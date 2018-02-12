12 февраля 2018, 19:10

Средняя стоимость нового авто в России выросла до 1,33 млн рублей

По данным агентства Автостат, средняя стоимость нового автомобиля в салонах российских дилеров увеличилась на 2% и достигла отметки 1,33 млн рублей. Средняя цена новой иномарки в прошлом году составляла 1,55 млн рублей, а отечественного авто – 583 000 рублей.
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Конечно, такие усредненные значения отражают лишь тенденцию. Автомобили в России дорожают, медленно, но уверенно. Расчет средневзвешенной стоимость автомобилей проходил с учетом рекомендованной дилерской стоимости и объема продаж по каждой конкретной модели и комплектации. 

Серьезнее всего в прошлом году подорожали машины китайских брендов – Geely (на 31%) и Chery (на 25,5%). У семи марок рост цен составил от 10 до 20 процентов. В их числе Volkswagen, Hyundai и Kia. Большинство брендов – 21 из российского ТОП-35 – повысили цены примерно на 9 процентов. Среди них Lada, Renault, BMW, Skoda и Ford.

Но есть автопроизводители, у которых в 2017 году средневзвешенная стоимость автомобилей снизилась. Больше всего подешевели Infiniti, сразу на 9 процентов и Land Rover – на 3,3 процента. Аналитики агентства объясняют это изменением структуры продаж.

Ранее, Автостат опубликовал данные, согласно которым доля иномарок в объеме продаж новых автомобилей в Москве и Петербурге превышает 90%. В среднем по России, в прошлом году автомобили иностранных брендов составили 78% от всех проданных машин. Слабее всего позиции зарубежного автопрома в Дагестане – 38,1%.

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Средняя стоимость нового авто в России выросла до 1,33 млн рублей
{{material_122308}}Конечно, такие усредненные значения отражают лишь тенденцию. Автомобили в России дорожают, медленно, но уверенно. Расчет средневзвешенной стоимость автомобилей проходил с учетом рекомендованной дилерской стоимости и объема продаж по каждой конкретной модели и комплектации. Серьезнее всего в прошлом году подорожали машины китайских брендов – Geely (на 31%) и Chery (на 25,5%). У семи марок рост цен составил от 10 до 20 процентов. В их числе Volkswagen, Hyundai и Kia. Большинство брендов – 21 из российского ТОП-35 – повысили цены примерно на 9 процентов. Среди них Lada, Renault, BMW, Skoda и Ford.Но есть автопроизводители, у которых в 2017 году средневзвешенная стоимость автомобилей снизилась. Больше всего подешевели Infiniti, сразу на 9 процентов и Land Rover – на 3,3 процента. Аналитики агентства объясняют это изменением структуры продаж.Ранее, Автостат опубликовал данные, согласно которым доля иномарок в объеме продаж новых автомобилей в Москве и Петербурге превышает 90%. В среднем по России, в прошлом году автомобили иностранных брендов составили 78% от всех проданных машин. Слабее всего позиции зарубежного автопрома в Дагестане – 38,1%.
2018-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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