Развенчиваем мифы о ресурсе аккумулятора в электромобилях и что реально его убивает

Срок службы батарей электромобилей оказался выше ожиданий рынка

Батареи электромобилей часто пугают потенциальных владельцев своей стоимостью и неизвестным ресурсом. Однако свежие исследования показывают: опасения по поводу быстрой замены аккумуляторов во многих случаях преувеличены. Как на самом деле ведут себя батареи спустя годы эксплуатации, какие факторы влияют на их износ и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях.

Батареи электромобилей часто пугают потенциальных владельцев своей стоимостью и неизвестным ресурсом. Однако свежие исследования показывают: опасения по поводу быстрой замены аккумуляторов во многих случаях преувеличены. Как на самом деле ведут себя батареи спустя годы эксплуатации, какие факторы влияют на их износ и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях.

Вопрос долговечности батарей остается одним из ключевых для тех, кто задумывается о покупке электромобиля. Стоимость аккумулятора составляет значительную часть цены машины, а его ресурс напрямую влияет на экономическую целесообразность владения. По данным 110km.ru, современные исследования опровергают миф о том, что тяговые батареи выходят из строя через несколько лет эксплуатации.

Аналитика последних лет показывает: большинство аккумуляторов сохраняют работоспособность более десяти лет, а в умеренном климате срок службы может достигать 12-15 лет. В регионах с экстремальными температурами этот показатель снижается до 8-12 лет, но даже такие значения превышают ожидания многих скептиков. При этом батарея не выходит из строя внезапно - она постепенно теряет емкость, что выражается в сокращении пробега на одной зарядке. Например, если новый электромобиль способен проехать 300 миль, то спустя годы этот показатель может снизиться до 260-280 миль, но машина продолжит функционировать.

Исследование Geotab, охватившее более 22 700 электромобилей 21 модели, выявило средний уровень деградации батарей около 2,3% в год. Это значит, что через восемь лет аккумулятор обычно сохраняет примерно 81,6% своей первоначальной емкости. Важно различать деградацию и полный отказ: по данным Recurrent, замена батареи из-за серьезных неисправностей требуется редко. Без учета отзывных кампаний, только 8,5% электромобилей первого поколения, 2% второго и всего 0,3% моделей 2022 года и новее столкнулись с необходимостью полной замены аккумулятора.

Скорость износа батареи зависит от ряда факторов. Частое использование мощных станций быстрой зарядки (более 100 кВт) ускоряет деградацию - в среднем до 3% в год, тогда как при зарядке от менее мощных источников этот показатель составляет около 1,5%. Высокие температуры также негативно сказываются на ресурсе: в жарком климате деградация идет примерно на 0,4 процентного пункта быстрее ежегодно. Однако это не означает, что быструю зарядку нужно полностью исключить - для домашнего использования специалисты советуют выбирать менее мощные станции, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор.

Современные системы управления защищают батарею от крайних уровней заряда, но длительное пребывание на отметках, близких к 0% или 100%, может ускорять износ некоторых типов аккумуляторов. Производители учитывают эти нюансы: большинство компаний дают гарантию на тяговые батареи сроком 8 лет или 100 тысяч миль, а иногда и больше. При этом гарантия распространяется не на полную сохранность емкости, а на определенный минимальный уровень, после которого возможна бесплатная замена.

В итоге, современные исследования и практика эксплуатации показывают: опасения по поводу быстрой замены батарей у электромобилей во многом не подтверждаются. При грамотном подходе к зарядке и эксплуатации аккумулятор способен прослужить дольше, чем сам автомобиль, а случаи полного отказа встречаются крайне редко среди новых моделей. Это создает предпосылки для роста доверия к электромобилям и расширения их аудитории на российском рынке.