США создали группу эсминцев для охоты на российские подводные лодки
Фото: thedrive.com
Американские военные опасаются тихих и быстроходный российских подводных лодок класса «Ясень». Их тревога еще более возросла с появлением новой более совершенной лодки «Ясень-М». Кроме того, у России есть флот специализированных подводных лодок, в том числе мини-подводные лодки для глубоководного погружения и серьезно модифицированные лодки-носители для их транспортировки. Эти небольшие подлодки можно использовать для прослушивания или атаки на подводные кабельные линии.
Создание оперативной группы Greyhound вполне может предвещать создание аналогичных подразделений в других местах, особенно в Тихом океане, где безопасности США угрожает не только российский флот, но и китайский.
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