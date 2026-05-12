Главные перемены в экзаменах на права: что изменится и почему это важно

12 мая 2026, 11:01
Сроки экзамена на права сокращают, а за скрытые гаджеты - год без пересдачи
С 12 мая 2026 года вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Теперь на практический экзамен отводится не больше 60 дней, а попытки обойти систему с помощью скрытых устройств могут обернуться годом ожидания. Эксперты объясняют, как это скажется на будущих водителях и автошколах.
Для российских автомобилистов май 2026 года стал временем серьезных перемен: вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Теперь получить допуск к практической части - так называемому «городу» - можно не позднее 60 дней после успешной сдачи теории. Ранее этот срок составлял полгода, что часто приводило к затяжным ожиданиям и нервотрепке для выпускников автошкол.
Сокращение сроков напрямую связано с попыткой МВД решить проблему очередей и затягивания процесса. По словам представителей Федерации автошкол Татарстана, это решение назрело давно: если ученик хорошо подготовлен, двух месяцев вполне достаточно, чтобы не растерять навыки. В начале года в некоторых регионах ожидание практического экзамена доходило до четырех месяцев, что вызывало недовольство и у курсантов, и у преподавателей. Причина - нехватка экзаменаторов в подразделениях ГИБДД, хотя официально этот факт долгое время не признавался. Однако, как отмечают эксперты, ситуация постепенно меняется: в регионах появляются новые сотрудники, и процесс становится быстрее.
Еще одно важное нововведение - ужесточение правил пересдачи. Если кандидат не смог пройти практику в течение шести месяцев после сдачи теории, ему придется снова подтверждать свои знания на теоретическом экзамене. Это должно мотивировать будущих водителей не откладывать попытки и серьезнее относиться к подготовке.
Особое внимание уделено борьбе с мошенничеством на экзаменах. Теперь за использование скрытых микрофонов, камер и других гаджетов, позволяющих получать подсказки извне, предусмотрено жесткое наказание: результаты аннулируются, а пересдать экзамен можно будет только через год. Для сравнения, обычная пересдача теории возможна уже через неделю. МВД отмечает, что число попыток обмана растет, и новые меры должны охладить пыл любителей легких путей. В мае 2026 года во Владимирской области уже был осужден гражданин за использование скрытого микрофона и камеры - ему назначили штраф 70 тысяч рублей, а его помощник, диктовавший ответы по радиосвязи, также понес наказание, выяснил Коммерсантъ.
Следующий шаг реформы - запуск федерального рейтинга автошкол. С 28 мая 2026 года ГИБДД начнет собирать данные о доле выпускников, сдавших экзамены с первой попытки, и об аварийности среди бывших учеников каждой школы. Эти сведения станут доступны на официальном сайте ведомства, что усилит конкуренцию между автошколами и, по мнению замглавы МВД, повысит качество обучения. В течение года будет вестись сбор и обработка информации, а запуск рейтинга ожидается в начале 2027 года.
Госавтоинспекция не раз критиковала уровень подготовки водителей. Однако статистика за 2025 год показывает положительную динамику: из 3,28 миллиона теоретических экзаменов и 3 миллионов практических «городов» с первого раза успешно справились 42,9% и 19,5% соответственно - это заметно выше, чем годом ранее. Новые правила должны закрепить этот тренд и сделать процесс получения прав более прозрачным и справедливым для всех участников.
