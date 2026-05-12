200 запусков в 2025-м и цель — 1000 к 2030-му: выдержит ли космическая инфраструктура США новую гонку

12 мая 2026, 07:26
США столкнулись с нехваткой космодромов на фоне роста числа запусков к 2030 году
США столкнулись с нехваткой космодромов на фоне роста числа запусков к 2030 году
Власти США намерены увеличить число космических запусков до 1000 в год к 2030-му, но уже сейчас стартовые площадки работают на пределе. Эксперты предупреждают: без новых космодромов и реформы приоритетов страна рискует уступить лидерство в космосе.
Американская космическая программа переживает беспрецедентный рост: в 2025 году в США зафиксировано около 200 запусков, что стало абсолютным рекордом для страны. Однако планы Белого дома вызывают серьезные опасения у специалистов: администрация Трампа рассчитывает довести количество запусков до тысячи в год к 2030 году, и эта задача уже сейчас кажется почти невыполнимой.
Главная проблема — инфраструктура. Крупнейшие стартовые комплексы страны, Космический центр имени Кеннеди во Флориде и база Ванденберг в Калифорнии, работают на пределе возможностей. Глава НАСА Джаред Айзекман открыл государственные учреждения для гражданских и оборонных миссий, но их прибрежное расположение делает территории уязвимыми не только для стихийных бедствий, но и для внешних угроз.
В условиях, когда стартовые окна становятся критически узкими, остро ощущается нехватка новых космодромов. Даже строящийся объект на острове Уоллопс в Вирджинии не решает проблему.
Частные гиганты вроде SpaceX и Blue Origin продолжают доминировать: только SpaceX в 2025 году провела 165 запусков, а Falcon 9 летала чаще, чем все остальные ракеты мира вместе взятые. Из-за плотного графика коммерческих миссий небольшие оборонные компании планируют свои старты на два года вперед, что негативно влияет на национальную безопасность.
Бывший заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен отмечает, что база на мысе Канаверал — это прежде всего испытательный полигон, который периодически закрывается для коммерческих запусков ради испытаний стратегических ракет. Без четкого разделения гражданских и военных приоритетов, а также создания круглосуточных операционных зон достичь цели в 1000 запусков в год невозможно.
Тем временем Китай не терял времени: в 2025 году Пекин провел около 100 запусков, активно развивая собственную спутниковую группировку «Тысяча парусов» и расширяя космодром Вэньчан. США пока сохраняют лидерство, опережая КНР почти вдвое по числу запусков, но в условиях новой космической гонки этого уже недостаточно.
Директор Управления по науке и технологиям Белого дома Майкл Крациос отмечает, что прогресс впечатляет — с 29 запусков в 2017 году до почти 200 в 2025-м, однако для сохранения технологического превосходства стране необходимо переходить к ежедневным стартам.
Для этого потребуется не только модернизация систем управления, но и принятие решений по строительству новых космодромов внутри страны. Без масштабных инвестиций и реформ американская космическая отрасль рискует стать нестабильной.
Когда амбиции опережают реальные возможности, достичь заявленных целей становится невозможно, несмотря на рекорды прошлого и лидерство в текущий момент.
Похожие материалы
-
12.05.2026, 10:29
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Многие водители замечают резкий запах в салоне нового авто, но мало кто знает, чем это может обернуться. ADAC и Fraunhofer-Institut проверили четыре популярных модели и выяснили, как температура и возраст машины влияют на уровень вредных веществ. Какие риски скрыты в привычном аромате и что делать, если запах не исчезает - объясняем подробно.Читать далее
-
12.05.2026, 09:40
Ram отзывает более 12 тысяч пикапов из-за ошибки в ограничителе скорости
Ram начал масштабный отзыв пикапов 2500 HD: у части машин обнаружили неверно выставленный ограничитель скорости, что может привести к превышению допустимой нагрузки на шины. Владельцам потребуется обновить ПО у дилера. Почему это важно и что делать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 09:28
Российский рынок новых авто поднялся на 13 место в мире: кто теряет, а кто растет
В апреле российский рынок новых легковых автомобилей неожиданно улучшил свои позиции. Мало кто знает, но Россия впервые за долгое время обогнала Испанию и вошла в топ-13 мировых авторынков. Какие страны оказались в минусе, а где продажи пошли вверх - объяснил эксперт. Почему эти перемены важны именно сейчас и что они значат для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 09:21
Lada Iskra: почему новая модель не оправдала ожиданий и теряет покупателей
Неделя за рулем Lada Iskra выявила неожиданные слабые стороны и спорные решения в конструкции. Почему модель, обещавшая стать компромиссом между Granta и Vesta, оказалась в сложном положении на рынке - разбор особенностей и причин неудачи.Читать далее
-
12.05.2026, 08:52
SpaceX неожиданно приостановила ключевые испытания Starship V3 перед запуском
SpaceX вновь столкнулась с трудностями на пути к запуску Starship Flight 12: генеральная репетиция с полной заправкой была прервана буквально перед стартом. Почему это событие вызывает интерес у экспертов и как оно повлияет на сроки выхода нового поколения ракет - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 08:29
General Motors выплатит рекордный штраф за незаконную продажу данных водителей
General Motors оказалась в центре громкого скандала: компания согласилась выплатить 12,75 млн долларов штрафа после расследования в Калифорнии. Причина - незаконная передача информации о передвижениях и стиле вождения клиентов. Почему это важно для всех, кто пользуется современными авто, и какие последствия ждут рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 07:11
Пять главных причин, почему «Лада X-Ray» разочаровала российских автолюбителей
«Лада X-Ray» за шесть лет так и не смогла стать лидером среди бюджетных кроссоверов. Почему популярная модель с доступной ценой и простым обслуживанием вызывает столько споров и разочарований - разберем ключевые недостатки и неожиданные нюансы.Читать далее
-
12.05.2026, 07:02
Советские реактивные автомобили: почему уникальные проекты так и не стали серийными
В СССР пытались создать автомобили с реактивными и турбинными двигателями, чтобы побить мировые рекорды скорости и решить военные задачи. Почему эти смелые эксперименты закончились провалом, и что осталось от легендарных машин - рассказываем в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 06:30
РЖД внедряет капсульные вагоны: новые стандарты комфорта и приватности в поездах
В 2026 году РЖД запускает принципиально новые вагоны с капсулами: индивидуальные спальные места длиной 2 метра, шумоизоляция и персональные удобства. Это решение меняет привычный формат поездок и поднимает планку комфорта для пассажиров, ценящих личное пространство.Читать далее
-
12.05.2026, 04:34
Когда выгоднее покупать подержанный автомобиль: эксперты раскрыли неожиданные нюансы рынка
Рынок подержанных автомобилей в России меняется: эксперты отмечают, что ждать резкого снижения цен не стоит, а оптимальное время для покупки - май и июнь. Почему именно сейчас важно принимать решение и какие бренды теряют в цене быстрее других - в материале.Читать далее
Похожие материалы
-
12.05.2026, 10:29
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Многие водители замечают резкий запах в салоне нового авто, но мало кто знает, чем это может обернуться. ADAC и Fraunhofer-Institut проверили четыре популярных модели и выяснили, как температура и возраст машины влияют на уровень вредных веществ. Какие риски скрыты в привычном аромате и что делать, если запах не исчезает - объясняем подробно.Читать далее
-
12.05.2026, 09:40
Ram отзывает более 12 тысяч пикапов из-за ошибки в ограничителе скорости
Ram начал масштабный отзыв пикапов 2500 HD: у части машин обнаружили неверно выставленный ограничитель скорости, что может привести к превышению допустимой нагрузки на шины. Владельцам потребуется обновить ПО у дилера. Почему это важно и что делать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 09:28
Российский рынок новых авто поднялся на 13 место в мире: кто теряет, а кто растет
В апреле российский рынок новых легковых автомобилей неожиданно улучшил свои позиции. Мало кто знает, но Россия впервые за долгое время обогнала Испанию и вошла в топ-13 мировых авторынков. Какие страны оказались в минусе, а где продажи пошли вверх - объяснил эксперт. Почему эти перемены важны именно сейчас и что они значат для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 09:21
Lada Iskra: почему новая модель не оправдала ожиданий и теряет покупателей
Неделя за рулем Lada Iskra выявила неожиданные слабые стороны и спорные решения в конструкции. Почему модель, обещавшая стать компромиссом между Granta и Vesta, оказалась в сложном положении на рынке - разбор особенностей и причин неудачи.Читать далее
-
12.05.2026, 08:52
SpaceX неожиданно приостановила ключевые испытания Starship V3 перед запуском
SpaceX вновь столкнулась с трудностями на пути к запуску Starship Flight 12: генеральная репетиция с полной заправкой была прервана буквально перед стартом. Почему это событие вызывает интерес у экспертов и как оно повлияет на сроки выхода нового поколения ракет - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 08:29
General Motors выплатит рекордный штраф за незаконную продажу данных водителей
General Motors оказалась в центре громкого скандала: компания согласилась выплатить 12,75 млн долларов штрафа после расследования в Калифорнии. Причина - незаконная передача информации о передвижениях и стиле вождения клиентов. Почему это важно для всех, кто пользуется современными авто, и какие последствия ждут рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 07:11
Пять главных причин, почему «Лада X-Ray» разочаровала российских автолюбителей
«Лада X-Ray» за шесть лет так и не смогла стать лидером среди бюджетных кроссоверов. Почему популярная модель с доступной ценой и простым обслуживанием вызывает столько споров и разочарований - разберем ключевые недостатки и неожиданные нюансы.Читать далее
-
12.05.2026, 07:02
Советские реактивные автомобили: почему уникальные проекты так и не стали серийными
В СССР пытались создать автомобили с реактивными и турбинными двигателями, чтобы побить мировые рекорды скорости и решить военные задачи. Почему эти смелые эксперименты закончились провалом, и что осталось от легендарных машин - рассказываем в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 06:30
РЖД внедряет капсульные вагоны: новые стандарты комфорта и приватности в поездах
В 2026 году РЖД запускает принципиально новые вагоны с капсулами: индивидуальные спальные места длиной 2 метра, шумоизоляция и персональные удобства. Это решение меняет привычный формат поездок и поднимает планку комфорта для пассажиров, ценящих личное пространство.Читать далее
-
12.05.2026, 04:34
Когда выгоднее покупать подержанный автомобиль: эксперты раскрыли неожиданные нюансы рынка
Рынок подержанных автомобилей в России меняется: эксперты отмечают, что ждать резкого снижения цен не стоит, а оптимальное время для покупки - май и июнь. Почему именно сейчас важно принимать решение и какие бренды теряют в цене быстрее других - в материале.Читать далее