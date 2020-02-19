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19 февраля 2020, 16:08

Стала известна мощность новой Skoda Octavia RS

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Фото: Skoda
Компания Skoda официально подтвердила, что привезет на мотор-шоу в Женеву новые модификации Octavia четвертого поколения. Публике покажут плагин-гибридные и «заряженные» RS мощностью до 245 сил.
Стала известна мощность новой Skoda Octavia RS

@SkodaNEWS

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В распоряжении неофициального канала Skoda News в Twitter оказался внутренний документ Skoda Austria, в котором перечислены новые версии Octavia и сроки начала продаж. Премьера новинок должна состояться в марте на Женевском автосалоне. Первыми, в июне, на рынок выведут плагин-гибридные версии, а также базовую бензиновую с 1,0-литровым мотором TSI мощностью 110 л.с. и «умеренный» гибрид на его основе. «Чистых» гибридных модификаций будет две. В состав силовой установки обеих войдет 1,5 TSI (150 сил), электромотор и 6-ступенчатый «робот» DSG. Суммарная отдача агрегатов на Octavia PHEV составит 204 силы, а на «заряженной» Octavia PHEV RS – 245 сил.

Ближе к концу августа европейская линейка Skoda пополнится бензиновой и дизельной RS-модификациями. В первом случае 2,0-литровый TSI будет выдавать 245 л.с. и работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатой коробкой DSG. Выпустят и полноприводную модификацию с тем же агрегатом и DSG-7 мощностью 200 сил. Дизельная Octavia RS получит 2,0-литровый TDI мощностью 200 л.с. Полный привод пока не предусмотрен. Коробка – 7-ступенчатый «робот».

Ранее, мы рассказывали о расписании выхода «заряженных» Volkswagen Golf. Дизельный хэтчбек Golf GTD будет выдавать 200 сил. Суммарная мощность гибридного Golf GTE составит 245 л.с. Показатели по мощности «Октавии» оказались идентичны. Но Golf пойдет еще дальше с полноприводным Golf R мощностью 333 л.с. Его представят в июле на ежегодном фестивале скорости в британском Гудвуде.

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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
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Стала известна мощность новой Skoda Octavia RS
{{material_128695}}В распоряжении неофициального канала Skoda News в Twitter оказался внутренний документ Skoda Austria, в котором перечислены новые версии Octavia и сроки начала продаж. Премьера новинок должна состояться в марте на Женевском автосалоне. Первыми, в июне, на рынок выведут плагин-гибридные версии, а также базовую бензиновую с 1,0-литровым мотором TSI мощностью 110 л.с. и «умеренный» гибрид на его основе. «Чистых» гибридных модификаций будет две. В состав силовой установки обеих войдет 1,5 TSI (150 сил), электромотор и 6-ступенчатый «робот» DSG. Суммарная отдача агрегатов на Octavia PHEV составит 204 силы, а на «заряженной» Octavia PHEV RS – 245 сил.Ближе к концу августа европейская линейка Skoda пополнится бензиновой и дизельной RS-модификациями. В первом случае 2,0-литровый TSI будет выдавать 245 л.с. и работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатой коробкой DSG. Выпустят и полноприводную модификацию с тем же агрегатом и DSG-7 мощностью 200 сил. Дизельная Octavia RS получит 2,0-литровый TDI мощностью 200 л.с. Полный привод пока не предусмотрен. Коробка – 7-ступенчатый «робот».Ранее, мы рассказывали о расписании выхода «заряженных» Volkswagen Golf. Дизельный хэтчбек Golf GTD будет выдавать 200 сил. Суммарная мощность гибридного Golf GTE составит 245 л.с. Показатели по мощности «Октавии» оказались идентичны. Но Golf пойдет еще дальше с полноприводным Golf R мощностью 333 л.с. Его представят в июле на ежегодном фестивале скорости в британском Гудвуде.
2020-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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