользовательский интерес к Eonyx, в 4,6 раза. У Exeed он увеличился в 2,1 раза. Интерес к Voyah прибавил 7%. Компактный электромобиль Eonyx M2 россияне стали искать в 5,7 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Модель выпускают на заводе «Автотор» в Калининграде.
После Eonyx M2 в рейтинге по динамике интереса расположилась Zeekr 9X: показатель вырос в 2,5 раза. Третьим стал Exeed Exlantix ET с ростом в 2,2 раза. Эти цифры отражают пользовательский интерес к моделям, а не количество проданных или зарегистрированных автомобилей.
По абсолютному уровню интереса среди наиболее востребованных моделей лидировал Evolute i-Space со средней ценой 3,8 млн рублей. В пятерку также вошли Geely EX5 Hybrid за 3,9 млн рублей и Voyah Free за 6,7 млн. Evolute i-JOY оценили в 3,1 млн рублей, а GAC S7 в 6,2 млн. Поэтому, цены в этой пятерке охватывают диапазон от 3,1 до 6,7 млн рублей.
В расширенном списке указаны Exeed Exlantix ET за 7 млн рублей и Zeekr 9X за 12,8 млн. Там же есть Esteo Exlantix ET с ценой 7 млн рублей. Esteo V27 стоит 5,9 млн, Changan Deepal G318, 6 млн рублей.
Руководитель продаж направления «Новые автомобили» в «Авито» Артем Хомутинников связывает растущий интерес с развитием зарядной инфраструктуры в крупных городах и расширением выбора. По его словам, осенью 2026 года в Москве каждый пятый контакт с продавцами новых автомобилей приходился на гибриды, а общероссийский спрос на них за год вырос на четверть.
Средняя цена в 6,7 млн рублей относится к объединенной категории новых электромобилей и гибридов, а не к каждой из этих технологий отдельно. В исследовании «Авито Авто» среди популярных моделей представлены машины разных ценовых категорий, в том числе Zeekr 9X и Exeed Exlantix ET.
Среди новинок «Авито Авто» отмечает автомобили Esteo и гибридный Geely EX5. Отдельно названы Exlantix ET и GAC S7. Средняя цена Geely снизилась на 8,9% и составила 4 млн рублей. У Voyah Passion зафиксировано самое заметное снижение среди отдельных моделей: 7,1%, до 5,6 млн рублей.
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