18 июля 2017, 11:55

SsangYong представил обновленный кроссовер Tivoli

Рестайлинговая модель южнокороейского кроссовера Tivoli получила мужественную приставку Armour, что переводится как «броня». Обновленная версия отличается более строгим и внушительным экстерьером.
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Презентация обновленного кроссовера 2018 модельного года состоялась в Южной Корее. Измененные детали внешнего вида, действительно, требовали, чтобы их представили публике. Рестайлинговый Tivoli Armour получил новый передний и задний бампер, измененную решетку радиатора, стильную головную оптику, а противотуманные фары для автомобиля изготовлены с использованием светодиодных технологий. Окрас кузова модели выполнен в цветах, напоминающих окраску шлемов для американского футбола.

Основной акцент был сделан на изменениях экстерьера, в то время как новшеств в интерьере не так уж и много. Обновленная модель теперь может порадовать владельцев улучшенной шумоизоляцией и новыми, более качественными, материалами отделки салона. Автопроизводитель создал особое предложение для тех, кто хочет выделяться на дороге. Новую версию кроссовера можно приобрести с пакетом индивидуализации My Own Tivoli. Эта опция позволит менять внешний вид автомобиля по желанию владельца. Покупатель сможет выбрать цвет кузова и дисков.

Инженеры компании не стали менять подкапотную «начинку» автомобиля. Как и у предшественника, в Tivoli Armour возможны два варианта двигателя. Либо 126-сильный 1,6-литровый бензиновый «движок», либо турбированный «дизель» с отдачей 115 л.с. аналогичного объема. Трансмиссия представлена «автоматом» или 6-ступенчатой «механикой». Приобрести новинку можно с передним или полным приводом.

Дата начала продаж и стоимость на российском рынке будет известна позже.

Комплектации и технические характеристики

SsangYong Tivoli Welcome 1.6 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин128
Объем двигателя1597
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.6
Загородный цикл5.5
Смешанный цикл6.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Санг Енг, Санг Йонг, ССангЙонг Тиволи

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Отзывы по теме
Форум SsangYong Musso
Подскажите пожалуйста муссо 2,9 дизель!кипит постоянно.Радиатор уже покупал старый взорвался отгазов!!и в чем причина не как не могу понять!подскажите может кто сталкивался????
кирилл
Форум SsangYong Kyron
130000пробег толко поменял верхные шарови
дарын
Форум SsangYong Actyon
Ездил и на советских и на РФ и на японских. 3 недели назад взял Актион 2014 механика-передний привод. Авто нравится. Чувствительная подвеска по сравнению с ПАТРИОТОМ. В целом - доволен.
Николай
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SsangYong представил обновленный кроссовер Tivoli
{{material_118496}}Презентация обновленного кроссовера 2018 модельного года состоялась в Южной Корее. Измененные детали внешнего вида, действительно, требовали, чтобы их представили публике. Рестайлинговый Tivoli Armour получил новый передний и задний бампер, измененную решетку радиатора, стильную головную оптику, а противотуманные фары для автомобиля изготовлены с использованием светодиодных технологий. Окрас кузова модели выполнен в цветах, напоминающих окраску шлемов для американского футбола.Основной акцент был сделан на изменениях экстерьера, в то время как новшеств в интерьере не так уж и много. Обновленная модель теперь может порадовать владельцев улучшенной шумоизоляцией и новыми, более качественными, материалами отделки салона. Автопроизводитель создал особое предложение для тех, кто хочет выделяться на дороге. Новую версию кроссовера можно приобрести с пакетом индивидуализации My Own Tivoli. Эта опция позволит менять внешний вид автомобиля по желанию владельца. Покупатель сможет выбрать цвет кузова и дисков.Инженеры компании не стали менять подкапотную «начинку» автомобиля. Как и у предшественника, в Tivoli Armour возможны два варианта двигателя. Либо 126-сильный 1,6-литровый бензиновый «движок», либо турбированный «дизель» с отдачей 115 л.с. аналогичного объема. Трансмиссия представлена «автоматом» или 6-ступенчатой «механикой». Приобрести новинку можно с передним или полным приводом.Дата начала продаж и стоимость на российском рынке будет известна позже.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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