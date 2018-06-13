13 июня 2018, 11:17

St.Petersburg Harley® Days - Мост Дружбы Народов!

2-5 августа 2018 года Санкт-Петербург в 7-ой раз проснется от шума моторов, улицы летнего города, рестораны и отели заполнятся жизнерадостными людьми в кожаных жилетках со всего мира. Это время, когда в городе проходит Фестиваль «St.Petersburg Harley® Days» – яркий международный праздник, ставший авторитетным во всем мире.
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  St.Petersburg Harley® Days - Мост Дружбы Народов! Harley-Davidson St.Petersburg Harley® Days - Мост Дружбы Народов! Harley-Davidson St.Petersburg Harley® Days - Мост Дружбы Народов! Harley-Davidson St.Petersburg Harley® Days - Мост Дружбы Народов! Harley-Davidson St.Petersburg Harley® Days - Мост Дружбы Народов!
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Фестиваль традиционно проходит в самом сердце Санкт-Петербурга – на площади Островского, в центре Невского проспекта. В прошлом году на St.Petersburg Harley® Days побывали более 90 000 человек из 27 стран мира! Ведь  Фестиваль – это настоящий Мост Дружбы Народов!

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Сенсацией на Фестивале 2017 года стал приезд сына знаменитого революционера Че Гевары. На родине Эрнесто Гевара занимается организацией туров на мотоциклах Harley-Davidson.  Эрнесто рассказал журналистам интересные подробности из жизни своего знаменитого отца. Впрочем, представители СМИ смогли по достоинству оценить не только уникальные исторические факты, но и попробовать вкуснейшие блюда  национальной кубинской кухни. Угощал сам сын Че Гевары!

Благодаря такой популярности и высокому уровню организации, Фестиваль в 2017 году занял  1 место Национальной премии «Russian Event Awards», как лучшее мероприятие в области событийного туризма. Фестиваль вошел в ТОП-20 Единого календаря событий 2018 Правительства Санкт-Петербурга. Министерством культуры РФ ему присвоен статус «Национальное событие 2018 года». В Петербурге такой статус завоевали только 5 мероприятий, из которых один лишь Фестиваль «St.Petersburg Harley Days» проводится за счет внебюджетных средств, при этом  в течение всех 6 лет вход на мероприятие остается свободным.
 
Программа Фестиваля включает более 20 активностей в том числе: Stunt Riding Show (трюковая езда) на Мотодроме, оригинальная зона авторских мотоциклов Custom Bike Show, Конкурс тату, Конкурс мотошлемов, Соревнования на скоростном стенде, Силовое шоу ZUBRINOV, Детская зона и многое другое. Из новинок в этом году будут организован Интернациональный кулинарный и музыкальный Фестиваль среди Chapter HOG, Harley Owners Group (клуб владельцев мотоциклов Harley-Davidson) – это самый большой клуб в мире - 1,5 млн. членов. 
 
Деловая конференция для владельцев мотоциклов Harley-Davidson, которая проводилась в течение последних 3-ех лет в Царском фойе Александринского театра в этом году пройдет в формате Бизнес-клуба.
Все день нужное настроение создают мировые хиты в исполнении музыкальных коллективов из разных стран. Все желающие смогут посетить большую торговую ярмарку и приобрести оригинальные сувениры и товары от официальных дилеров Harley-Davidson, отведать в Ресторанной зоне кухни разных стран.

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Кульминационным моментом St.Petersburg Harley® Days  традиционно является Торжественный Мотопарад, стартующий с Дворцовой площади и признанный одним из самых лучших городских парадов в Европе. Построение Парада состоится 4 августа в 11.00, старт в 13.00.
 
В 2018 году, впервые за 7 лет, маршрут Парада будет изменен, чтобы показать нашим многочисленным гостям из других стран и городов России, не только исторический Петербург, но и Петербург современный.
Маршрут Парада пройдет по Западному скоростному диаметру, чтобы показать иностранным гостям уникальный инфраструктурный комплекс ЗСД, подчеркивающий мощь нашей страны, а также новые архитектурные доминанты: стадион «Санкт-Петербург», башню «Лахта центр» и пассажирский порт «Морской Фасад». 
 
Автомобильный партнер фестиваля «ММС Рус» ООО, официальный дистрибьютер автомобилей Mitsubishi в России, предложит всем желающим стать участниками настоящего внедорожного тест-драйва рамного внедорожника Pajero Sport с дизельным двигателем, который так же возглавит Мотопарад. Гостей праздника ждет еще один сюрприз – новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. 

В этом году официальным партнёром Фестиваля стала международная сеть отелей AZIMUT Hotels. Для байкеров и всех гостей распахнёт свои двери AZIMUT Отель Санкт-Петербург.
 
Окунуться в историю города на Неве и увидеть все его красоты гостям Фестиваля поможет Официальный туроператор Фестиваля «Невские сезоны», отвечающий за экскурсионную программу.
 
Приходите на St.Petersburg Harley® Days - воспользуйтесь уникальной возможностью увидеть тысячи мотоциклов и людей со всего мира! Ждем Вас всей семьей!
 
Для автомобилистов будет организована парковка в Гостином Дворе, въезд с Садовой улицы.
АвтоПитер Харлей Дэвидсон
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Отзывы по теме
Юбилейный праздник «Харлеев» порадует новшествами
и правильно: я тоже объезжаю Газпром стороной. Красивый фасад ничего не значит. Абсолютно ничего. Фикция. И бензин у них - увы себе...
Saimaa
На старт, внимание, IMIS’12!
Победитель кубка Санкт-Петербурга по кастомайзингу на IMIS-2012 - Кастом-ателье "Мотодепо", с мотоциклом "Заводной Апельсин" (Clockwork Orange) .
Василий
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
Цена по моему для китайца всё таки высока.
Slava Tsvetkov
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St.Petersburg Harley® Days - Мост Дружбы Народов!
Фестиваль традиционно проходит в самом сердце Санкт-Петербурга – на площади Островского, в центре Невского проспекта. В прошлом году на St.Petersburg Harley® Days побывали более 90 000 человек из 27 стран мира! Ведь  Фестиваль – это настоящий Мост Дружбы Народов!{{material_123515}}Сенсацией на Фестивале 2017 года стал приезд сына знаменитого революционера Че Гевары. На родине Эрнесто Гевара занимается организацией туров на мотоциклах Harley-Davidson.  Эрнесто рассказал журналистам интересные подробности из жизни своего знаменитого отца. Впрочем, представители СМИ смогли по достоинству оценить не только уникальные исторические факты, но и попробовать вкуснейшие блюда  национальной кубинской кухни. Угощал сам сын Че Гевары!Благодаря такой популярности и высокому уровню организации, Фестиваль в 2017 году занял  1 место Национальной премии «Russian Event Awards», как лучшее мероприятие в области событийного туризма. Фестиваль вошел в ТОП-20 Единого календаря событий 2018 Правительства Санкт-Петербурга. Министерством культуры РФ ему присвоен статус «Национальное событие 2018 года». В Петербурге такой статус завоевали только 5 мероприятий, из которых один лишь Фестиваль «St.Petersburg Harley Days» проводится за счет внебюджетных средств, при этом  в течение всех 6 лет вход на мероприятие остается свободным. Программа Фестиваля включает более 20 активностей в том числе: Stunt Riding Show (трюковая езда) на Мотодроме, оригинальная зона авторских мотоциклов Custom Bike Show, Конкурс тату, Конкурс мотошлемов, Соревнования на скоростном стенде, Силовое шоу ZUBRINOV, Детская зона и многое другое. Из новинок в этом году будут организован Интернациональный кулинарный и музыкальный Фестиваль среди Chapter HOG, Harley Owners Group (клуб владельцев мотоциклов Harley-Davidson) – это самый большой клуб в мире - 1,5 млн. членов.  Деловая конференция для владельцев мотоциклов Harley-Davidson, которая проводилась в течение последних 3-ех лет в Царском фойе Александринского театра в этом году пройдет в формате Бизнес-клуба.Все день нужное настроение создают мировые хиты в исполнении музыкальных коллективов из разных стран. Все желающие смогут посетить большую торговую ярмарку и приобрести оригинальные сувениры и товары от официальных дилеров Harley-Davidson, отведать в Ресторанной зоне кухни разных стран.{{material_123303}}Кульминационным моментом St.Petersburg Harley® Days  традиционно является Торжественный Мотопарад, стартующий с Дворцовой площади и признанный одним из самых лучших городских парадов в Европе. Построение Парада состоится 4 августа в 11.00, старт в 13.00. В 2018 году, впервые за 7 лет, маршрут Парада будет изменен, чтобы показать нашим многочисленным гостям из других стран и городов России, не только исторический Петербург, но и Петербург современный.Маршрут Парада пройдет по Западному скоростному диаметру, чтобы показать иностранным гостям уникальный инфраструктурный комплекс ЗСД, подчеркивающий мощь нашей страны, а также новые архитектурные доминанты: стадион «Санкт-Петербург», башню «Лахта центр» и пассажирский порт «Морской Фасад».  Автомобильный партнер фестиваля «ММС Рус» ООО, официальный дистрибьютер автомобилей Mitsubishi в России, предложит всем желающим стать участниками настоящего внедорожного тест-драйва рамного внедорожника Pajero Sport с дизельным двигателем, который так же возглавит Мотопарад. Гостей праздника ждет еще один сюрприз – новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. В этом году официальным партнёром Фестиваля стала международная сеть отелей AZIMUT Hotels. Для байкеров и всех гостей распахнёт свои двери AZIMUT Отель Санкт-Петербург. Окунуться в историю города на Неве и увидеть все его красоты гостям Фестиваля поможет Официальный туроператор Фестиваля «Невские сезоны», отвечающий за экскурсионную программу. Приходите на St.Petersburg Harley® Days - воспользуйтесь уникальной возможностью увидеть тысячи мотоциклов и людей со всего мира! Ждем Вас всей семьей! Для автомобилистов будет организована парковка в Гостином Дворе, въезд с Садовой улицы.
2018-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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