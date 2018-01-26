Средняя цена подержанной машины упала на 9%
В структуре спроса по автосегментам 79% всех объявлений и 81% запрошенных контактов по всей России пришлось на четыре самых популярных в России сегмента машин: C, B, SUV и D. На первом месте – средний класс (29% объявлений, 31% запрошенных контактов), следом идут малые автомобили (21% объявлений, 25% запрошенных контактов) и кроссоверы (20% объявлений, 16% запросов); замыкают четверку большие семейные авто (9% объявлений, 8% запросов).
В России и по предложению, и по спросу традиционно лидирует «АвтоВАЗ»: в 2017 году в 23% всех опубликованных на портале объявлений предлагалось приобрести машины этой марки, и на них пришлось 32% запросов контактов. Средняя стоимость машин из Тольятти составила 158 000 рублей, что значительно дешевле авто других популярных производителей. Так, модели Toyota стоили в среднем 823 000 рублей, Hyundai – 557 000 рублей, Volkswagen – 584 000 рублей, Ford – 446 000 рублей.
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