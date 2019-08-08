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8 августа 2019, 10:07

Стала известна динамика Lada Vesta с вариатором

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Версия Lada Vesta с новым мотором Renault-Nissan и вариатором должна появиться в дилерских центрах только в начале 2020 года, но время разгона с места до «сотни» названо уже сейчас.
Стала известна динамика Lada Vesta с вариатором

фото пользователя 110km

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Сотрудники портала «Лада.Онлайн» раскопали в социальных сетях данные о динамике «вариаторной» версии Lada Vesta. Информацию опубликовал на своей странице в ВК московский дилер Lada, компания «Техинком». Итак, Lada Vesta с 114-сильным мотором и бесступенчатой коробкой передач сможет ускориться от 0 до 100 км/ч за 10,3 секунды.

Если сравнивать с другими модификациями Vesta, то динамика «вариаторного» автомобиля оказывается сопоставима с возможностями Vesta с 122-сильным мотором и «механикой» (10,2 секунды). Все остальные версии, кроме, разумеется, Vesta Sport, остаются далеко позади. Например, Vesta с мотором мощностью 106 л.с. требуется на это упражнение 11,2 секунды с «механикой» и 14,1 секунды с «роботом». «Веста» с мотором на 122 силы и «роботом» набирает первую «сотню» за 12,1 секунды. И только «заряженная» Vesta Sport ожидаемо оказывается быстрее. Спорт-седану с 1,8-литровым мотором (145 л.с.) и МКПП требуется 9,6 секунды.

Мотор Renault-Nissan объемом 1,6 литра и мощностью 114 л.с. когда-то ставили на опытные образцы Lada Vesta. Один из них довелось протестировать журналистам «Авторевю». Его результат в спринте был намного скромнее даже с учетом механической коробки передач – 11,7 секунды. Официальной информации о динамике осталось ждать буквально несколько месяцев. Производство Vesta с бесступенчатой коробкой JF015E обещают запустить в декабре 2019 года. В дилерских центрах Lada новинка появится ближе к весне 2020 года.

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Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
интересно , веста значит. ха-ха но покупают то датсуны, . езжу на датсуне. клиренс обалденный , видимость везде , а не только спереди как у весты. недавно сделали замену руля. когда на ладе отзывы делали ....) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ? толщина краски сравните, я сравнивал. массу и расход бензина. багажник ...
Сэм
Бренд Lada наращивает обороты
Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
Бывший работник АвтоВАЗа
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Стала известна динамика Lada Vesta с вариатором
{{material_127022}}Сотрудники портала «Лада.Онлайн» раскопали в социальных сетях данные о динамике «вариаторной» версии Lada Vesta. Информацию опубликовал на своей странице в ВК московский дилер Lada, компания «Техинком». Итак, Lada Vesta с 114-сильным мотором и бесступенчатой коробкой передач сможет ускориться от 0 до 100 км/ч за 10,3 секунды.Если сравнивать с другими модификациями Vesta, то динамика «вариаторного» автомобиля оказывается сопоставима с возможностями Vesta с 122-сильным мотором и «механикой» (10,2 секунды). Все остальные версии, кроме, разумеется, Vesta Sport, остаются далеко позади. Например, Vesta с мотором мощностью 106 л.с. требуется на это упражнение 11,2 секунды с «механикой» и 14,1 секунды с «роботом». «Веста» с мотором на 122 силы и «роботом» набирает первую «сотню» за 12,1 секунды. И только «заряженная» Vesta Sport ожидаемо оказывается быстрее. Спорт-седану с 1,8-литровым мотором (145 л.с.) и МКПП требуется 9,6 секунды.Мотор Renault-Nissan объемом 1,6 литра и мощностью 114 л.с. когда-то ставили на опытные образцы Lada Vesta. Один из них довелось протестировать журналистам «Авторевю». Его результат в спринте был намного скромнее даже с учетом механической коробки передач – 11,7 секунды. Официальной информации о динамике осталось ждать буквально несколько месяцев. Производство Vesta с бесступенчатой коробкой JF015E обещают запустить в декабре 2019 года. В дилерских центрах Lada новинка появится ближе к весне 2020 года.
2019-08-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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