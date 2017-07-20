20 июля 2017, 09:01

Стали известны цены на хэтчбек BMW 6-Series GT

Баварский автопроизводитель обнародовал прайс на свою новую модель BMW 6 серии GT. Российским покупателям будут доступны 4 комплектации авто - две бензиновые и две дизельные.
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  Стали известны цены на хэтчбек BMW 6-Series GT BMW 6 Стали известны цены на хэтчбек BMW 6-Series GT BMW 6 Стали известны цены на хэтчбек BMW 6-Series GT
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BMW 6
Выпускается с 2004 г.
Новый от 4 750 000 до 5 580 000 Р
Объявлений: 71
Отзывов: 3
Прием заказов на новую модель уже начался. Самый «бюджетный» вариант шикарного хэтчбека обойдется покупателям в 3 560 000 рублей. За эти деньги владелец получит стартовый заднеприводный вариант 630i GT. Автомобиль порадует покупателя 2-литровым турбированным бензиновым двигателем с отдачей в 249 л.с.

Следующая по стоимости бензиновая комплектация модели предлагает уже полный привод, 3-литровый «движок» и 340 «лошадей» мощности. За нее автопроизводитель просит не менее 4 090 000 рублей.

У любителей дизельных двигателей также будет выбор между двумя комплектациями. Вариация 630d xDrive GT, оснащенная трехлитровым шестицилиндровым двигателем мощностью в 249 л.с. обойдется покупателю 4 070 000 рублей.

Топовая версия новинки будет стоить не менее  4 590 000 рублей. За эту сумму владелец получит 640d xDrive GT с дизельным двигателем с отдачей 308 л.с.

Все комплектации новой модели обладают светодиодными фарами головной оптики, дверями с безрамными окнами, пневмоподвеской задней оси, которая сама регулирует оптимальную высоту дорожного просвета, функцией старт/стоп с рекуперацией энергии торможения и переключателем режимов движения, позволяющий активировать самый эффективный набор настроек ECO PRO.

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Отзывы по теме
Форум BMW 6
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Эх мать честная...Какой хороший автомобиль Как из песни "Я готов целовать песок или асфальт по которому ты ездила" О таком автомобиле можно только мечтать... Большое уважение немецкому автопрому!
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Стали известны цены на хэтчбек BMW 6-Series GT
{{model_131}}Прием заказов на новую модель уже начался. Самый «бюджетный» вариант шикарного хэтчбека обойдется покупателям в 3 560 000 рублей. За эти деньги владелец получит стартовый заднеприводный вариант 630i GT. Автомобиль порадует покупателя 2-литровым турбированным бензиновым двигателем с отдачей в 249 л.с.Следующая по стоимости бензиновая комплектация модели предлагает уже полный привод, 3-литровый «движок» и 340 «лошадей» мощности. За нее автопроизводитель просит не менее 4 090 000 рублей.У любителей дизельных двигателей также будет выбор между двумя комплектациями. Вариация 630d xDrive GT, оснащенная трехлитровым шестицилиндровым двигателем мощностью в 249 л.с. обойдется покупателю 4 070 000 рублей.Топовая версия новинки будет стоить не менее  4 590 000 рублей. За эту сумму владелец получит 640d xDrive GT с дизельным двигателем с отдачей 308 л.с.Все комплектации новой модели обладают светодиодными фарами головной оптики, дверями с безрамными окнами, пневмоподвеской задней оси, которая сама регулирует оптимальную высоту дорожного просвета, функцией старт/стоп с рекуперацией энергии торможения и переключателем режимов движения, позволяющий активировать самый эффективный набор настроек ECO PRO.
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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