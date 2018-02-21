21 февраля 2018, 09:15
SsangYong покажет прототип нового Actyon
Компания SsangYong пообещала показать в Женеве новый электрический концепт-кар e-SIV. Как ожидается, на его основе построят следующее поколение кроссовера Actyon/Korando.
SsangYong Actyon
Выпускается с 2006 г.
Новый от 1 499 000 до 1 990 000 Р
Отзывов: 9
Концепт-кар оснащен электрической силовой установкой суммарной мощностью 190 л.с. Максимальная скорость – 150 км/ч. Как уверяют создатели, без подзарядки кроссовер может проехать до 450 километров. На станции быстрой зарядки можно «заправить» аккумуляторы до 80 процентов всего за 50 минут.
Главная задача e-SIV – продемонстрировать, в каком направлении SsangYong будет развивать собственные электрические и беспилотные технологии. Об этом говорит полное название концепт-кара: «Electronic Smart Interface Vehicle» (Электромобиль с «умным» интерфейсом). С другой стороны, внешность новинки позволяет судить о стиле будущих кроссоверов корейской марки.
Выход на рынок следующего поколения SsangYong Actyon ожидается не ранее следующего года. Нынешнее поколение оснащается в России 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 149 л.с. В дилерских центрах кроссовер предлагается в 5 комплектациях по цене от 949 000 рублей.
Читайте по теме
В России официально представлен SsangYong Tivoli
25.01.2017, 19:55
Как мы искали в автосалонах «живые» SsangYong
29.02.2016, 00:01
Чем живет, чем дышит авторынок Казахстана?
23.02.2016, 09:52
Семья SsangYong ставит на Stavic
27.11.2013, 01:39
SsangYong New Actyon доехал до России
25.10.2013, 20:51
В новом рабочем костюме
16.05.2012, 09:27
Читайте по теме
В России официально представлен SsangYong Tivoli
25.01.2017, 19:55
Как мы искали в автосалонах «живые» SsangYong
29.02.2016, 00:01
Чем живет, чем дышит авторынок Казахстана?
23.02.2016, 09:52
Семья SsangYong ставит на Stavic
27.11.2013, 01:39
SsangYong New Actyon доехал до России
25.10.2013, 20:51
В новом рабочем костюме
16.05.2012, 09:27
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ну а что, мне пока нравится на этой малышке кататься. Довольно презентабельный вид имеет и хорошие ходовые показатели. Даже несмотря на то, что это кроссовер, кушает он довольно умеренно. До рестайлинга был у него нелепый вид, конечно, особенно у передка, но потом это дело исправили, вот после этого ...
не могу соединить навигационную систему с интернетом помогите
| SsangYong - молодцы!!! Автомобили действительно превосходят многие бренды по доступности, комплектации и иногда в качестве. Это новый бренд, но еще 5-7 лет и он будет у всех на устах, какими сейчас являются Hyidai, KIA. | Желаю успехов и процветания!!! Новый бренд??? Вы издеваетесь???
Интересные разделы
АвтоМосква SsangYong Автомудрость SsangYong АвтоПитер SsangYong Дизайн и тюнинг SsangYong Новинки и концепт кары SsangYong Новости и акции автосалонов SsangYong Автосалоны и дилеры марки SsangYong Аренда и прокат авто марки SsangYong Автоклубы и форумы автозавчастей марки SsangYong Автосервисы и магазины автозапчастей марки SsangYong
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное