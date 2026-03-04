Средняя стоимость полиса ОСАГО в 2025 году составила 7 280 рублей

Парадокс рынка: Средняя цена ОСАГО в 2025 году снизилась, а выплаты выросли на 17%

Страховые компании удивили: средняя стоимость ОСАГО в 2025 году стала ниже, а выплаты по авариям заметно выросли. Почему страховка дешевеет, а компенсации растут, и что ждет рынок дальше - мало кто знает детали. Эксперты объяснили, какие перемены ждут водителей уже в следующем году.

Для российских автомобилистов новости о стоимости и выплатах по ОСАГО в 2025 году оказались неожиданными. На фоне постоянных разговоров о подорожании автозапчастей и росте расходов на ремонт, средняя цена полиса обязательного страхования автогражданской ответственности снизилась, а вот выплаты по страховым случаям, наоборот, заметно выросли. Это напрямую влияет на кошелек каждого водителя и может изменить подход к выбору страховки в ближайшие годы.

Как сообщает Autonews со ссылкой на Российский союз автостраховщиков, средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам 2025 года составила 7 280 рублей, что на 4,4% меньше, чем годом ранее. При этом средняя выплата по ОСАГО за тот же период выросла сразу на 17% и достигла 117 599 рублей, тогда как в 2024 году она составляла 100 483 рубля. Такой рост выплат оказался втрое выше официальной инфляции, которая, по данным Росстата, составила 5,6%.

Общая сумма выплат по ОСАГО за 2025 год достигла 232,5 млрд рублей, что на 6,2% больше, чем в 2024 году. Эксперты отмечают, что увеличение выплат связано не только с ростом цен на ремонт и запчасти, но и с изменениями в практике урегулирования убытков. Страховые компании вынуждены учитывать новые реалии рынка, а водителям стоит быть внимательнее при выборе страховщика и условий договора.

Интересно, что несмотря на снижение средней стоимости полиса, в 2026 году ожидается обратная тенденция. По словам главы РСА Евгения Уфимцева, страховка может подорожать на 5–8% из-за дальнейшего роста цен на автозапчасти. Это значит, что водителям стоит заранее оценить свои расходы и не откладывать оформление полиса на последний момент.

