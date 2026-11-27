27 ноября 2026, 14:52
Что скрывают автопроизводители за красивыми цифрами гарантии и ресурса?
Что скрывают автопроизводители за красивыми цифрами гарантии и ресурса?
Гарантия и срок службы автомобиля показывают разные вещи. Chery указывает семь лет службы или 200 000 километров. У Geely Emgrand гарантия действует пять лет и 150 000 километров. Для Haval заявлены шесть лет службы и два года поддержки.
Два Geely Emgrand после четырех лет эксплуатации могут оказаться в разном положении: седан с пробегом 90 000 километров еще укладывается в гарантийный лимит, а машина с 160 000 километров его уже превысила. Гарантия действует пять лет или до 150 000 километров. Однако срок службы модели указан как пять лет или 200 000 километров. Окончание гарантии означает завершение обязательств производителя в предусмотренном условиями объеме, но не запрещает дальнейшую эксплуатацию автомобиля.
Эти показатели отвечают на разные вопросы. Гарантия определяет, возьмет ли производитель расходы на ремонт при заводском дефекте. Срок службы в руководстве описывает период эксплуатации модели, заложенный изготовителем, и связанные с ним обязательства по обслуживанию и выпуску запчастей. Этот показатель не означает, что по истечении срока автомобиль необходимо списать: исправную машину можно продолжать эксплуатировать и обслуживать.
По данным njcar.ru, у Chery гарантия заканчивается через три года независимо от небольшого пробега. Заявленный срок службы составляет семь лет или 200 000 километров. Если владелец обслуживал автомобиль у официального дилера, после окончания гарантии он может обратиться за помощью при поломке некоторых агрегатов. Ремонт в таком случае зависит от условий платной программы дополнительной поддержки. Гарантийные условия Chery различаются в зависимости от рынка: в Бельгии заявлена гарантия до семи лет или 150 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше. Там же указана отдельная двухлетняя гарантия на оригинальные запчасти и трехлетняя на лакокрасочное покрытие. Защита от сквозной коррозии кузова рассчитана на 12 лет.
На рынке Карибского бассейна для автомобилей семейства Tiggo указана гарантия семь лет или 200 000 километров, а для двигателя действует отдельная гарантия десять лет или 1 000 000 километров. Они наглядно показывают, что гарантию на автомобиль или отдельные узлы нельзя приравнивать к заявленному сроку службы.
У Haval заводская гарантия рассчитана на три года или 150 000 километров, в зависимости от того, какой предел наступит раньше. Затем предусмотрены еще два года поддержки. У программы есть свои условия: работы, которые она не покрывает, владелец оплачивает самостоятельно. Поэтому после окончания основной гарантии важны перечень включенных работ и агрегатов, а также исключения программы.
В руководстве к Haval срок службы составляет шесть лет. Сам по себе седьмой год не запрещает ездить на исправной машине: состояние двигателя и коробки к этому времени зависит от нагрузок и ухода. Возраст автомобиля редко становится единственной причиной отказа в обслуживании у дилера.
Автомобиль старше указанного срока можно привезти в дилерский сервис на техобслуживание или ремонт. После окончания гарантии обслуживание может продолжаться на платной основе. Заявленный срок службы не равен предельному возрасту машины.
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