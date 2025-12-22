Китайские автобусы продолжают дешеветь: что происходит с рынком и почему это не радует перевозчиков

Средняя стоимость новых автобусов в России за год снизилась на 2 миллиона

Цены на новые автобусы в России удивили аналитиков. За последний год средняя стоимость упала на пару миллионов рублей. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Российский рынок новых автобусов пережил заметные перемены: за последний год средняя стоимость таких транспортных средств снизилась сразу на 2 миллиона рублей. По данным маркетингового агентства НАПИ, с ноября 2024 по ноябрь 2025 года падение составило 15,3%. Впрочем, если смотреть на динамику за последний месяц, то тут наблюдается небольшой рост - в ноябре средняя цена достигла 11,2 миллиона рублей, что на 1,1% выше, чем в октябре.

Особенно ощутимо подешевели автобусы китайских марок. Так, транспорт YUTONG стал доступнее почти на 8%, ZHONG TONG - на 4,8%, HIGER - на 4,3%. FOTON и GOLDEN DRAGON также отметились снижением цен, пусть и не столь значительным: минус 1,2% и 0,9% соответственно. Эти цифры не включают микроавтобусы, речь идет только о полноразмерных моделях.

Как сообщает Комтранс, подобная тенденция может быть связана с изменением структуры поставок и появлением новых игроков на рынке. Китайские производители продолжают наращивать присутствие, предлагая более выгодные условия для российских перевозчиков. Однако эксперты отмечают, что снижение цен не всегда означает улучшение качества или расширение ассортимента. Иногда это просто реакция на падение спроса или попытка удержать долю рынка в условиях усиливающейся конкуренции.

Интересно, что несмотря на общее удешевление, в ноябре наблюдался небольшой скачок средней цены. Это может быть связано с появлением на рынке более дорогих моделей или изменением курса валют. В любом случае, перевозчики и муниципалитеты, планирующие обновление автопарка, внимательно следят за этими изменениями, чтобы выбрать оптимальный момент для покупки.

Если Вы не знали, YUTONG - один из крупнейших мировых производителей автобусов, базирующийся в Китае. Компания активно работает на российском рынке уже много лет и известна своими крупными поставками городских и междугородних автобусов. Помимо YUTONG, такие бренды как HIGER, FOTON и GOLDEN DRAGON также занимают значительную долю в сегменте новых автобусов в России, предлагая широкий выбор моделей для различных нужд перевозчиков.