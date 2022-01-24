Стала известна цена нового Ford Bronco Raptor: за полную комплектацию придется отдать более 80 тысяч долларов
Внедорожник будет оснащен амортизаторами Fox, которые уже используются в F-150 Raptor. Они позволят автомобилю передвигаться по пересеченной местности на более высоких скоростях.
У внедорожника будут 37-дюймовые вездеходные шины BFGoodrich K02. Благодаря всем этим новым довольно агрессивным с виду элементам внедорожник будет шире, чем его предшественники. Этому также будут способствовать выпуклые крылья и накладные пластины.
Кстати, по стилистике Bronco будет напоминать F-150 Raptor с выполненной в агрессивном стиле передней решеткой и желтыми габаритными огнями. За исключением покрышек и широких крыльев, Bronco во многом похож на своих собратьев, Wildtrak и Badlands, что, по мнению любителей внедорожников этой линейки, неплохо - каждый спорткар Ford в стиле ретро привлекателен.
Новый Bronco Raptor 2022 года является на данный момент максимальной версией Ford Bronco, его базовая цена составит 69 995 долларов — почти на 20 тысяч долларов больше, чем у стандартной четырехдверной модели Bronco Wildtrak.
Ford еще не опубликовал подробную информацию о внедорожнике, но скорее всего, полностью укомплектованная модель будет стоить более 80 тысяч долларов. Raptor выпускается только в виде четырехдверки с 3-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, мощность которого, по утверждению Ford, составит около 400 лошадиных сил.
Эта стартовая цена делает Bronco Raptor немного дороже, чем пикап F-150 Raptor, который начинается с 67 070 долларов. F-150 оснащен 3,5-литровым двигателем V-6 с двойным турбонаддувом большего объема мощностью 450 лошадиных сил, что дает ему преимущество в мощности перед Bronco.
По информации компании Форд, поставки Bronco Raptor 2022 года начнутся этим летом. Клиентам с существующим заказом Bronco будет предложена возможность перейти на Raptor.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий