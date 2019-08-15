15 августа 2019, 09:18
Стали известны цены кроссовера Brilliance V3
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Китайский автопроизводитель Brilliance планирует вывести на российский рынок вторую модель – компактный кроссовер Brilliance V3. Официально дата начала продаж пока не определена, но уже появилась первая информация о ценах. Стоить новинка будет минимум 839 000 рублей.
Brilliance V3
Brilliance V3
Brilliance V3
Brilliance V3
Brilliance V3
Brilliance V3
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Компания Brilliance решила вывести на российский рынок новую модель – компактный кроссовер Brilliance V3. ...Читать далее
Габаритные размеры Brilliance V3: 4 200 мм х 1 790 мм х 1 600 мм, колесная база - 2 570 мм. Согласно ОТТС, российским покупателям предложат версию с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 107 лошадиных сил. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или «автоматом». Спереди у Brilliance V3 - Макферсон, сзади – полузависимая подвеска. Все тормоза дисковые, руль – с электроусилителем.
Порталу «Китайские автомобили» удалось получить эксклюзивную информацию о рублевых ценах новинки и даже ознакомиться с комплектациями. Кроссовер предложат в двух уровнях оснащения – Сomfort и Deluxe. Каждый будет доступен как с механической коробкой передач, так и с «автоматом». Всего получается четыре варианта. Базовый Brilliance V3 в комплектации МТ Сomfort будет стоить 839 000 рублей, а более оснащенный МТ Deluxe – 879 000 рублей. Кроссоверы с автоматической коробкой обойдутся на 60 000 рублей дороже: АТ Сomfort будет стоить 899 000 рублей, а АТ Deluxe – 939 000 рублей. Но официально компания Brilliance пока не называла ни цены, ни сроки начала продаж.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Почитал тут у вас про расход, откуда вы берете такие показатели 13 - 14 литров? Я езжу уже 4 год, в городе 7 - 7,5, по трассе иногда меньше 5 литров укладываюсь, но если конечно "зажечь", то по трассе около 7 литров! Но у меня другая проблема, провода высокого напряжения нужны! Кто подскажет от чего ...
Солидная цена для китайского автомобиля. Остается только надеяться, что она будет соответствовать качеству. А то чего-то этих Бриллиансов на улицах не видать. Вроде продаются, но никто их не покупает
Хорошо, что производитель додумался увеличить мощность двигателя, все владельцы жаловались на его малую мощность. Машинка то немаленькая, и сотня лошадок для нее маловато было.
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