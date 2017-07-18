SsangYong представил обновленный кроссовер Tivoli
Основной акцент был сделан на изменениях экстерьера, в то время как новшеств в интерьере не так уж и много. Обновленная модель теперь может порадовать владельцев улучшенной шумоизоляцией и новыми, более качественными, материалами отделки салона. Автопроизводитель создал особое предложение для тех, кто хочет выделяться на дороге. Новую версию кроссовера можно приобрести с пакетом индивидуализации My Own Tivoli. Эта опция позволит менять внешний вид автомобиля по желанию владельца. Покупатель сможет выбрать цвет кузова и дисков.
Инженеры компании не стали менять подкапотную «начинку» автомобиля. Как и у предшественника, в Tivoli Armour возможны два варианта двигателя. Либо 126-сильный 1,6-литровый бензиновый «движок», либо турбированный «дизель» с отдачей 115 л.с. аналогичного объема. Трансмиссия представлена «автоматом» или 6-ступенчатой «механикой». Приобрести новинку можно с передним или полным приводом.
Дата начала продаж и стоимость на российском рынке будет известна позже.
Комплектации и технические характеристики
|SsangYong Tivoli Welcome 1.6 МТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|128
|Объем двигателя
|1597
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|8.6
|Загородный цикл
|5.5
|Смешанный цикл
|6.6
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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