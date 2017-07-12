Стали известны некоторые подробности о карбоновом Apollo IE
Примечательно, что при создании кузова Apollo IE щедро использовалось углеродное волокно, что скажется на стоимости транспорта в сторону удорожания. Массивное карбоновое антикрыло будет украшать заднюю часть корпуса автомобиля. Примечательным элементом кузова также станет весьма оригинальный «трехлепестковый» выхлоп.
По прогнозам компании, ожидаемая новинка будет одним из самых быстрых суперкаров в мире. Так ли это будет - пока не известно, так как автопроизводитель не раскрывает дату начала производства Apollo IE. Известно лишь, что модель ожидает мелкосерийное производство, но когда оно начнется - неизвестно. За это время другие игроки высоко конкурентного рынка спортивных автомобилей могут подготовить не менее яркие и мощные новинки.
Ожидается, что суперкар будет окончательно рассекречен в течение ближайщих недель.
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