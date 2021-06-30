Срок давности по штрафам ГИБДД: можно ли не платить назначенный штраф
110KM.RU рассказывает, какой срок давности по штрафам, как его рассчитать и можно ли избежать его оплаты.
- Какой срок давности по штрафам ГИБДД;
- Как рассчитать срок давности;
- В каком случае срок давности могут прервать или продлить;
- Можно ли водителю переждать срок давности и избежать оплаты штрафа;
- Что делать, если срок давности административного штрафа вышел, а он висит в базе.
Какой срок давности по штрафам ГИБДД?
Закон отводит 10 суток на то, чтобы обжаловать штраф, после чего постановление о назначенных санкциях вступает в действие.
В соответствии со статьей 4.5 КоАП запрещено вынесение постановления спустя два месяца с момента совершенного административного правонарушения. Если же дело рассматривалось судьей – дается три месяца. То есть, если за этот период в адрес водителя не последовал штраф за совершенное нарушение, позднее этих сроков наложение санкций незаконно.
Кроме того, в статье 31.9 КоАП говорится, что постановление о штрафе должно быть исполнено не позднее двух лет. В противном случае санкции прогорают по срокам давности, и их исполнения требовать от водителя нельзя. Звучит хорошо, но есть ряд нюансов, которые мы рассмотрим ниже.
Как рассчитать срок давности
Как мы уже сказали, нельзя выписать постановление о наказании водителя спустя 2 месяца после совершенного нарушения, а при рассмотрении дел судами – спустя три месяца. Водитель может избежать санкций, если постановление вынесли позже благодаря бюрократическим проволочкам или если суд не рассмотрел вовремя дело.
Если постановление уже вынесено, приставы и ГИБДД должны взыскать с водителя назначенную сумму штрафа в течение двух лет.
Рассчитать срок давности просто. Например, если вы были оштрафованы на 1500 рублей за разворот через сплошную 1 мая 2018 года, то срок давности рассчитывается так: 10 дней на обжалование штрафа + 2 года = 11 мая 2020 года. Именно в эту дату истекает срок давности штрафа, и его можно не платить.
Если водитель подал заявление на обжалование назначенных ему санкций, то отсчет срока давности начнется со дня, когда постановление начнет действовать. Период рассмотрения заявления в расчет не берется.
После того, как постановление вступило в силу, у водителя 60 дней на внесение оплаты. Если не заплатить, то дело передадут службе судебных приставов, которые могут применить к должнику следующие меры воздействия:
- запретят покидать пределы Р.Ф. (когда долг превысил 10 тысяч рублей);
- приостановят удостоверение водителя;
- наложат арест на банковские счета должника, изымут сумму из его доходов или за счет имущества.
Если неплательщик попадется сотрудникам автоинспекции, то его могут принудительно доставить в суд, где удвоят сумму неоплаченного штрафа, назначат до 50 часов исправительных работ или 15 суток ареста.
Если просроченный штраф в любом случае удваивается, то арест и исправительные работы не применяются к лицам, получившим штрафы с камер фотофиксации.
В каком случае срок давности могут прервать или продлить
По ч. 2 ст. 31.9 истечение срока давности штрафа будет прервано при уклонении водителя от его уплаты. Как только указанное лицо обнаружат – срок давности возобновят.
Если у водителя рассрочка или отсрочка на уплату штрафа, срок давности начнет исчисляться по их завершению.
Можно ли водителю переждать срок давности и избежать оплаты штрафа
Срок исковой давности по штрафам не маленький, и избежать оплаты очень тяжело по ряду причин:
- у автоинспекции есть доступ к мобильным базам, хранящим сведения о должниках, и вы не сможете совершать регистрационные действия с машиной, имея неоплаченные санкции ГИБДД;
- в любой момент должника могут остановить на дороге сотрудники ГАИ, доставить его в суд, где он получит удвоенное административное взыскание, исправительные работы или 15 суток ареста;
- судебные приставы ведут активную розыскную работу, и если человек работает, долг вычтут из его зарплаты или иного дохода. Кроме того, долг может быть погашен за счет имущества должника;
- если водитель начнет уклоняться от получения постановления или скрываться от приставов, срок давности приостановят на период поиска должника, но как только обнаружат его или имеющееся имущество, вручат ему постановление, и срок давности возобновится.
То есть, шанс избежать оплаты один - закрыть на пару лет машину в гараже, и испариться как социальное существо. Это не реально, так как россияне работают, получают пособия, пенсии, совершают сделки и т.д. Остается лишь надеяться, что в ГИБДД что-то напутают и нарушит сроки вынесения постановления или же приставы не станут вас преследовать из-за незначительной суммы наказания. Но если штраф не велик, стоит ли устраивать себе проблемы? Ведь нет гарантии, что не попадетесь сотруднику автоинспекции или приставам.
Что делать, если срок давности административного штрафа вышел, а он висит в базе
Когда срок давности по штрафу истек, а он до сих пор висит в базе, нужно напомнить об этом забывчивым сотрудникам ГИБДД. Обычно водители узнают о наличии санкций на их имя, когда обращаются за регистрационными услугами. Постановление не приходило, а штраф числится. ГИБДД может настоять на оплате штрафа, и отказать в регистрации авто до факта оплаты.
В таком случае водитель должен взять письменный отказ в предоставлении услуг, после чего написать заявление на имя начальника ГИБДД в произвольной форме и потребовать удалить штраф из базы на основании статьи 31.9 п.1, приложив к нему письменный отказ в оказании услуг регистрации. Обычно этих действий достаточно, чтобы недоразумение уладили. Но если вам отказали – пишите заявление в прокуратуру.
Как видите, существование срока давности по штрафам не говорит о том, что их можно не платить. Лучше вовремя вносить оплату по наложенным на вас санкциям, пользуясь при этом 50% льготой, чем два года играть в прятки с приставами и сотрудниками ГИБДД.
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