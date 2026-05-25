Почему СССР трижды пытался купить грузовик у Запада, но в итоге собрал свой КАМАЗ

СССР трижды пытался купить западный грузовик, но создал КАМАЗ - как это изменило рынок

В 60-х СССР столкнулся с нехваткой современных грузовиков и попытался купить технологии у Запада. После неудачных переговоров с Daimler, Ford и Mack Trucks страна построила собственный завод и выпустила КАМАЗ, что стало поворотным моментом для всей отрасли.

В середине 60-х годов советская промышленность столкнулась с неожиданной проблемой: страна быстро наращивала сетевые дороги, грузы стали тяжелее, а подъезжающие грузовики не могли справиться с ситуацией. ЗИЛ-130 мог перевозить лишь 5 тонн, а более мощные МАЗ и КрАЗ работали в узких сегментах. Массового дизельного грузовика на 8 тонн, способного уверенно тянуть прицеп по трассе, в СССР не существовало. Требовалась техника нового класса — бескапотная, с кабиной над двигателем, экономичным дизелем и современной коробкой передач. Такие машины на Западе уже давно были стандартом.

Разработку поручили ЗИЛу. Завод закупил несколько зарубежных грузовиков, включая American International COF-220, и разобрал их до винтика. Однако советские инженеры не копировали, создав собственный свет: новую раму, кабину, шасси и, главное, дизельный двигатель вместо бензинового. За мотором обратились к Ярославскому заводу, где существовал двигатель V8 мощностью 210 л.с. Первый вариант — ЯМЗ-6Э641 — оказался слабоват (всего 180 л.с.), чего для 8-тонника было недостаточно. Более известный ЯМЗ-238 не подошёл по габаритам. Тогда в Ярославле разработали новый ЯМЗ-740, который впоследствии стал знаменитым КАМАЗ-740. К 1968 году опытный ЗИЛ-170 уже проходил испытания, общий пробег пробеговых машин превысил 4,5 млн км.

Для строительства завода выбрали Набережные Челны — город с 35-тысячным населением, расположенный рядом с Камой и Волгой, с хорошей дорогой и мощной строительной организацией. Но в СССР не было опыта самостоятельного возведения современных автозаводов: ГАЗ строил Форд, ВАЗ — ФИАТ, даже Ижевский проектировали иностранцы. Для КАМАЗа хотелось преодолеть этот путь.

Первым партнёром рассматривали Daimler, но немецкая компания запросила $125 млн за лицензию на мотор, а главное — не хотела конкуренции на мировом рынке. Переговоры зашли в тупик. Затем попытались договориться с Ford: в Москву прилетел Генри Форд-второй, принёсший интерес, но ход заблокировал министр обороны США Мелвин Лэйрд из-за поставок советских грузовиков во Вьетнам. Ford не рискнул идти против Пентагона. Третья попытка — Mack Trucks — тоже провалилась: американские компании опасались риска работы с СССР.

Несмотря на все препятствия, завод построили. Не имея западных проектов, собрали оборудование по всему миру: станки и линии везли из Японии, Германии, Франции, Италии, Швеции, Австрии. В оснащении приняли участие более 700 компаний из 19 стран, на стройке трудились свыше 100 тысяч человек 70 национальностей. Город рос вместе с заводом: ежегодно население увеличивалось на 40 тысяч. Когда в 1970 году были проведены опытные преобразования правительства на ВДНХ, на кабинах ещё стоял значок ЗИЛ. Косыгин распорядился заменить его на новый — так на решётке впервые появились пять букв «КАМАЗ» без логотипа. Фирменный «аргамак» появился только в конце 80-х.

16 февраля 1976 года с конвейера сошёл первый КАМАЗ-5320 — бескапотный 8-тонник с дизелем 210 л.с., 10 передачами вперёд, кабиной со спальным местом и пневматическими тормозами. Расход топлива — 34 литра на 100 км, что по меркам 1976 года считалось достойным показателем. Уже в 1979 году завод выпускал 100 тысяч грузовиков в год, обогнав многих мировых конкурентов. К 1988-му был построен миллионный КАМАЗ, а Набережные Челны выросли до полумиллиона жителей — город буквально вырос вокруг завода, который не хотели строить ни Ford, ни Daimler, ни Mack Trucks.

