Стал известен самый доступный автомобиль в России: топ-10 дешевых авто января
Большинство дешевых автомобилей из рейтинга выпускается на АвтоВАЗе. Сразу четыре разных модификаций Lada Granta заняли первые четыре строчки хит-парада самых доступных авто.
На первом месте оказался седан Granta стоимостью от 598 900 рублей, он стал самым дешевым автомобилем января, втрое место занял лифтбек от АвтоВАЗа, который продают по цене от 620 900 рублей. Тройку лидеров замыкает универсал с минимальным ценником от 624 900 рублей. На четвертом месте оказался хэтчбек Granta, который предлагают по цене от 649 500 рублей.
Пятое место рейтинга также занял еще один автомобиль от АвтоВАЗа, внедорожник Niva Legend по минимальной цене 693 900 рублей. Эта модель предлагается как в трех-, так и в пятидверном исполнении.
На шестом месте расположился французский седан Renault Logan, минимальная стоимость которого - 762 000 рублей. На седьмом и восьмом месте оказались хэтчбек Lada XRAY по цене от 826 900 рублей и универсал Lada Largus стоимостью от 829 900 рублей.
Фото: Lada Фото: Lada Фото: Lada Фото: Lada Фото: Lada Фото: Lada Фото: Lada Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
На девятой строчке расположился Chevrolet Nexia казахстанской сборки по цене от 850 900 рублей, замыкает топ-10 отечественный седан Lada Vesta минимальной стоимостью 862 900 рублей.
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- 1 200 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 760 000 РВАЗ (Lada) Largus 2017 в Москве
- 1 110 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 700 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2016 в Москве
- 886 000 РВАЗ (Lada) Largus 2020 в Москве
- 430 000 РВАЗ (Lada) Granta 2016 в Москве
- 1 190 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 850 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 120 000 РВАЗ (Lada) Largus 2020 в Москве
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