5 декабря 2017, 16:33

Стала известна дата премьеры Subaru Forester нового поколения

Официальный дебют нового «Лесника» состоится в ноябре 2018 года. Об этом сообщило японское издание BestCarWeb со ссылкой на источник в руководстве компании-производителя полноприводных автомобилей.
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Стала известна дата премьеры Subaru Forester нового поколения Subaru Forester
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Forester 2018 модельного года будет базироваться на новой глобальной платформе SGP (Subaru Global Platform), на которой уже построены Impreza и XV последних поколений, а также абсолютно новая модель в линейке Subaru – Ascent.

Экстерьер претерпит косметические изменения, сохранив основные фирменные черты дизайна марки. В моторную линейку кроссовера войдут два новых турбомотора объёмами 1,6 и 2 литра. В дальнейшем семейство пополнится версией с гибридной силовой установкой.

Напомним, что Subaru Forester актуального поколения доступен на российском авторынке с атмосферными 2-литровым 150-сильным; 2,5-литровым 171-сильным, а также с топовым турбированным 2-литровым силовым агрегатом мощностью 241 л.с. Для различных версий предлагается одна из двух трансмиссий – 6-ступенчатая «механика» или бесступенчатый вариатор.
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Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
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Тест-драйв Subaru Forester: настоящий мужик
Достаточно крутая машина подходящая любому крутому мужику. Мощная и сильная и выглядит брутально. Цена конечно достаточно не маленькая, поэтому её не каждый может себе позволить. Качественно выполнена по всем меркам. Есть такая модель у друга, сам осматривал её составляющие, она даже внутри как то мощно ...
Константин
Subaru оценила Forester 2015
Считаю лесника лучшим автомобилем, по техническим характеристикам обошел всех своих одноклассников, отдаю предпочтение постоянному полному приводу и вариатору, практичный на любой дороге.
Андрей
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Стала известна дата премьеры Subaru Forester нового поколения
{{material_121114}}Forester 2018 модельного года будет базироваться на новой глобальной платформе SGP (Subaru Global Platform), на которой уже построены Impreza и XV последних поколений, а также абсолютно новая модель в линейке Subaru – Ascent.Экстерьер претерпит косметические изменения, сохранив основные фирменные черты дизайна марки. В моторную линейку кроссовера войдут два новых турбомотора объёмами 1,6 и 2 литра. В дальнейшем семейство пополнится версией с гибридной силовой установкой.Напомним, что Subaru Forester актуального поколения доступен на российском авторынке с атмосферными 2-литровым 150-сильным; 2,5-литровым 171-сильным, а также с топовым турбированным 2-литровым силовым агрегатом мощностью 241 л.с. Для различных версий предлагается одна из двух трансмиссий – 6-ступенчатая «механика» или бесступенчатый вариатор.
2017-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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