17 сентября 2019, 10:53
Стали известны подробности миллиардного иска к Навальному компании по аренде автомобилей
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Фото: Ньюинформ
Московская компания, занимающаяся арендой автомобилей премиум-класса, заявила о миллиардных убытках, которые понесла в результате протестных акций 27 июля, 3 и 10 августа. В частности, размер компенсации за бензин из-за вынужденных объездов оценили в 17 млн рублей. Арбитражный суд иск не принял из-за грубых нарушений.
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Кроме того, из-за массовых протестов часть улиц была перекрыта и автомобили вынуждены были или объезжать, или возвращаться обратно в гараж. Перерасход горюче-смазочных материалов оценили в 17 млн рублей. Упущенная выгода от отмененных клиентами заказов равна 410,7 млн рублей. При этом аренда самого дорогого автомобиля в парке «Флай Авто» - Mercedes Benz G-Class 350d AMG стоит 23,3 тыс. рублей в сутки. Кроме того, неустойку за непредоставление автомобилей оценили в 185,3 млн рублей, а ущерб деловой репутации – в 200 млн рублей. Итого получился 1 млрд рублей.
Арбитражный суд Москвы пока оставил иск без движения из-за грубых нарушений, но юристы компании намерены все исправить в ближайшее время. Отвечая на вопрос «Коммерсанта», как были подсчитаны расходы в 17 млн рублей на ГСМ, господин Леухин допустил, что здесь составители могли допустить ошибку, так как цифры, возможно, подгоняли под сумму в 1 млрд рублей. На вопрос о том, зачем нужно было «подгонять цифры», владелец «Флай Авто» отвечать отказался.
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Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
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