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Автор: Дарья Климова

6 августа 2026, 09:58

Срок годности моторного масла: что важно знать при покупке в 2026 году

Срок годности моторного масла: что важно знать при покупке в 2026 году

Эксперты объяснили, когда возраст масла в канистре убивает двигатель, а когда — нет

Срок годности моторного масла: что важно знать при покупке в 2026 году

Многие водители уверены: чем свежее моторное масло, тем лучше для двигателя. Однако специалисты предупреждают - не все так однозначно. Как влияет срок хранения на свойства масла, что грозит при нарушении регламента и почему важно не ошибиться с выбором - объяснил эксперт.

Многие водители уверены: чем свежее моторное масло, тем лучше для двигателя. Однако специалисты предупреждают - не все так однозначно. Как влияет срок хранения на свойства масла, что грозит при нарушении регламента и почему важно не ошибиться с выбором - объяснил эксперт.

Вопрос о том, насколько важна свежесть моторного масла, волнует многих российских автомобилистов. В условиях, когда на полках магазинов можно встретить канистры с разными датами розлива, выбор становится не столь очевидным. Как отмечают специалисты, именно срок хранения масла, а не его «возраст» на момент покупки, играет ключевую роль для безопасности и ресурса двигателя.

По информации «Российской газеты», производители указывают на упаковке дату розлива, с которой начинается пятилетний отсчет срока годности. В течение этого времени масло, постояв в герметичной заводской таре, полностью сохраняет свои свойства. Важно лишь соблюдать условия хранения: избегать воздействия солнечных лучей и экстремально низких температур. Герметичная упаковка надежно защищена от влаги, кислорода и пыли, а это означает, что химическая стабильность и эффективность присадок гарантированы в течение заявленного срока.

Эксперты делают вывод: даже если залить масло в двигатель в последний день пятилетнего срока, оно отработает положенный межсервисный интервал без каких-либо скидок на «возраст». Всё, что выходит за пределы этого срока, уже не подпадает под обязательства производителя — здесь возможны непредсказуемые процессы окисления и потери свойств. Если же масло пролежало на складе два, три или четыре года, но канистра не вскрывалась, поводов для беспокойства нет.

После заливки в двигатель ситуация меняется: масло сталкивается с перепадами температуры, попаданием картерного газа, топливного конденсата и сажи. Это запускает необратимые процессы старения: изнашиваются присадки, падает вязкость, накапливаются отложения. Нарушение регламента замены масла приводит к ускоренному износу, перегреву и снижению ресурса мотора. Поэтому важно не только выбрать качественный продукт, но и строго соблюдать сроки его замены.

Интересно, что многие водители, выбирая масло, ориентируются на принцип «чем свежее, тем лучше», как при покупке продуктов. Однако в случае с моторным маслом такой подход не всегда оправдан. Гораздо важнее убедиться, что срок годности не истёк, а условия хранения не были нарушены. Как отмечают специалисты, погоня за самой свежей канистрой не дает двигателю никаких преимуществ.

Срок годности моторного масла в герметичной упаковке составляет пять лет, после чего производитель не гарантирует сохранность свойств. Открытую канистру рекомендуется использовать в течение нескольких месяцев, поскольку она уже не защищена от внешних факторов должным образом. При выборе масла обратите внимание на целостность упаковки и отсутствие результатов расследования. Соблюдение этих простых правил поможет избежать проблем с двигателем и продлить срок его службы.

Для лучшего понимания темы следует помнить, что на рынке автотоваров постоянно создаются новые требования и рекомендации. Например, недавно обсуждались вопросы тщательной подготовки автомобиля к длительной поездке, где также учитывался выбор расходников, — подробнее об этом можно узнать в материале по подготовке машины к дальним маршрутам .

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