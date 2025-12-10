Китайский «Прадо» за 4 миллиона: сколько Chery попросит за брутальный iCaur V27

10 декабря 2025, 12:23
Стала известна ориентировочная цена нового внедорожника Chery iCaur V27 в России
В России появится новый внедорожник. Его привезут уже будущим летом. Цена может удивить многих. Это брутальный гибрид с полным приводом. Узнайте первые подробности о новинке.
Российский автомобильный рынок готовится к встрече очередной новинки из Китая. В первой половине 2026 года компания Chery планирует вывести в продажу полноразмерный внедорожник под своим новым суббрендом iCar, модель получила индекс V27. Автомобиль обещает быть интересным не только благодаря своей брутальной внешности, но и передовой технической начинке. Однако главный вопрос, который волнует потенциальных покупателей, - это, конечно же, цена.
По предварительным расчетам, которые приводит «Российская Газета», стоимость нового iCar V27 может оказаться весьма существенной. Аналитики, основываясь на официальных данных Минпромторга РФ, смогли спрогнозировать розничную цену. Согласно документам, закупочная стоимость внедорожника составляет чуть более 1,9 миллиона рублей. Но эта цифра - лишь верхушка айсберга. К ней необходимо прибавить коммерческий утилизационный сбор, который для гибридов с таким объемом двигателя оценивается как минимум в 1,55 миллиона рублей.
Таким образом, уже на этом этапе цена автомобиля удваивается. Но и это еще не все. В конечную стоимость для потребителя также закладываются расходы на логистику, таможенное оформление, а также маржа дистрибьютора и дилерских центров. Проведя параллели с ценообразованием на уже продающийся в России премиальный кроссовер Exlantix ET, эксперты пришли к выводу, что стартовая цена на iCar V27 в базовой комплектации может начаться с отметки примерно в 4,1 миллиона рублей. Более оснащенная версия с полным приводом, вероятно, обойдется покупателям уже в 4,5 миллиона рублей и выше.
Что же получит покупатель за эти деньги? iCar V27 - это крупный внедорожник, чей дизайн недвусмысленно отсылает к таким иконам стиля, как Land Rover Defender и свежий Toyota Land Cruiser Prado 250. Прямые линии кузова, массивная решетка радиатора и угловатая оптика создают образ настоящего покорителя бездорожья. Габариты подтверждают этот статус: длина автомобиля составляет 5055 мм, ширина - 1976 мм, а высота - 1855 мм при колесной базе в 2910 мм. Салон автомобиля рассчитан строго на пятерых человек, что обещает простор для каждого пассажира.
Под капотом у V27 скрывается последовательная гибридная силовая установка. Это означает, что 1,5-литровый бензиновый турбомотор не имеет прямой связи с колесами и работает исключительно в режиме генератора, заряжая тяговую батарею. В движение же внедорожник приводят два электромотора, суммарная отдача которых достигает внушительных 455 лошадиных сил. Такая схема позволяет проехать на чистом электричестве до 150 километров, а общий запас хода с полным баком и заряженной батареей, по заявлениям производителя, может достигать 1200 километров. Это делает V27 не только мощным, но и весьма автономным автомобилем, подходящим для дальних путешествий.
