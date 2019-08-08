8 августа 2019, 10:07
Стала известна динамика Lada Vesta с вариатором
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Версия Lada Vesta с новым мотором Renault-Nissan и вариатором должна появиться в дилерских центрах только в начале 2020 года, но время разгона с места до «сотни» названо уже сейчас.
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Если сравнивать с другими модификациями Vesta, то динамика «вариаторного» автомобиля оказывается сопоставима с возможностями Vesta с 122-сильным мотором и «механикой» (10,2 секунды). Все остальные версии, кроме, разумеется, Vesta Sport, остаются далеко позади. Например, Vesta с мотором мощностью 106 л.с. требуется на это упражнение 11,2 секунды с «механикой» и 14,1 секунды с «роботом». «Веста» с мотором на 122 силы и «роботом» набирает первую «сотню» за 12,1 секунды. И только «заряженная» Vesta Sport ожидаемо оказывается быстрее. Спорт-седану с 1,8-литровым мотором (145 л.с.) и МКПП требуется 9,6 секунды.
Мотор Renault-Nissan объемом 1,6 литра и мощностью 114 л.с. когда-то ставили на опытные образцы Lada Vesta. Один из них довелось протестировать журналистам «Авторевю». Его результат в спринте был намного скромнее даже с учетом механической коробки передач – 11,7 секунды. Официальной информации о динамике осталось ждать буквально несколько месяцев. Производство Vesta с бесступенчатой коробкой JF015E обещают запустить в декабре 2019 года. В дилерских центрах Lada новинка появится ближе к весне 2020 года.
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