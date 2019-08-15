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15 августа 2019, 09:18

Стали известны цены кроссовера Brilliance V3

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Китайский автопроизводитель Brilliance планирует вывести на российский рынок вторую модель – компактный кроссовер Brilliance V3. Официально дата начала продаж пока не определена, но уже появилась первая информация о ценах. Стоить новинка будет минимум 839 000 рублей.
Стали известны цены кроссовера Brilliance V3

Brilliance V3

Стали известны цены кроссовера Brilliance V3

Brilliance V3

Стали известны цены кроссовера Brilliance V3

Brilliance V3

Стали известны цены кроссовера Brilliance V3

Brilliance V3

Стали известны цены кроссовера Brilliance V3

Brilliance V3

Стали известны цены кроссовера Brilliance V3

Brilliance V3

Стали известны цены кроссовера Brilliance V3
Стали известны цены кроссовера Brilliance V3
Стали известны цены кроссовера Brilliance V3
Стали известны цены кроссовера Brilliance V3
Стали известны цены кроссовера Brilliance V3
Стали известны цены кроссовера Brilliance V3
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Компания Brilliance решила вывести на российский рынок новую модель – компактный кроссовер Brilliance V3. ...
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Пока китайская Brilliance продает в России только одну модель – кроссовер Brilliance V5. Уже в ближайшее время компанию ему может составить более компактный Brilliance V3. Одобрение типа транспортного средства было получено на него еще в 2016 году. Три недели назад стало известно, что первые экземпляры Brilliance V3, наконец-то, поступили в Россию.

Габаритные размеры Brilliance V3: 4 200 мм х 1 790 мм х 1 600 мм, колесная база - 2 570 мм. Согласно ОТТС, российским покупателям предложат версию с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 107 лошадиных сил. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или «автоматом». Спереди у Brilliance V3 - Макферсон, сзади – полузависимая подвеска. Все тормоза дисковые, руль – с электроусилителем.

Порталу «Китайские автомобили» удалось получить эксклюзивную информацию о рублевых ценах новинки и даже ознакомиться с комплектациями. Кроссовер предложат в двух уровнях оснащения – Сomfort и Deluxe. Каждый будет доступен как с механической коробкой передач, так и с «автоматом». Всего получается четыре варианта. Базовый Brilliance V3 в комплектации МТ Сomfort будет стоить 839 000 рублей, а более оснащенный МТ Deluxe879 000 рублей. Кроссоверы с автоматической коробкой обойдутся на 60 000 рублей дороже: АТ Сomfort будет стоить 899 000 рублей, а АТ Deluxe939 000 рублей. Но официально компания Brilliance пока не называла ни цены, ни сроки начала продаж.

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Отзывы по теме
Форум Brilliance M2
Почитал тут у вас про расход, откуда вы берете такие показатели 13 - 14 литров? Я езжу уже 4 год, в городе 7 - 7,5, по трассе иногда меньше 5 литров укладываюсь, но если конечно "зажечь", то по трассе около 7 литров! Но у меня другая проблема, провода высокого напряжения нужны! Кто подскажет от чего ...
Виталий
Brilliance запускает спецпредложения на кроссовер V5
Солидная цена для китайского автомобиля. Остается только надеяться, что она будет соответствовать качеству. А то чего-то этих Бриллиансов на улицах не видать. Вроде продаются, но никто их не покупает
Сергей
Обновленный кроссовер Brilliance V5 встал на конвейер в Черкесске
Хорошо, что производитель додумался увеличить мощность двигателя, все владельцы жаловались на его малую мощность. Машинка то немаленькая, и сотня лошадок для нее маловато было.
Леонид
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Стали известны цены кроссовера Brilliance V3
{{material_127034}}Пока китайская Brilliance продает в России только одну модель – кроссовер Brilliance V5. Уже в ближайшее время компанию ему может составить более компактный Brilliance V3. Одобрение типа транспортного средства было получено на него еще в 2016 году. Три недели назад стало известно, что первые экземпляры Brilliance V3, наконец-то, поступили в Россию.Габаритные размеры Brilliance V3: 4 200 мм х 1 790 мм х 1 600 мм, колесная база - 2 570 мм. Согласно ОТТС, российским покупателям предложат версию с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 107 лошадиных сил. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или «автоматом». Спереди у Brilliance V3 - Макферсон, сзади – полузависимая подвеска. Все тормоза дисковые, руль – с электроусилителем.Порталу «Китайские автомобили» удалось получить эксклюзивную информацию о рублевых ценах новинки и даже ознакомиться с комплектациями. Кроссовер предложат в двух уровнях оснащения – Сomfort и Deluxe. Каждый будет доступен как с механической коробкой передач, так и с «автоматом». Всего получается четыре варианта. Базовый Brilliance V3 в комплектации МТ Сomfort будет стоить 839 000 рублей, а более оснащенный МТ Deluxe – 879 000 рублей. Кроссоверы с автоматической коробкой обойдутся на 60 000 рублей дороже: АТ Сomfort будет стоить 899 000 рублей, а АТ Deluxe – 939 000 рублей. Но официально компания Brilliance пока не называла ни цены, ни сроки начала продаж.
2019-08-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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