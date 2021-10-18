18 октября 2021, 13:15
Средняя сумма автокредита на новый автомобиль подскочила в 1,5 раза
Автомобили в России продолжают дорожать. Одновременно увеличиваются и суммы, которые граждане берут в долг у банков на покупку машины. В третьем квартале 2021 средний размер автокредита на новый автомобиль вырос до 1,6 млн рублей.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Самые популярные марки машин с пробегом в третьем квартале: Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Nissan. При покупке новых, предпочтения отдают: Kia, Hyundai, Geely, Volkswagen, Skoda, пишут «Автоновости дня» со ссылкой на ТАСС. Если говорить о статистике с января 2021 года, то по подержанным машинам картина не меняется, а по новым – Lada пока опережает Geely.
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