Пошлины на корейские автомобили выросли почти вдвое: как это повлияет на рынок

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 января 2026, 15:23

США ужесточили тарифы на корейские автомобили: новые условия для импорта

США ужесточили тарифы на корейские автомобили: новые условия для импорта

Пошлины на корейские автомобили выросли почти вдвое: как это повлияет на рынок

США ужесточили тарифы на корейские автомобили: новые условия для импорта

Внезапное решение Вашингтона повысить тарифы на корейские автомобили до 25% может изменить баланс сил на мировом авторынке. Почему США пошли на такой шаг, и как это отразится на ценах и доступности машин - разбираемся в деталях. Неожиданный поворот в отношениях двух стран уже вызвал волну обсуждений среди экспертов.

Внезапное решение Вашингтона повысить тарифы на корейские автомобили до 25% может изменить баланс сил на мировом авторынке. Почему США пошли на такой шаг, и как это отразится на ценах и доступности машин - разбираемся в деталях. Неожиданный поворот в отношениях двух стран уже вызвал волну обсуждений среди экспертов.

Резкое повышение пошлин на автомобили из Южной Кореи, объявленное президентом США Дональдом Трампом, стало неожиданным ударом для автопроизводителей и покупателей. Это решение напрямую связано с тем, что корейский парламент не утвердил торговое соглашение, достигнутое между странами осенью 2025 года. Теперь импортные автомобили, а также пиломатериалы и фармацевтическая продукция из Кореи облагаются 25-процентным тарифом вместо прежних 15%.

Почему это важно? Для корейских брендов, активно наращивающих присутствие на американском рынке, новые условия означают не только рост издержек, но и потенциальную потерю конкурентных преимуществ. Для американских потребителей - это риск повышения цен на популярные модели, которые давно завоевали доверие благодаря сочетанию качества и стоимости. Как пишет Autonews, решение Трампа уже вызвало обеспокоенность среди дилеров и аналитиков: они опасаются, что цепочка поставок окажется под угрозой, а спрос на корейские автомобили может снизиться.

Ситуация осложняется тем, что торговые переговоры между США и Кореей в последние годы были непростыми. Вашингтон неоднократно подчеркивал необходимость более выгодных условий для американских производителей, а Сеул, в свою очередь, стремился сохранить доступ к одному из крупнейших рынков сбыта. Неудача с ратификацией соглашения стала формальным поводом для ужесточения тарифной политики. Впрочем, многие эксперты считают, что за этим шагом стоят и политические мотивы: Трамп демонстрирует жесткую позицию в преддверии новых выборов, делая ставку на поддержку отечественной промышленности.

Для корейских автоконцернов, таких как Hyundai, Kia и Genesis, новые пошлины - это не только финансовый вызов, но и необходимость пересмотра стратегий. Возможно, часть производства будет перенесена в другие страны или даже на территорию США, чтобы обойти тарифные барьеры. Однако такие решения требуют времени и значительных инвестиций. В краткосрочной перспективе дилеры могут столкнуться с дефицитом отдельных моделей, а покупатели - с ростом цен и сокращением ассортимента.

Интересно, что подобные меры уже обсуждались в прошлом, но тогда стороны находили компромисс. Сейчас же ситуация выглядит более жесткой: Трамп открыто заявил, что повышение пошлин - это ответ на действия корейского парламента, который, по его словам, «имеет право принимать такие решения, но должен быть готов к последствиям». В результате на рынке возникла неопределенность, и многие участники отрасли ожидают новых шагов как со стороны США, так и Кореи.

Пока неясно, приведет ли этот конфликт к полномасштабной торговой войне или стороны все же вернутся к переговорам. Однако уже сейчас очевидно: американский рынок становится менее предсказуемым для иностранных производителей, а покупатели могут столкнуться с новыми ограничениями. В ближайшие месяцы ситуация будет развиваться стремительно, и автолюбителям стоит внимательно следить за новостями - ставки слишком высоки, чтобы их игнорировать.

Упомянутые марки: Hyundai, KIA, Genesis
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хендай, Киа, Дженезис

Похожие материалы Хендай, Киа, Дженезис

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Набережные Челны Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться