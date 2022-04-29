США не могут понять, кому на самом деле принадлежит мега-яхта Amadea стоимостью 325 млн долларов, полиция все еще на борту
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Похожая ситуация сложилась сейчас вокруг потрясающей суперяхты Amadea стоимостью 325 млн долларов, которая несколько недель назад пересекла Тихий океан и обосновалась на Фиджи в поисках убежища. Власти США попытались захватить ее, утверждая, что судно принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову. Суд в Суве постановил, что Амадеа не может покинуть Фиджи до тех пор, пока претензии США не будут урегулированы. Тем временем адвокаты российской стороны утверждают, что Amadea принадлежит другому нашему миллиардеру, Эдуарду Худайнатову, который пока не попал под санкции.
С юридической точки зрения владельцем является компания Millemarin Investments с Каймановых островов. И властям США не удается доказать ее связь с Керимовым. Построенная фирмой Lurssen всего 5 лет назад 106-метровая суперяхта отличается потрясающей планировкой с восемью каютами, 10-метровым бассейном, зимним садом и специальной площадкой для вечеринок. Пока судно ожидает судебного решения, на его борту остаются полицейские вместе с 25 членами экипажа.
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