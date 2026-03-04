Средняя стоимость полиса ОСАГО в 2025 году составила 7 280 рублей

4 марта 2026, 12:20
Парадокс рынка: Средняя цена ОСАГО в 2025 году снизилась, а выплаты выросли на 17%
Страховые компании удивили: средняя стоимость ОСАГО в 2025 году стала ниже, а выплаты по авариям заметно выросли. Почему страховка дешевеет, а компенсации растут, и что ждет рынок дальше - мало кто знает детали. Эксперты объяснили, какие перемены ждут водителей уже в следующем году.
Для российских автомобилистов новости о стоимости и выплатах по ОСАГО в 2025 году оказались неожиданными. На фоне постоянных разговоров о подорожании автозапчастей и росте расходов на ремонт, средняя цена полиса обязательного страхования автогражданской ответственности снизилась, а вот выплаты по страховым случаям, наоборот, заметно выросли. Это напрямую влияет на кошелек каждого водителя и может изменить подход к выбору страховки в ближайшие годы.
Как сообщает Autonews со ссылкой на Российский союз автостраховщиков, средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам 2025 года составила 7 280 рублей, что на 4,4% меньше, чем годом ранее. При этом средняя выплата по ОСАГО за тот же период выросла сразу на 17% и достигла 117 599 рублей, тогда как в 2024 году она составляла 100 483 рубля. Такой рост выплат оказался втрое выше официальной инфляции, которая, по данным Росстата, составила 5,6%.
Общая сумма выплат по ОСАГО за 2025 год достигла 232,5 млрд рублей, что на 6,2% больше, чем в 2024 году. Эксперты отмечают, что увеличение выплат связано не только с ростом цен на ремонт и запчасти, но и с изменениями в практике урегулирования убытков. Страховые компании вынуждены учитывать новые реалии рынка, а водителям стоит быть внимательнее при выборе страховщика и условий договора.
Интересно, что несмотря на снижение средней стоимости полиса, в 2026 году ожидается обратная тенденция. По словам главы РСА Евгения Уфимцева, страховка может подорожать на 5–8% из-за дальнейшего роста цен на автозапчасти. Это значит, что водителям стоит заранее оценить свои расходы и не откладывать оформление полиса на последний момент.
Тема стоимости обслуживания и страхования автомобилей становится все более актуальной. Например, недавно эксперты подробно разобрали, почему сервисы и шиномонтаж в России дорожают, и какие проблемы могут возникнуть у водителей - подробности в материале о росте цен на обслуживание и шиномонтаж весной 2026 года. Все эти изменения показывают, что рынок автоуслуг продолжает меняться, и водителям важно следить за новостями, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.
Похожие материалы
-
04.03.2026, 12:50
Обновленный OMODA C5 выходит на рынок: старт продаж и новые детали
В марте российский рынок ждет старт продаж обновленного OMODA C5, который уже называют одним из самых ожидаемых кроссоверов года. Эксперты отмечают, что модель получит заметные изменения в дизайне и оснащении. Какие конкуренты ждут новинку и что изменится для покупателей - разбираемся в деталях. Почему именно сейчас интерес к сегменту кроссоверов так высок, и как это повлияет на рынок - рассказываем в материале.Читать далее
-
04.03.2026, 09:48
316 000 миль на одном электромобиле: как Ford Mustang Mach-E выдержал испытание временем
Ford Mustang Mach-E Premium, купленный в 2022 году, преодолел дистанцию, сравнимую с 13 кругосветными путешествиями. Такой пробег на одном электромобиле - редкость даже для США. Почему этот случай заинтересовал экспертов и автопроизводителя, и какие выводы можно сделать о надежности современных электрокаров - в нашем материале.Читать далее
-
04.03.2026, 09:32
Цена комфорта: во сколько обойдется содержание популярного кроссовера Chery Tiggo 4
Владельцы Chery Tiggo 4 сталкиваются с неожиданными расходами, которые часто остаются за кадром при покупке. Разбираем, из чего складывается годовая стоимость владения этим популярным внедорожником, и почему важно учитывать не только цену автомобиля, но и все сопутствующие траты.Читать далее
-
04.03.2026, 08:59
Автопром Франции испытывает кризис: потеря трети рабочих мест и риски для мирового рынка
Французская автомобильная отрасль оказалась на грани: за последние годы она потеряла треть сотрудников. Эксперты отмечают, что ситуация только ухудшается, а крупные бренды переносят производство за границу. Почему это тревожит не только Францию, но и всю Европу - в нашем материале.Читать далее
-
04.03.2026, 08:49
Авторынок в феврале прибавил 2,5%, но итоги двух месяцев остаются в минусе
В феврале 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей показал неожиданный рост на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объясняют это эффектом низкой базы, ведь год назад февраль стал худшим месяцем для автопродаж. Несмотря на положительную динамику, за первые два месяца года рынок все еще в минусе. Почему так происходит и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 08:44
Названы пять самых дорогих автомобилей в России: список и реальные цены на 2026 год
Эксперт назвал топ-5 самых дорогих машин, которые официально продаются в России. В списке - только свежие модели, и все они стоят дороже 8 миллионов рублей. Почему эти авто оказались на вершине рейтинга, какие скидки дают дилеры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 08:35
Коллективный иск против Audi и Volkswagen: владельцы требуют решения проблемы с расходом масла
Владельцы популярных моделей Audi и Volkswagen объединились и подали коллективный иск против автогигантов. Причина - массовые жалобы на повышенный расход масла в моторах EA888. Почему это может затронуть тысячи водителей и как реагируют дилеры - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что проблема тянется уже несколько лет.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
04.03.2026, 07:19
«Капсула времени» из 90-х: в Москве выставлена на продажу «Нива» 1998 года с минимальным пробегом за 3 млн рублей
В Москве неожиданно появилась на продаже почти новая «Нива» 1998 года выпуска с пробегом менее 900 км. За уникальный внедорожник просят внушительную сумму - 3 миллиона рублей. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - разбираемся, чем вызван ажиотаж вокруг старых, но практически не использованных машин. Мало кто знает, что такие предложения появляются крайне редко и быстро находят новых владельцев.Читать далее
-
04.03.2026, 06:47
Семь премиальных седанов с пробегом: что выбрать до 2,5 млн рублей
Эксперты составили свежий рейтинг премиальных седанов с пробегом до 200 000 км, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений. В подборке - реальные плюсы и минусы популярных моделей, особенности моторов и трансмиссий, а также нюансы эксплуатации. Такой анализ особенно актуален на фоне роста цен на новые авто и ограниченного выбора на рынке.Читать далее
