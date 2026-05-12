200 запусков в 2025-м и цель — 1000 к 2030-му: выдержит ли космическая инфраструктура США новую гонку

Автор: Мария Степанова

12 мая 2026, 07:26

США столкнулись с нехваткой космодромов на фоне роста числа запусков к 2030 году

Власти США намерены увеличить число космических запусков до 1000 в год к 2030-му, но уже сейчас стартовые площадки работают на пределе. Эксперты предупреждают: без новых космодромов и реформы приоритетов страна рискует уступить лидерство в космосе.

Американская космическая программа переживает беспрецедентный рост: в 2025 году в США зафиксировано около 200 запусков, что стало абсолютным рекордом для страны. Однако планы Белого дома вызывают серьезные опасения у специалистов: администрация Трампа рассчитывает довести количество запусков до тысячи в год к 2030 году, и эта задача уже сейчас кажется почти невыполнимой.

Главная проблема — инфраструктура. Крупнейшие стартовые комплексы страны, Космический центр имени Кеннеди во Флориде и база Ванденберг в Калифорнии, работают на пределе возможностей. Глава НАСА Джаред Айзекман открыл государственные учреждения для гражданских и оборонных миссий, но их прибрежное расположение делает территории уязвимыми не только для стихийных бедствий, но и для внешних угроз.

В условиях, когда стартовые окна становятся критически узкими, остро ощущается нехватка новых космодромов. Даже строящийся объект на острове Уоллопс в Вирджинии не решает проблему.

Частные гиганты вроде SpaceX и Blue Origin продолжают доминировать: только SpaceX в 2025 году провела 165 запусков, а Falcon 9 летала чаще, чем все остальные ракеты мира вместе взятые. Из-за плотного графика коммерческих миссий небольшие оборонные компании планируют свои старты на два года вперед, что негативно влияет на национальную безопасность.

Бывший заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен отмечает, что база на мысе Канаверал — это прежде всего испытательный полигон, который периодически закрывается для коммерческих запусков ради испытаний стратегических ракет. Без четкого разделения гражданских и военных приоритетов, а также создания круглосуточных операционных зон достичь цели в 1000 запусков в год невозможно.

Тем временем Китай не терял времени: в 2025 году Пекин провел около 100 запусков, активно развивая собственную спутниковую группировку «Тысяча парусов» и расширяя космодром Вэньчан. США пока сохраняют лидерство, опережая КНР почти вдвое по числу запусков, но в условиях новой космической гонки этого уже недостаточно.

Директор Управления по науке и технологиям Белого дома Майкл Крациос отмечает, что прогресс впечатляет — с 29 запусков в 2017 году до почти 200 в 2025-м, однако для сохранения технологического превосходства стране необходимо переходить к ежедневным стартам.

Для этого потребуется не только модернизация систем управления, но и принятие решений по строительству новых космодромов внутри страны. Без масштабных инвестиций и реформ американская космическая отрасль рискует стать нестабильной.

Когда амбиции опережают реальные возможности, достичь заявленных целей становится невозможно, несмотря на рекорды прошлого и лидерство в текущий момент.

