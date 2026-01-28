Пошлины на корейские автомобили выросли почти вдвое: как это повлияет на рынок

США ужесточили тарифы на корейские автомобили: новые условия для импорта

Внезапное решение Вашингтона повысить тарифы на корейские автомобили до 25% может изменить баланс сил на мировом авторынке. Почему США пошли на такой шаг, и как это отразится на ценах и доступности машин - разбираемся в деталях. Неожиданный поворот в отношениях двух стран уже вызвал волну обсуждений среди экспертов.

Резкое повышение пошлин на автомобили из Южной Кореи, объявленное президентом США Дональдом Трампом, стало неожиданным ударом для автопроизводителей и покупателей. Это решение напрямую связано с тем, что корейский парламент не утвердил торговое соглашение, достигнутое между странами осенью 2025 года. Теперь импортные автомобили, а также пиломатериалы и фармацевтическая продукция из Кореи облагаются 25-процентным тарифом вместо прежних 15%.

Почему это важно? Для корейских брендов, активно наращивающих присутствие на американском рынке, новые условия означают не только рост издержек, но и потенциальную потерю конкурентных преимуществ. Для американских потребителей - это риск повышения цен на популярные модели, которые давно завоевали доверие благодаря сочетанию качества и стоимости. Как пишет Autonews, решение Трампа уже вызвало обеспокоенность среди дилеров и аналитиков: они опасаются, что цепочка поставок окажется под угрозой, а спрос на корейские автомобили может снизиться.

Ситуация осложняется тем, что торговые переговоры между США и Кореей в последние годы были непростыми. Вашингтон неоднократно подчеркивал необходимость более выгодных условий для американских производителей, а Сеул, в свою очередь, стремился сохранить доступ к одному из крупнейших рынков сбыта. Неудача с ратификацией соглашения стала формальным поводом для ужесточения тарифной политики. Впрочем, многие эксперты считают, что за этим шагом стоят и политические мотивы: Трамп демонстрирует жесткую позицию в преддверии новых выборов, делая ставку на поддержку отечественной промышленности.

Для корейских автоконцернов, таких как Hyundai, Kia и Genesis, новые пошлины - это не только финансовый вызов, но и необходимость пересмотра стратегий. Возможно, часть производства будет перенесена в другие страны или даже на территорию США, чтобы обойти тарифные барьеры. Однако такие решения требуют времени и значительных инвестиций. В краткосрочной перспективе дилеры могут столкнуться с дефицитом отдельных моделей, а покупатели - с ростом цен и сокращением ассортимента.

Интересно, что подобные меры уже обсуждались в прошлом, но тогда стороны находили компромисс. Сейчас же ситуация выглядит более жесткой: Трамп открыто заявил, что повышение пошлин - это ответ на действия корейского парламента, который, по его словам, «имеет право принимать такие решения, но должен быть готов к последствиям». В результате на рынке возникла неопределенность, и многие участники отрасли ожидают новых шагов как со стороны США, так и Кореи.

Пока неясно, приведет ли этот конфликт к полномасштабной торговой войне или стороны все же вернутся к переговорам. Однако уже сейчас очевидно: американский рынок становится менее предсказуемым для иностранных производителей, а покупатели могут столкнуться с новыми ограничениями. В ближайшие месяцы ситуация будет развиваться стремительно, и автолюбителям стоит внимательно следить за новостями - ставки слишком высоки, чтобы их игнорировать.