Стали известны цены на кроссовер DFM AX7
Конструкция автомобиля включает независимую подвеску всех колес. Передняя ось – Макферсон, в основе задней – многорычажная конструкция с пружинами и гидравлическими амортизаторами. Несмотря на колесную базу в 2712 мм, новинка обладает весьма компактными габаритами - 4690 мм в длину и 1850 мм в ширину.
Напомним, что премьера модели состоялась еще в 2014 году. Но поставки отложили сначала из-за кризиса, а позже из-за необходимости сертифицированных испытаний с системой ЭРА-ГЛОНАСС. За базовую комплектацию будущим владельцам придется заплатить не меньше 990 тыс. рублей. «Топовая» версия стоит 1,249 тыс. рублей.
Перспективы автомобиля туманны: продукция DFM довольно слабо продается в России, и узнаваемость бренда неважная. Согласно данным АЕБ, в июне 2017-го россияне приобрели всего 50 машин. Это -21% к июню прошлого года. В целом, с января по июнь т.г. включительно DFM продала в нашей стране 265 новых автомобилей, или -56% к аналогичному периоду 2016-го.
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