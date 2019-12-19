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19 декабря 2019, 00:01

Средняя цена полиса ОСАГО снизилась в 2019 году на 5%

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Не всё в России дорожает. По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), за 11 месяцев 2019 года средняя стоимость полиса ОСАГО составила 5 409 рублей или на 5,1% меньше, чем годом ранее. Средний размер страховой выплаты, напротив, вырос до 68,3 тыс. рублей.
РСА подвел итоги продаж и выплат по ОСАГО за 11 месяцев текущего года. Средняя премия по договору «автогражданки» снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,1%: с 5 703 до 5 409 рублей. Средняя премия по ОСАГО для автомобилей физических лиц за тот же период снизилась не столь значительно: с 5 569 до 5 377 рублей (-3,45%).
 
Полисов ОСАГО продали чуть больше, чем годом ранее - 36,65 млн экз. (+1,3%), а денег за них клиенты заплатили суммарно меньше – 198,26 млрд рублей (-3,9%). Число заявлений о возмещении убытков возросло до 2,06 млн единиц (+3,7%). Выросла как общая сумма страховых выплат – до 136, 39 млрд рублей (5,4%), так и средний размер одной выплаты – до 68,3 тыс. рублей (+2,6%).

Игорь Юргенс, президент Российского союза автостраховщиков « Практически весь 2019 год, после того, как начался первый этап реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, премии по обязательной «автогражданке» неуклонно снижаются, а выплаты растут. Кроме того, с 1 декабря начали работать актуализированные справочники стоимости запчастей, согласно которым стоимость «средней корзины» деталей выросла почти на 10%. Все эти изменения создают напряженную финансовую ситуацию на рынке ОСАГО. Чтобы сохранить позитивный для автовладельцев тренд на снижение стоимости обязательной «автогражданки», реформу необходимо как можно быстрее продолжить. »
Игорь Юргенс, президент Российского союза автостраховщиков

С января 2019 года в России расширили тарифный коридор по ОСАГО на 20% в каждую сторону. Реформированию подвергся коэффициент «возраст-стаж». Вместо четырех он стал включать 58 градаций. С 1 апреля изменился подход к исчислению коэффициента бонус-малус (КБМ). Если у автовладельца было несколько разных КБМ, то теперь за ним закрепился один, наименьший. С другой стороны, КБМ перестал «сгорать» после перерыва в вождении.

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Средняя цена полиса ОСАГО снизилась в 2019 году на 5%
РСА подвел итоги продаж и выплат по ОСАГО за 11 месяцев текущего года. Средняя премия по договору «автогражданки» снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,1%: с 5 703 до 5 409 рублей. Средняя премия по ОСАГО для автомобилей физических лиц за тот же период снизилась не столь значительно: с 5 569 до 5 377 рублей (-3,45%). Полисов ОСАГО продали чуть больше, чем годом ранее - 36,65 млн экз. (+1,3%), а денег за них клиенты заплатили суммарно меньше – 198,26 млрд рублей (-3,9%). Число заявлений о возмещении убытков возросло до 2,06 млн единиц (+3,7%). Выросла как общая сумма страховых выплат – до 136, 39 млрд рублей (5,4%), так и средний размер одной выплаты – до 68,3 тыс. рублей (+2,6%).{{person_178_Практически весь 2019 год, после того, как начался первый этап реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, премии по обязательной «автогражданке» неуклонно снижаются, а выплаты растут. Кроме того, с 1 декабря начали работать актуализированные справочники стоимости запчастей, согласно которым стоимость «средней корзины» деталей выросла почти на 10%. Все эти изменения создают напряженную финансовую ситуацию на рынке ОСАГО. Чтобы сохранить позитивный для автовладельцев тренд на снижение стоимости обязательной «автогражданки», реформу необходимо как можно быстрее продолжить.}}С января 2019 года в России расширили тарифный коридор по ОСАГО на 20% в каждую сторону. Реформированию подвергся коэффициент «возраст-стаж». Вместо четырех он стал включать 58 градаций. С 1 апреля изменился подход к исчислению коэффициента бонус-малус (КБМ). Если у автовладельца было несколько разных КБМ, то теперь за ним закрепился один, наименьший. С другой стороны, КБМ перестал «сгорать» после перерыва в вождении.
2019-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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