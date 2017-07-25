25 июля 2017, 19:40

Стали известны цены на кроссовер DFM AX7

С сегодняшнего дня официальные дилеры DFM объявили старт продаж нового китайского кроссовера AX7. Российским покупателям доступны четыре комплектации - Comfort, Premium, Prestige и Luxury.
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Реализация нового китайского кроссовера Dongfeng AX7 стартует в салонах официальных дилеров на территории ...
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Среднеразмерный паркетник оснащен 2-литровым «атмосферником» с мощностью 140 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Автолюбители смогут выбрать тип трансмиссии - 5-диапазонная «механика» или 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Конструкция автомобиля включает независимую подвеску всех колес. Передняя ось – Макферсон, в основе задней – многорычажная конструкция с пружинами и гидравлическими амортизаторами. Несмотря на колесную базу в 2712 мм, новинка обладает весьма компактными габаритами - 4690 мм в длину и 1850 мм в ширину.

Напомним, что премьера модели состоялась еще в 2014 году. Но поставки отложили сначала из-за кризиса, а позже из-за необходимости сертифицированных испытаний с системой ЭРА-ГЛОНАСС. За базовую комплектацию будущим владельцам придется заплатить не меньше 990 тыс. рублей. «Топовая» версия стоит 1,249 тыс. рублей.

Перспективы автомобиля туманны: продукция DFM довольно слабо продается в России, и узнаваемость бренда неважная. Согласно данным АЕБ, в июне 2017-го россияне приобрели всего 50 машин. Это -21% к июню прошлого года. В целом, с января по июнь т.г. включительно DFM продала в нашей стране 265 новых автомобилей, или -56% к аналогичному периоду 2016-го.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Тест-драйв Dongfeng S30: китайские доводы
Купил dfm s30 в январе этого года.Вроде все устраивает, только вот рейка длинная и подвеска на ямках кажется жестковата.Что скажите.Да еще при вкл задней передачи постоянно звучит звук.
андр164
Тест-драйв Dongfeng H30 Cross: китайский «кросс»
Пересел на DFM H30 Cross с ВАЗа 21927 — полный восторг. Пока пробег всего 1,5 тыс км и только по городу, но я однозначно доволен покупкой. Еще ничего не ломалось, хотя езжу на работу и обратно + на выходных. Управление четкое, бех «сюрпризов», а уровень комплектации ВАЗу и не снился.
Боря
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
Согласен с вами, когда завод достроят, будет значительно легче как с покупкой машины, так и запчастями в целом.
Юра
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Стали известны цены на кроссовер DFM AX7
{{material_118473}}Среднеразмерный паркетник оснащен 2-литровым «атмосферником» с мощностью 140 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Автолюбители смогут выбрать тип трансмиссии - 5-диапазонная «механика» или 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.Конструкция автомобиля включает независимую подвеску всех колес. Передняя ось – Макферсон, в основе задней – многорычажная конструкция с пружинами и гидравлическими амортизаторами. Несмотря на колесную базу в 2712 мм, новинка обладает весьма компактными габаритами - 4690 мм в длину и 1850 мм в ширину.Напомним, что премьера модели состоялась еще в 2014 году. Но поставки отложили сначала из-за кризиса, а позже из-за необходимости сертифицированных испытаний с системой ЭРА-ГЛОНАСС. За базовую комплектацию будущим владельцам придется заплатить не меньше 990 тыс. рублей. «Топовая» версия стоит 1,249 тыс. рублей.Перспективы автомобиля туманны: продукция DFM довольно слабо продается в России, и узнаваемость бренда неважная. Согласно данным АЕБ, в июне 2017-го россияне приобрели всего 50 машин. Это -21% к июню прошлого года. В целом, с января по июнь т.г. включительно DFM продала в нашей стране 265 новых автомобилей, или -56% к аналогичному периоду 2016-го.
2017-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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