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2 сентября 2019, 12:55

Стали известны цены хэтчбека Geely GS

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Фото: Geely
Первые хэтчбеки Geely GS начнут поступать в дилерские центры в ближайшие дни. Официально цены пока не опубликованы, но нам стало известно, что новинку оценили минимум в 1 299 990 рублей.
Стали известны цены хэтчбека Geely GS

Фото: Geely

Стали известны цены хэтчбека Geely GS

Фото: Geely

Стали известны цены хэтчбека Geely GS

Фото: Geely

Стали известны цены хэтчбека Geely GS

Фото: Geely

Стали известны цены хэтчбека Geely GS

Фото: китайские-автомобили.рф

Стали известны цены хэтчбека Geely GS

Фото: Geely

Стали известны цены хэтчбека Geely GS

Фото: Geely

Стали известны цены хэтчбека Geely GS

Фото: Geely

Стали известны цены хэтчбека Geely GS

Фото: Geely

Стали известны цены хэтчбека Geely GS
Стали известны цены хэтчбека Geely GS
Стали известны цены хэтчбека Geely GS
Стали известны цены хэтчбека Geely GS
Стали известны цены хэтчбека Geely GS
Стали известны цены хэтчбека Geely GS
Стали известны цены хэтчбека Geely GS
Стали известны цены хэтчбека Geely GS
Стали известны цены хэтчбека Geely GS
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Как выяснили журналисты портала «Китайские автомобили», российским покупателям предложат хэтчбек в двух комплектациях Сomfort и Luxury. В нашу страну привезут модификацию с 1,8-литровым мотором мощностью 133 л.с., который может работать как в паре с 6-ступенчатой «механикой», так и с роботом DCT с двумя сцеплениями. Мотор адаптирован к АИ-92. Привод – исключительно передний.

Базовый хэтчбек в комплектации MT Сomfort будет стоить от 1 299 990 рублей. За «робот» попросят доплатить еще 100 000 рублей. Более богато оснащенный вариант AT Luxury оценили минимум в 1 499 990 рублей. Выгода при покупке по трейд-ин составит 100 000 рублей. 

Состав комплектаций пока неизвестен. Хэтчбек относится к гольф-классу. Его длина - 4 440 мм. Автомобиль построен на собственной архитектуре FE китайской марки. Передняя подвеска – Макферсон, задняя – полузависимая. В оснащение входит гидроусилитель руля и колесные диски диаметром 16, 17 и 18 дюймов. Ожидается, что для России дорожный просвет увеличат на 13 мм.

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Стали известны цены хэтчбека Geely GS
{{material_127042}}Как выяснили журналисты портала «Китайские автомобили», российским покупателям предложат хэтчбек в двух комплектациях Сomfort и Luxury. В нашу страну привезут модификацию с 1,8-литровым мотором мощностью 133 л.с., который может работать как в паре с 6-ступенчатой «механикой», так и с роботом DCT с двумя сцеплениями. Мотор адаптирован к АИ-92. Привод – исключительно передний.Базовый хэтчбек в комплектации MT Сomfort будет стоить от 1 299 990 рублей. За «робот» попросят доплатить еще 100 000 рублей. Более богато оснащенный вариант AT Luxury оценили минимум в 1 499 990 рублей. Выгода при покупке по трейд-ин составит 100 000 рублей. Состав комплектаций пока неизвестен. Хэтчбек относится к гольф-классу. Его длина - 4 440 мм. Автомобиль построен на собственной архитектуре FE китайской марки. Передняя подвеска – Макферсон, задняя – полузависимая. В оснащение входит гидроусилитель руля и колесные диски диаметром 16, 17 и 18 дюймов. Ожидается, что для России дорожный просвет увеличат на 13 мм.
2019-09-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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