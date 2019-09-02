2 сентября 2019, 12:55
Стали известны цены хэтчбека Geely GS
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Фото: Geely
Первые хэтчбеки Geely GS начнут поступать в дилерские центры в ближайшие дни. Официально цены пока не опубликованы, но нам стало известно, что новинку оценили минимум в 1 299 990 рублей.
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: китайские-автомобили.рф
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
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Базовый хэтчбек в комплектации MT Сomfort будет стоить от 1 299 990 рублей. За «робот» попросят доплатить еще 100 000 рублей. Более богато оснащенный вариант AT Luxury оценили минимум в 1 499 990 рублей. Выгода при покупке по трейд-ин составит 100 000 рублей.
Состав комплектаций пока неизвестен. Хэтчбек относится к гольф-классу. Его длина - 4 440 мм. Автомобиль построен на собственной архитектуре FE китайской марки. Передняя подвеска – Макферсон, задняя – полузависимая. В оснащение входит гидроусилитель руля и колесные диски диаметром 16, 17 и 18 дюймов. Ожидается, что для России дорожный просвет увеличат на 13 мм.
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