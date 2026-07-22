22 июля 2026, 09:06
Срок службы масла и свечей сокращается: что меняется при переходе на Евро-3
Срок службы масла и свечей сокращается: что меняется при переходе на Евро-3
Многие водители не догадываются, как быстро может выйти из строя двигатель при использовании бензина класса «Евро-3». Эксперт объяснил, какие детали требуют особого внимания, и почему стандартные интервалы обслуживания больше не работают. Что грозит мотору и как избежать серьезных поломок - советы специалистов, которые часто игнорируют. Важно знать, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт.
В условиях, когда на российских заправках все чаще встречается бензин экологического класса «Евро-3», автомобилисты сталкиваются с новыми рисками для своих машин. Вопрос не только в качестве топлива, но и в том, как оно влияет на ресурс двигателя и расходные материалы. По информации «Известий», технический директор LYNXauto Андрей Бабушкин поделился рекомендациями, которые помогут минимизировать негативные последствия использования такого бензина.
Главная опасность топлива с повышенным содержанием серы - образование агрессивных соединений при сгорании. Эти вещества разрушают моторное масло, лишая его моющих свойств и ускоряя износ двигателя. Бабушкин отмечает: привычные интервалы замены масла - 10 000 или 15 000 км - становятся неактуальными. Даже качественная синтетика на «сернистом» топливе теряет свои свойства уже через 5 000 км. Поэтому специалист советует не затягивать с обслуживанием и выбирать масла с высоким щелочным числом (TBN), чтобы нейтрализовать кислотную среду.
Еще одна проблема - свечи зажигания. При длительной эксплуатации на бензине «Евро-3» нагар и электропроводный налет от тяжелых фракций быстро выводят их из строя. Эксперт рекомендует сокращать интервал замены свечей вдвое, иначе пропуски зажигания приведут к попаданию несгоревшего топлива в катализатор, что может закончиться его расплавлением. Кроме того, из-за высокого содержания смол и механических примесей в низкосортном топливе топливный фильтр также требует более частой замены - минимум в два раза чаще, чем обычно. В противном случае возрастает нагрузка на топливный насос, что может привести к его выходу из строя.
Для поддержания чистоты инжектора Бабушкин советует каждые 15 000-20 000 км проводить профессиональную промывку на СТО. Это помогает предотвратить образование сернистых отложений и смол на стенках камеры сгорания и форсунках. Также специалист рекомендует регулярно использовать профилактические присадки - автохимию, которая снижает риск образования вредных отложений.
Интересно, что несмотря на все перечисленные риски, эксперт подчеркивает: паника вокруг низкокачественного топлива зачастую преувеличена. Если подходить к обслуживанию автомобиля с инженерной точки зрения и соблюдать превентивные меры, серьезных проблем можно избежать. Такой подход подтверждается и в других материалах, где эксперты объясняют, почему грамотное обслуживание и своевременная диагностика позволяют продлить срок службы даже в сложных условиях - как, например, отмечалось в разборе ситуации с изменением позиций автогигантов на рынке.
Для полноты картины стоит добавить: бензин «Евро-3» официально разрешен к продаже в ряде регионов России, но его использование требует от владельцев автомобилей повышенного внимания к регламенту ТО. Современные моторы, особенно с турбонаддувом и сложной системой впрыска, более чувствительны к качеству топлива. Пренебрежение рекомендациями по обслуживанию может привести к дорогостоящему ремонту. Важно помнить, что своевременная замена масла, свечей и фильтров - не просто формальность, а необходимое условие для сохранения ресурса двигателя и безопасности на дороге.
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