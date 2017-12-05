5 декабря 2017, 16:33
Стала известна дата премьеры Subaru Forester нового поколения
Официальный дебют нового «Лесника» состоится в ноябре 2018 года. Об этом сообщило японское издание BestCarWeb со ссылкой на источник в руководстве компании-производителя полноприводных автомобилей.
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Экстерьер претерпит косметические изменения, сохранив основные фирменные черты дизайна марки. В моторную линейку кроссовера войдут два новых турбомотора объёмами 1,6 и 2 литра. В дальнейшем семейство пополнится версией с гибридной силовой установкой.
Напомним, что Subaru Forester актуального поколения доступен на российском авторынке с атмосферными 2-литровым 150-сильным; 2,5-литровым 171-сильным, а также с топовым турбированным 2-литровым силовым агрегатом мощностью 241 л.с. Для различных версий предлагается одна из двух трансмиссий – 6-ступенчатая «механика» или бесступенчатый вариатор.
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10.05.2016, 19:55
Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
«Околоспорткары»: нам не все равно
26.05.2013, 23:00
На чем поедем в 2013 году? Часть II
06.01.2013, 12:54
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Считаю лесника лучшим автомобилем, по техническим характеристикам обошел всех своих одноклассников, отдаю предпочтение постоянному полному приводу и вариатору, практичный на любой дороге.
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