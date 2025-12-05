Почему машины дорожают быстрее инфляции: кто виноват и что будет дальше?

Средняя стоимость новых авто в России за пять лет удвоилась

Цены на новые и подержанные автомобили в России продолжают расти. За пять лет средняя стоимость новых машин увеличилась вдвое. Эксперты объясняют причины и прогнозируют дальнейшие изменения. Не пропустите детали.

В России продолжается стремительный рост цен на легковые автомобили. По информации агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2025 года средняя стоимость нового легкового автомобиля достигла 3,54 миллиона рублей. Это не просто очередное повышение: за последние пять лет этот показатель вырос ровно в два раза. Только за последний месяц цены подскочили почти на 3%, а по сравнению с ноябрем прошлого года – на 16%.

Эксперты отмечают, что столь резкое удорожание связано не только с инфляцией или колебаниями курса валют. Главная причина – изменение структуры рынка. Доля бюджетных автомобилей, таких как LADA, за год сократилась с 31% до 21%. Одновременно увеличилась доля более дорогих глобальных брендов: с 7% до 13%. Это значит, что россияне все чаще выбирают машины подороже, а доступных вариантов становится меньше.

Еще один фактор – корректировка ценовой политики автопроизводителей. С сентября 2025 года многие бренды начали пересматривать прайс-листы и постепенно отказываться от скидок, которые раньше помогали сдерживать рост цен. В результате средневзвешенная стоимость автомобилей на рынке стала расти еще быстрее.

Ситуация на вторичном рынке мало отличается от новой. В ноябре средняя цена подержанного легкового автомобиля составила 1,3 миллиона рублей. Это на 1,1% выше, чем месяцем ранее, и на 13% больше, чем в ноябре 2024 года. За пять лет стоимость поддержанных машин также увеличилась более чем вдвое. Таким образом, купить автомобиль в России становится все сложнее – как новый, так и с пробегом.

По данным «АВТОСТАТ», расчеты проводились на основе средних рекомендованных цен дистрибьюторов и объемов продаж по каждой модели, с учетом модификаций – двигателя, привода, трансмиссии и типа кузова. Такой подход позволяет объективно оценить динамику рынка и понять, какие сегменты дорожают быстрее всего.