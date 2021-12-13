Срок оплаты штрафа ГИБДД: что будет, если его нарушить
Какой срок дается для оплаты штрафа ГИБДД
Общий срок оплаты административного штрафа составляет 70 дней с момента назначения. Первые 10 суток этого периода даются водителям на то, чтобы обжаловать взыскания в случае несогласия с ними. По истечении десятидневного периода постановление начинает действовать, и у водителей остается 60 суток на внесение оплаты.
В срок 20 дней с момента назначения взыскания водитель может внести оплату по многим штрафам с 50% скидкой.
То есть, у водителя есть:
- 70 дней с момента назначения санкций – на их оплату;
- 10 суток с момента назначения санкций – на их обжалование;
- 20 суток с момента назначения санкций – льготный период оплаты штрафа.
Если льготный срок на внесение оплаты по взысканию упущен водителем по уважительной причине, то он вправе восстановить его. Для этого нужно написать заявление в ГИБДД, назначившую санкции, указав веское основание пропуска льготного периода, и приложив документ, подтверждающий это основание.
Например, водитель находился в больнице на лечении, и есть подтверждающая этот факт справка из стационара. Или же водитель уезжал в отпуск, и может предоставить в подтверждение транспортные билеты или путевки.
Кроме того, уплата штрафа со скидкой в отведенные 20 суток не мешает впоследствии обжаловать штраф. То есть, водитель может внести оплату, чтобы не упустить льготный период, а затем направить жалобу на постановление. Если жалоба будет удовлетворена, можно вернуть свои деньги за штраф, обратившись с заявлением в автоинспекцию, назначившую взыскание. ГИБДД вернет деньги на указанный водителем в заявлении счет.
Отсрочка или рассрочка периода оплаты штрафа
Статьей 31.5 КоАП определяется порядок получения водителем отсрочки или рассрочки на оплату штрафа, если водитель находится в тяжелом материальном положении, и не может произвести платеж в срок. Тяжелое материальное положение нужно подтвердить одним из следующих документов:
- справкой с места работы за последние полгода;
- копией трудовой книжки или справкой от службы занятости, подтверждающими, что водитель находится без работы;
- справкой о нахождении в декретном отпуске.
Максимальный срок отсрочки уплаты штрафа – месяц, а максимальный срок рассрочки – 3 месяца с момента, как постановление вступит в законную силу (через 10 суток с момента назначения взыскания).
Заявление о предоставлении рассрочки или отсрочки следует подать судье, органу или должностному лицу, назначившему штраф. Но следует знать, что в данном случае водитель теряет право на 50% льготу и выплачивает штраф в полном размере.
Что будет, если упустить время на оплату штрафа
Санкции за несвоевременную оплату штрафа предусматриваются статьей 20.25 КоАП.
«Если не внести оплату по штрафу за 60 суток, он станет просроченным. Факт просрочки могут выявить:
- когда остановят авто для проверки документов или при совершении водителем очередного нарушения;
- когда передадут документы в ФССП и возбудят исполнительное производство;
- при совместном рейде приставов и сотрудников автоинспекции.
В каждом из вышеуказанных случаев последствия для водителя, нарушившего срок оплаты штрафа, могут оказаться весьма печальными», - рассказал 110km.ru председатель Волгоградской коллегии адвокатов Виктор Демянчук.
Не внесший в срок оплату по санкциям ГИБДД водитель будет подвергнут одной из следующих мер наказания:
- взысканию назначенного штрафа в двойном размере, но не менее, чем на сумму в 1000 рублей;
- исправительным работам на срок до 50 часов;
- 15 суткам ареста.
Если нарушение водителя снято средствами автоматической фиксации (камерами), арест не может быть применен.
При оставлении водителем места отбывания ареста либо уклонения от него, он получит еще 15 суток ареста или до 50 часов обязательных работ.
При уклонении водителя от обязательных работ, будет назначено 150-300 тысяч рублей штрафа или до 15 суток ареста.
По истечении срока на оплату штрафа данные о должнике будут переданы судебным приставам, которые взыщут с неплательщика исполнительный сбор в размере 7% от суммы долга, а также будут вправе:
- списать долг со счетов неплательщика либо наложить арест на его имущество;
- вынести запрет на выезд за границу.
Можно ли избежать наказания за неуплату штрафа
Бывают ситуации, когда водитель не планировал уклоняться от уплаты назначенного ему взыскания и пропустил срок оплаты штрафа ГИБДД не намеренно. Например, он находился в длительной командировке, на лечении в больнице, или вовсе не получал постановления по почте, и не знает о назначенных ему санкциях. Можно ли в этом случае избежать наказания за неоплату штрафа?
«Согласно КоАП, срок давности для привлечения к административной ответственности по неуплате штрафа ГИБДД продолжительностью 60 дней. Это означает, что наказание за просрочку выплаты должны вынести в течение 70 дней после принятия судьей постановления о наложении штрафных санкций. Дополнительные 10 суток отводятся на вступление этого постановления в силу и на его обжалование», – поясняет Виктор Демянчук.
Пример из судебной практики Верховного Суда РФ.
Учитывая, сколько проблем может доставить упущенный срок на оплату штрафа, лучше не терять времени, и заплатить его со скидкой. А если сумма взыскания неподъемна - можно взять отсрочку или рассрочку.
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