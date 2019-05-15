15 мая 2019, 15:38

Стали известны комплектации Haval F7 для России

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Российский офис Haval опубликовал комплектации нового кроссовера F7, выпускать который будут на тульском заводе марки. Российским покупателям новинку предложат в трех комплектациях с двумя моторами на выбор. Продажи стартуют в июне 2019 года.
Стали известны комплектации Haval F7 для России
Стали известны комплектации Haval F7 для России
Стали известны комплектации Haval F7 для России
Стали известны комплектации Haval F7 для России
Стали известны комплектации Haval F7 для России
Стали известны комплектации Haval F7 для России
Стали известны комплектации Haval F7 для России
Стали известны комплектации Haval F7 для России
Стали известны комплектации Haval F7 для России
Стали известны комплектации Haval F7 для России
Стали известны комплектации Haval F7 для России
Стали известны комплектации Haval F7 для России
Стали известны комплектации Haval F7 для России
Стали известны комплектации Haval F7 для России
Стали известны комплектации Haval F7 для России
Стали известны комплектации Haval F7 для России
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Компания Haval готовится к началу российских продаж кроссовера F7. Именно эта модель китайской марки первой ...
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Новый Haval F7 выйдет на российский рынок в трех комплектациях: Comfort, Elite и Premium. В список базового оснащения Comfort войдут светодиодные ДХО, противотуманные фары, 4 подушки безопасности, 9-дюймовый экран медиасистемы, кожаный мульти-руль с обогревом, климат-контроль, круиз-контроль, парктроники сзади, датчики света и дождя, а также система бесключевого доступа в салон. В помощь водителю предложат электронные системы: антипробуксовочную, контроля давления в шинах, предотвращения опрокидывания, а также ассистенты - при старте на подъеме и экстренного торможения.

Покупатели средней комплектации Elite дополнительно получат электрорегулировку водительского сидения по 6 направлениям, камеру заднего вида, подогрев задних сидений и шторку для багажного отделения. Топовая версия Premium может похвастаться светодиодными фарами головного света, панорамной крышей с люком, отделкой салона эко-кожей, системой кругового обзора, передними парктрониками, адаптивным  круиз-контролем, а также системой предотвращения фронтальных столкновений и системой автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.

Цены обещают объявить ближе к началу продаж, которое намечено на июнь нынешнего года. В моторную гамму войдут два турбированных агрегата: 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Оба двигателя работают в паре с 7-ступенчатый «роботом» DCT. Привод – передний или полный.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Новый Haval F7x будут продавать в России
Не, может и 150 сил ему хватит, но у машины такой агрессивный дизайн, ощущение, что там под капотом не то что 190, а все 500 лошадей должно быть. Хотя, конечно, с таким мотором цена у него уже будет не очень адекватная. Думаю, что 190 сильный, двухлитровый мотор золотая середина.
Каратай
Названы самые интересные китайские кроссоверы
Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
Stepan
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Стали известны комплектации Haval F7 для России
{{material_126364}}Новый Haval F7 выйдет на российский рынок в трех комплектациях: Comfort, Elite и Premium. В список базового оснащения Comfort войдут светодиодные ДХО, противотуманные фары, 4 подушки безопасности, 9-дюймовый экран медиасистемы, кожаный мульти-руль с обогревом, климат-контроль, круиз-контроль, парктроники сзади, датчики света и дождя, а также система бесключевого доступа в салон. В помощь водителю предложат электронные системы: антипробуксовочную, контроля давления в шинах, предотвращения опрокидывания, а также ассистенты - при старте на подъеме и экстренного торможения.Покупатели средней комплектации Elite дополнительно получат электрорегулировку водительского сидения по 6 направлениям, камеру заднего вида, подогрев задних сидений и шторку для багажного отделения. Топовая версия Premium может похвастаться светодиодными фарами головного света, панорамной крышей с люком, отделкой салона эко-кожей, системой кругового обзора, передними парктрониками, адаптивным  круиз-контролем, а также системой предотвращения фронтальных столкновений и системой автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.Цены обещают объявить ближе к началу продаж, которое намечено на июнь нынешнего года. В моторную гамму войдут два турбированных агрегата: 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Оба двигателя работают в паре с 7-ступенчатый «роботом» DCT. Привод – передний или полный.
2019-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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