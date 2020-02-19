19 февраля 2020, 16:08
Стала известна мощность новой Skoda Octavia RS
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Фото: Skoda
Компания Skoda официально подтвердила, что привезет на мотор-шоу в Женеву новые модификации Octavia четвертого поколения. Публике покажут плагин-гибридные и «заряженные» RS мощностью до 245 сил.
@SkodaNEWS
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Ближе к концу августа европейская линейка Skoda пополнится бензиновой и дизельной RS-модификациями. В первом случае 2,0-литровый TSI будет выдавать 245 л.с. и работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатой коробкой DSG. Выпустят и полноприводную модификацию с тем же агрегатом и DSG-7 мощностью 200 сил. Дизельная Octavia RS получит 2,0-литровый TDI мощностью 200 л.с. Полный привод пока не предусмотрен. Коробка – 7-ступенчатый «робот».
Ранее, мы рассказывали о расписании выхода «заряженных» Volkswagen Golf. Дизельный хэтчбек Golf GTD будет выдавать 200 сил. Суммарная мощность гибридного Golf GTE составит 245 л.с. Показатели по мощности «Октавии» оказались идентичны. Но Golf пойдет еще дальше с полноприводным Golf R мощностью 333 л.с. Его представят в июле на ежегодном фестивале скорости в британском Гудвуде.
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