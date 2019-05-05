5 мая 2019, 15:25
Стала известная дата премьеры BMW 8-Series Gran Coupe
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Компания BMW опубликовала официальный тизер BMW 8-Series в кузове Gran Coupe. Презентация новинки состоится в конце июня 2019 года на специальном мероприятии NextGen в Мюнхене.
BMW 8
Выпускается с 1990 г.
Новый от 6 600 000 до 8 290 000 Р
Передняя часть до первой стойки у 8-Series Gran Coupe выглядит абсолютно идентично стандартному купе BMW 8-Series. Автомобиль стал немного длиннее, но сохранил общий силуэт купе, несмотря на появление двух дополнительных дверей. Изменений в салоне, как и в линейке двигателей, не ожидается. На первом этапе клиентам предложат модификацию с 4,4-литровым твин-турбо V8 мощностью 530 л.с. Годом позже появится М-версия, оснащенная 608-сильным агрегатом.
Премьера 8-Series Gran Coupe пройдет в рамках конференции BMW NextGen, которая состоится с 25 по 27 июня в мюнхенском BMW Welt. На этом ежегодном мероприятии концерн знакомит журналистов и экспертов со своими новейшими технологиями, сервисами и моделями, а также рассказывает о планах на будущее. В нынешнем году основной акцент сделают на электрификации, облачных сервисах и системах автономного управления.
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