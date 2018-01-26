26 января 2018, 12:58

Средняя цена подержанной машины упала на 9%

По итогам прошлого года средняя цена подержанной машины составила 511 000 рублей, что на 9% ниже аналогичного показателя за 2016 год. Во многом это связано с изменением структуры парка автомобилей, который «стареет» в связи с увеличением сроков владения относительно «свежими» автомобилями.
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Покупатели на Avito активнее всего интересуются машинами старше 7 лет, что в первую очередь связано с их относительно невысокой ценой: в прошлом году на них пришлось 65% всех запросов контактов при средней цене 284 000 рублей за авто. Около 13% пользователей привлекли машины возрастом 4-5 лет со средней стоимостью 715 000 рублей, еще 12% - возрастом 6-7 лет стоимостью 568 000 рублей за авто; 10% - авто до трех лет по цене 1,24 млн рублей за авто.

В структуре спроса по автосегментам 79% всех объявлений и 81% запрошенных контактов по всей России пришлось на четыре самых популярных в России сегмента машин: C, B, SUV и D. На первом месте – средний класс (29% объявлений, 31% запрошенных контактов), следом идут малые автомобили (21% объявлений, 25% запрошенных контактов) и кроссоверы (20% объявлений, 16% запросов); замыкают четверку большие семейные авто (9% объявлений, 8% запросов).  

В России и по предложению, и по спросу традиционно лидирует «АвтоВАЗ»: в 2017 году в 23% всех опубликованных на портале объявлений предлагалось приобрести машины этой марки, и на них пришлось 32% запросов контактов. Средняя стоимость машин из Тольятти составила 158 000 рублей, что значительно дешевле авто других популярных производителей. Так,  модели Toyota стоили в среднем 823 000 рублей, Hyundai – 557 000 рублей, Volkswagen – 584 000 рублей, Ford – 446 000 рублей.

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Средняя цена подержанной машины упала на 9%
{{material_122364}} Покупатели на Avito активнее всего интересуются машинами старше 7 лет, что в первую очередь связано с их относительно невысокой ценой: в прошлом году на них пришлось 65% всех запросов контактов при средней цене 284 000 рублей за авто. Около 13% пользователей привлекли машины возрастом 4-5 лет со средней стоимостью 715 000 рублей, еще 12% - возрастом 6-7 лет стоимостью 568 000 рублей за авто; 10% - авто до трех лет по цене 1,24 млн рублей за авто. В структуре спроса по автосегментам 79% всех объявлений и 81% запрошенных контактов по всей России пришлось на четыре самых популярных в России сегмента машин: C, B, SUV и D. На первом месте – средний класс (29% объявлений, 31% запрошенных контактов), следом идут малые автомобили (21% объявлений, 25% запрошенных контактов) и кроссоверы (20% объявлений, 16% запросов); замыкают четверку большие семейные авто (9% объявлений, 8% запросов).  В России и по предложению, и по спросу традиционно лидирует «АвтоВАЗ»: в 2017 году в 23% всех опубликованных на портале объявлений предлагалось приобрести машины этой марки, и на них пришлось 32% запросов контактов. Средняя стоимость машин из Тольятти составила 158 000 рублей, что значительно дешевле авто других популярных производителей. Так,  модели Toyota стоили в среднем 823 000 рублей, Hyundai – 557 000 рублей, Volkswagen – 584 000 рублей, Ford – 446 000 рублей.
2018-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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