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9 января 2020, 16:25

Стали известны характеристики кроссовера Geely Coolray для России

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Фото: Geely
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новый кроссовер Geely Coolray. Продажи могут начаться уже в первом квартале 2020 года. Первые автомобили привезут к нам из Китая.
Стали известны характеристики кроссовера Geely Coolray для России

Фото: Geely

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Российский офис Geely сообщил, что новый компактный кроссовер Coolray поступит в продажу в первом полугодии ...
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Кроссовер Geely Coolray стал еще на один шаг ближе к шоу-румам российских дилеров. Китайская компания оформила ОТТС. Начало продаж новинки несколько раз переносилось. Новый срок, который приводят журналисты портала «Китайские автомобили», - первый квартал 2020 года. В декабре российский офис Geely говорил осторожнее – первое полугодие.

Судя по ОТТС, габариты Geely Coolray не изменились: 4 330 мм x 1 800 мм x 1 609 мм, колесная база - 2 600 мм. Российским покупателям предложат автомобили с 1,5-литровым турбомотором JLH-3G15TD мощностью 150 или 177 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент в обоих случаях равен 255 Нм и достигается в диапазоне от 1 500 до 4 000 оборотов в минуту. Агрегат способен «переваривать» 92-й бензин и работает в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом» DCT с двумя мокрыми сцеплениями. Привод – исключительно передний. Подвеска: передняя – Макферсон, задняя – полузависимая пружинная. Тормоза – все дисковые.

В список доступного оборудования вошел электроусилитель руля, медиасистема, подушки безопасности, 17-ые колесные диски, датчики контроля давления и температуры воздуха в шинах, блок вызова экстренных оперативных служб. За доплату предложат адаптивный круиз-контроль и 18-дюймовые колеса. Более подробные комплектации станут известны позже. В Беларуси в базовое оснащение входят передние подушки безопасности, мульти-руль, климат-контроль, легкосплавные диски, подогрев сидений и медиасистема с сенсорным экраном. Покупателей топовых комплектаций порадуют камеры кругового обзора и система автоматической парковки.

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Стали известны характеристики кроссовера Geely Coolray для России
{{material_128276}}Кроссовер Geely Coolray стал еще на один шаг ближе к шоу-румам российских дилеров. Китайская компания оформила ОТТС. Начало продаж новинки несколько раз переносилось. Новый срок, который приводят журналисты портала «Китайские автомобили», - первый квартал 2020 года. В декабре российский офис Geely говорил осторожнее – первое полугодие.Судя по ОТТС, габариты Geely Coolray не изменились: 4 330 мм x 1 800 мм x 1 609 мм, колесная база - 2 600 мм. Российским покупателям предложат автомобили с 1,5-литровым турбомотором JLH-3G15TD мощностью 150 или 177 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент в обоих случаях равен 255 Нм и достигается в диапазоне от 1 500 до 4 000 оборотов в минуту. Агрегат способен «переваривать» 92-й бензин и работает в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом» DCT с двумя мокрыми сцеплениями. Привод – исключительно передний. Подвеска: передняя – Макферсон, задняя – полузависимая пружинная. Тормоза – все дисковые.В список доступного оборудования вошел электроусилитель руля, медиасистема, подушки безопасности, 17-ые колесные диски, датчики контроля давления и температуры воздуха в шинах, блок вызова экстренных оперативных служб. За доплату предложат адаптивный круиз-контроль и 18-дюймовые колеса. Более подробные комплектации станут известны позже. В Беларуси в базовое оснащение входят передние подушки безопасности, мульти-руль, климат-контроль, легкосплавные диски, подогрев сидений и медиасистема с сенсорным экраном. Покупателей топовых комплектаций порадуют камеры кругового обзора и система автоматической парковки.
2020-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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