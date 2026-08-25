Трамп удваивает пошлины: чем удар 50% тарифов грозит рынку авто

США удваивают пошлины на автомобили и запчасти из Канады с 2027 года

С 2027 года американские власти резко увеличивают пошлины на импорт машин, грузовиков и автокомпонентов из Канады. Решение Дональда Трампа уже вызвало споры среди производителей и аналитиков. Какие последствия ждут рынок, что грозит автолюбителям и почему этот шаг может повлиять на цены - разбираемся в деталях.

С 2027 года американские власти резко увеличивают пошлины на импорт машин, грузовиков и автокомпонентов из Канады. Решение Дональда Трампа уже вызвало споры среди производителей и аналитиков. Какие последствия ждут рынок, что грозит автолюбителям и почему этот шаг может повлиять на цены - разбираемся в деталях.

Новость о резком увеличении пошлин на автомобили и автозапчасти из Канады в США с 2027 года напрямую затрагивает интересы российских автолюбителей, следящих за мировыми трендами и ценами на импортные машины. Подобные решения способны изменить структуру поставок, повлиять на стоимость техники и даже вызвать цепную реакцию на других рынках, включая Россию.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети TruthSocial объявил о введении новых торговых тарифов на автомобили, грузовики и комплектующие, поступающие из Канады. Размер пошлины составит 50% и начнет действовать с 1 января 2027 года. По словам Трампа, Канада на протяжении многих лет использовала завышенные тарифы на американскую сельхозпродукцию, что, по его мнению, привело к значительному торговому дефициту между странами. Он подчеркнул, что новые меры должны стать ответом на такую политику и призвал автопроизводителей переносить производство на территорию США, чтобы избежать дополнительных сборов.

В список товаров, на которые распространяются новые тарифы, вошли не только легковые автомобили, но и грузовики, а также широкий спектр автозапчастей - от двигателей и коробок передач до электрических компонентов. Кроме того, пошлины затронут и сталь, что может дополнительно увеличить себестоимость производства для компаний, работающих с канадскими поставщиками. Трамп также отметил, что Канада, по его мнению, является одной из самых сложных стран для ведения бизнеса, и пообещал изменить сложившуюся ситуацию.

До 1 сентября 2027 года на автомобили из Канады действует пошлина в 25%, введенная еще весной 2025 года. Она распространяется на весь спектр импортируемых транспортных средств - от седанов и кроссоверов до минивэнов и легких грузовиков, а также на автокомпоненты. Теперь же тарифы увеличиваются вдвое, что может привести к пересмотру логистических цепочек и даже к сокращению ассортимента некоторых моделей на рынке США.

Отмена продления торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA) также сыграла свою роль: автопроизводители лишились ряда льгот, что дополнительно осложняет ситуацию. По мнению экспертов, такие шаги могут привести к росту цен на автомобили не только в США, но и на других рынках, где американские и канадские машины пользуются спросом. Важно отметить, что подобные изменения уже обсуждаются и в России, где новые правила импорта могут затронуть и европейские бренды - как это недавно произошло с обязательной идентификацией машин перед оформлением ЭПТС, о чем подробно рассказывалось в материале о новых проверках для импорта авто в Россию.

Для справки: Канада входит в число крупнейших поставщиков автомобилей и автокомпонентов в США, а американский рынок традиционно считается одним из самых привлекательных для канадских производителей. По данным отраслевых аналитиков, ежегодный объем торговли между двумя странами в автомобильном секторе превышает десятки миллиардов долларов. Увеличение пошлин может привести к снижению конкурентоспособности канадских товаров, а также к росту цен для конечных потребителей. В долгосрочной перспективе это способно изменить баланс сил на рынке и повлиять на стратегию крупных автоконцернов, которые вынуждены будут искать новые пути оптимизации расходов и логистики.