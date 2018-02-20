20 февраля 2018, 20:12

Стали известны комплектации Geely Atlas

27 февраля российские дилеры Geely начинают прием заказов на новый кроссовер Atlas. Автомобиль предложат в трех комплектациях: Standard, Comfort и Luxury.
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  Стали известны комплектации Geely Atlas Geely Atlas Стали известны комплектации Geely Atlas Geely Atlas Стали известны комплектации Geely Atlas Geely Atlas Стали известны комплектации Geely Atlas
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фото
  
Geely Atlas
Выпускается с 2017 г.
Базовой для Atlas в России станет комплектация Standard. Она доступна при заказе автомобиля с 2-литровым двигателем (139 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой». В список стандартного оснащения входят: набор систем стабилизации и курсовой устойчивости, подушки безопасности для водителя и пассажира, крепление Isofix для детского кресла, а также климат-контроль, 3,5-дюймовый экран мультимедийной системы, подогрев передних сидений и боковые зеркала с электроприводом. А функция выключения фар с небольшой задержкой «Follow me home» позволит водителю обогнуть в темноте все лужи. 

Более продвинутую комплектацию Comfort можно заказать для любого из двух двигателей и коробок. Здесь покупателей порадуют задними парктрониками, системой бесключевого доступа, цветным 8-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы, а также целым набором электронных помощников при движении под уклон или в гору. В багажном отделении смонтирована дополнительная 12-вольтовая розетка. Для всех машин с автоматом доступен круиз-контроль.

Топовую комплектацию Luxury можно заказать только с 2,4-литровым двигателем и «автоматом». Привод – передний или полный. В перечень стандартного оборудования дополнительно входят передние парктроники, камера заднего вида, двухзонный «климат», электропривод передних кресел, датчик дождя, цифровая панель приборов и навигация.

Кроссоверы Geely Atlas для российского рынка собирают на новом белорусском автозаводе «Белджи». Их производство было запущено в ноябре 2017 года. Автомобиль стал первой моделью, сошедшей со сборочного конвейера предприятия. 
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Комментарии
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Обсуждение на форуме (1)
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Стали известны комплектации Geely Atlas
{{model_6333}}Базовой для Atlas в России станет комплектация Standard. Она доступна при заказе автомобиля с 2-литровым двигателем (139 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой». В список стандартного оснащения входят: набор систем стабилизации и курсовой устойчивости, подушки безопасности для водителя и пассажира, крепление Isofix для детского кресла, а также климат-контроль, 3,5-дюймовый экран мультимедийной системы, подогрев передних сидений и боковые зеркала с электроприводом. А функция выключения фар с небольшой задержкой «Follow me home» позволит водителю обогнуть в темноте все лужи. Более продвинутую комплектацию Comfort можно заказать для любого из двух двигателей и коробок. Здесь покупателей порадуют задними парктрониками, системой бесключевого доступа, цветным 8-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы, а также целым набором электронных помощников при движении под уклон или в гору. В багажном отделении смонтирована дополнительная 12-вольтовая розетка. Для всех машин с автоматом доступен круиз-контроль.Топовую комплектацию Luxury можно заказать только с 2,4-литровым двигателем и «автоматом». Привод – передний или полный. В перечень стандартного оборудования дополнительно входят передние парктроники, камера заднего вида, двухзонный «климат», электропривод передних кресел, датчик дождя, цифровая панель приборов и навигация.Кроссоверы Geely Atlas для российского рынка собирают на новом белорусском автозаводе «Белджи». Их производство было запущено в ноябре 2017 года. Автомобиль стал первой моделью, сошедшей со сборочного конвейера предприятия. 
2018-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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