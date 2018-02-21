21 февраля 2018, 09:15

SsangYong покажет прототип нового Actyon

Компания SsangYong пообещала показать в Женеве новый электрический концепт-кар e-SIV. Как ожидается, на его основе построят следующее поколение кроссовера Actyon/Korando.
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  SsangYong покажет прототип нового Actyon SsangYong Actyon SsangYong покажет прототип нового Actyon
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SsangYong Actyon
Выпускается с 2006 г.
Новый от 1 499 000 до 1 990 000 Р
Отзывов: 9
Судить о концептуальном кроссовере мы можем пока только по тизерам. Автомобиль получит решетку радиатора той же шестиугольной формы, что и у внедорожника Rexton последнего поколения. А узкие треугольники фар головного света соединит светодиодная полоса, проложенная через весь капот. 

Концепт-кар оснащен электрической силовой установкой суммарной мощностью 190 л.с. Максимальная скорость – 150 км/ч. Как уверяют создатели, без подзарядки кроссовер может проехать до 450 километров. На станции быстрой зарядки можно «заправить» аккумуляторы до 80 процентов всего за 50 минут.

Главная задача e-SIV – продемонстрировать, в каком направлении SsangYong будет развивать собственные электрические и беспилотные технологии. Об этом говорит полное название концепт-кара: «Electronic Smart Interface Vehicle» (Электромобиль с «умным» интерфейсом). С другой стороны, внешность новинки позволяет судить о стиле будущих кроссоверов корейской марки.

Выход на рынок следующего поколения SsangYong Actyon ожидается не ранее следующего года. Нынешнее поколение оснащается в России 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 149 л.с. В дилерских центрах кроссовер предлагается в 5 комплектациях по цене от 949 000 рублей.
Новинки и концепт кары Санг Енг, Санг Йонг, ССангЙонг Актион
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Отзывы по теме
Форум SsangYong Actyon
Ну а что, мне пока нравится на этой малышке кататься. Довольно презентабельный вид имеет и хорошие ходовые показатели. Даже несмотря на то, что это кроссовер, кушает он довольно умеренно. До рестайлинга был у него нелепый вид, конечно, особенно у передка, но потом это дело исправили, вот после этого ...
Артем
SsangYong Actyon со штатной навигацией
не могу соединить навигационную систему с интернетом помогите
АНАТОЛИЙ
SsangYong увеличил продажи Actyon на 29%
| SsangYong - молодцы!!! Автомобили действительно превосходят многие бренды по доступности, комплектации и иногда в качестве. Это новый бренд, но еще 5-7 лет и он будет у всех на устах, какими сейчас являются Hyidai, KIA. | Желаю успехов и процветания!!! Новый бренд??? Вы издеваетесь???
Денис
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SsangYong покажет прототип нового Actyon
{{model_1645}}Судить о концептуальном кроссовере мы можем пока только по тизерам. Автомобиль получит решетку радиатора той же шестиугольной формы, что и у внедорожника Rexton последнего поколения. А узкие треугольники фар головного света соединит светодиодная полоса, проложенная через весь капот. Концепт-кар оснащен электрической силовой установкой суммарной мощностью 190 л.с. Максимальная скорость – 150 км/ч. Как уверяют создатели, без подзарядки кроссовер может проехать до 450 километров. На станции быстрой зарядки можно «заправить» аккумуляторы до 80 процентов всего за 50 минут.Главная задача e-SIV – продемонстрировать, в каком направлении SsangYong будет развивать собственные электрические и беспилотные технологии. Об этом говорит полное название концепт-кара: «Electronic Smart Interface Vehicle» (Электромобиль с «умным» интерфейсом). С другой стороны, внешность новинки позволяет судить о стиле будущих кроссоверов корейской марки.Выход на рынок следующего поколения SsangYong Actyon ожидается не ранее следующего года. Нынешнее поколение оснащается в России 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 149 л.с. В дилерских центрах кроссовер предлагается в 5 комплектациях по цене от 949 000 рублей.
2018-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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