20 февраля 2018, 20:12
Стали известны комплектации Geely Atlas
27 февраля российские дилеры Geely начинают прием заказов на новый кроссовер Atlas. Автомобиль предложат в трех комплектациях: Standard, Comfort и Luxury.
Geely Atlas
Выпускается с 2017 г.
Более продвинутую комплектацию Comfort можно заказать для любого из двух двигателей и коробок. Здесь покупателей порадуют задними парктрониками, системой бесключевого доступа, цветным 8-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы, а также целым набором электронных помощников при движении под уклон или в гору. В багажном отделении смонтирована дополнительная 12-вольтовая розетка. Для всех машин с автоматом доступен круиз-контроль.
Топовую комплектацию Luxury можно заказать только с 2,4-литровым двигателем и «автоматом». Привод – передний или полный. В перечень стандартного оборудования дополнительно входят передние парктроники, камера заднего вида, двухзонный «климат», электропривод передних кресел, датчик дождя, цифровая панель приборов и навигация.
Кроссоверы Geely Atlas для российского рынка собирают на новом белорусском автозаводе «Белджи». Их производство было запущено в ноябре 2017 года. Автомобиль стал первой моделью, сошедшей со сборочного конвейера предприятия.
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