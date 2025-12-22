Китайские автобусы продолжают дешеветь: что происходит с рынком и почему это не радует перевозчиков

22 декабря 2025, 15:59
Средняя стоимость новых автобусов в России за год снизилась на 2 миллиона
Цены на новые автобусы в России удивили аналитиков. За последний год средняя стоимость упала на пару миллионов рублей. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Российский рынок новых автобусов пережил заметные перемены: за последний год средняя стоимость таких транспортных средств снизилась сразу на 2 миллиона рублей. По данным маркетингового агентства НАПИ, с ноября 2024 по ноябрь 2025 года падение составило 15,3%. Впрочем, если смотреть на динамику за последний месяц, то тут наблюдается небольшой рост - в ноябре средняя цена достигла 11,2 миллиона рублей, что на 1,1% выше, чем в октябре.
Особенно ощутимо подешевели автобусы китайских марок. Так, транспорт YUTONG стал доступнее почти на 8%, ZHONG TONG - на 4,8%, HIGER - на 4,3%. FOTON и GOLDEN DRAGON также отметились снижением цен, пусть и не столь значительным: минус 1,2% и 0,9% соответственно. Эти цифры не включают микроавтобусы, речь идет только о полноразмерных моделях.
Как сообщает Комтранс, подобная тенденция может быть связана с изменением структуры поставок и появлением новых игроков на рынке. Китайские производители продолжают наращивать присутствие, предлагая более выгодные условия для российских перевозчиков. Однако эксперты отмечают, что снижение цен не всегда означает улучшение качества или расширение ассортимента. Иногда это просто реакция на падение спроса или попытка удержать долю рынка в условиях усиливающейся конкуренции.
Интересно, что несмотря на общее удешевление, в ноябре наблюдался небольшой скачок средней цены. Это может быть связано с появлением на рынке более дорогих моделей или изменением курса валют. В любом случае, перевозчики и муниципалитеты, планирующие обновление автопарка, внимательно следят за этими изменениями, чтобы выбрать оптимальный момент для покупки.
Если Вы не знали, YUTONG - один из крупнейших мировых производителей автобусов, базирующийся в Китае. Компания активно работает на российском рынке уже много лет и известна своими крупными поставками городских и междугородних автобусов. Помимо YUTONG, такие бренды как HIGER, FOTON и GOLDEN DRAGON также занимают значительную долю в сегменте новых автобусов в России, предлагая широкий выбор моделей для различных нужд перевозчиков.
Самостоятельное ТО GAC GS3: сколько стоит и насколько сложно обслуживать кроссовер
Можно ли самому обслужить GAC GS3? Эксперты журнала За рулем разобрались в нюансах ремонта и обслуживания. Сравнили цены на детали и расходники. Оценили сложность работ и доступность запчастей. Некоторые моменты удивили даже опытных водителей.Читать далее
25.12.2025, 10:11
Российский автопром продолжает падение: выпуск машин сокращается четвертый месяц
Выпуск легковых и грузовых авто в России снова снизился. Статистика за ноябрь удивляет. Эксперты фиксируют тревожную тенденцию. Что происходит на заводах страны?Читать далее
25.12.2025, 10:04
Новый Audi A8 может получить дизайн в стиле A7 Sportback и платформу Q9
Будущее Audi A8 остается под вопросом. Компания ищет новую платформу для флагмана. Неофициальные рендеры намекают на неожиданный дизайн. Возможен переход на архитектуру Q9. Официальных решений пока нет, но слухи множатся.Читать далее
25.12.2025, 09:37
Сергей Когогин планирует приобрести серийный электромобиль Атом и ждет старта продаж
Сергей Когогин поделился своим взглядом на будущее электромобиля Атом. Он рассказал о планах по запуску серийного производства. Также были затронуты перспективы новых Москвичей. Подробности – в нашем материале.Читать далее
25.12.2025, 09:18
Suzuki Jimny Monster Hunter Wilds: концепт для геймеров и охотников за приключениями
Suzuki готовит сюрприз для автосалона в Токио. Концепт Jimny Monster Hunter Wilds обещает необычный дизайн. Коллаборация с игровой индустрией интригует поклонников. Чем удивит новинка - узнаем совсем скоро.Читать далее
25.12.2025, 09:07
Белорусский завод БЕЛДЖИ отмечает 14 лет: как предприятие изменило рынок
БЕЛДЖИ празднует 14-летие и удивляет результатами. Завод пережил масштабную модернизацию. Какие перемены ждут бренд дальше? Не все так просто, как кажется на первый взгляд.Читать далее
25.12.2025, 08:58
Продажи подержанных люксовых авто в России: Bentley и Rolls-Royce в лидерах
В ноябре 2025 года вторичный рынок люксовых авто в России снова удивил. Продажи выросли на 13% по сравнению с прошлым годом. Bentley и Rolls-Royce оказались в центре внимания. Какие еще бренды вошли в топ - узнаете в материале.Читать далее
25.12.2025, 08:49
Asiastar выводит на рынок новый туристический автобус: альтернатива европейским моделям
На российском рынке появился необычный туристический автобус. Его дизайн разработан в Италии. Внутри - современные технологии и простор. Что скрывает новый флагман Asiastar?Читать далее
25.12.2025, 08:36
УАЗ выпустит ограниченные серии внедорожников и готовит новые модели к 2026 году
УАЗ планирует удивить автолюбителей лимитированными внедорожниками. Подробности о новых сериях держатся в секрете. Запуск свежих моделей намечен на 2026 год. Ожидаются интересные модификации и технические решения. Следите за новостями – будет много неожиданного.Читать далее
25.12.2025, 08:29
В России отзывают почти 4000 грузовиков Foton из-за несоответствия данных о мощности
В России стартовала масштабная отзывная кампания для грузовиков Foton. Власти выявили несоответствие данных на табличках двигателя. Владельцам предстоит визит к дилеру. Подробности о причинах и последствиях – в нашем материале.Читать далее
