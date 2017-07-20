Стали известны цены на хэтчбек BMW 6-Series GT
Следующая по стоимости бензиновая комплектация модели предлагает уже полный привод, 3-литровый «движок» и 340 «лошадей» мощности. За нее автопроизводитель просит не менее 4 090 000 рублей.
У любителей дизельных двигателей также будет выбор между двумя комплектациями. Вариация 630d xDrive GT, оснащенная трехлитровым шестицилиндровым двигателем мощностью в 249 л.с. обойдется покупателю 4 070 000 рублей.
Топовая версия новинки будет стоить не менее 4 590 000 рублей. За эту сумму владелец получит 640d xDrive GT с дизельным двигателем с отдачей 308 л.с.
Все комплектации новой модели обладают светодиодными фарами головной оптики, дверями с безрамными окнами, пневмоподвеской задней оси, которая сама регулирует оптимальную высоту дорожного просвета, функцией старт/стоп с рекуперацией энергии торможения и переключателем режимов движения, позволяющий активировать самый эффективный набор настроек ECO PRO.
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