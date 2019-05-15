15 мая 2019, 15:38
Стали известны комплектации Haval F7 для России
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Российский офис Haval опубликовал комплектации нового кроссовера F7, выпускать который будут на тульском заводе марки. Российским покупателям новинку предложат в трех комплектациях с двумя моторами на выбор. Продажи стартуют в июне 2019 года.
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Компания Haval готовится к началу российских продаж кроссовера F7. Именно эта модель китайской марки первой ...Читать далее
Покупатели средней комплектации Elite дополнительно получат электрорегулировку водительского сидения по 6 направлениям, камеру заднего вида, подогрев задних сидений и шторку для багажного отделения. Топовая версия Premium может похвастаться светодиодными фарами головного света, панорамной крышей с люком, отделкой салона эко-кожей, системой кругового обзора, передними парктрониками, адаптивным круиз-контролем, а также системой предотвращения фронтальных столкновений и системой автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.
Цены обещают объявить ближе к началу продаж, которое намечено на июнь нынешнего года. В моторную гамму войдут два турбированных агрегата: 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Оба двигателя работают в паре с 7-ступенчатый «роботом» DCT. Привод – передний или полный.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Не, может и 150 сил ему хватит, но у машины такой агрессивный дизайн, ощущение, что там под капотом не то что 190, а все 500 лошадей должно быть. Хотя, конечно, с таким мотором цена у него уже будет не очень адекватная. Думаю, что 190 сильный, двухлитровый мотор золотая середина.
Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
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