21 мая 2019, 09:36
Средняя стоимость ОСАГО снизилась на 5%
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Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал данные по ОСАГО за первые четыре месяца 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость полиса «автогражданки» снизилась на 5,1%, а средняя выплата, наоборот, возросла.
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Все эти нововведение принесли свои плоды, причем не всегда радостные для страховщиков. По данным РСА, с января по апрель нынешнего года количество оформленных договоров ОСАГО в 2019 году выросло до 12,4 млн единиц (+1,7%). И это единственный положительный результат для страховых компаний. Одновременно, средняя цена полиса ОСАГО снизилась до 5 411 рублей (-5,1%). Годом ранее полис стоил, в среднем 5 701 рубль.
Кроме того, увеличилось количество обращений за выплатой по ОСАГО – до 826 тысяч заявлений (+8,3%), из которых было урегулировано (то есть выплачена компенсация) 782,7 тыс. обращений (+12,3%). Вырос и средний размер выплаты по ОСАГО – до 66 314 рублей (+3,1%). Всего же за первые четыре месяца 2019 года страховые компании выплатили по ОСАГО 51,9 млрд рублей (+15,7%). Соотношение выплат к премиям (стоимости полиса) с начала года выросло на 77%. По словам главы РСА Игоря Юргенса, это тревожный тренд для страхового рынка.
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