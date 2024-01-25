Стали известны подробности о взбесившемся в Петербурге автобусе
Люди не могли поверить своим глазам и стояли на месте, будто парализованные. В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили пятеро пешеходов, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Известно, что автобус перед выездом на линию прошел техосмотр, а водитель – медосмотр. Никаких отклонений от нормы эти обследования не выявили. Водителю 58 лет, автобусом он управляет на протяжении последних 6 лет. За это время он нарушал ПДД лишь один раз. В причинах ДТП разбираются следователи. По предварительной версии, к аварии привели проблемы со здоровьем водителя. Сразу после ДТП он позвонил жене и сказал, что ему стало плохо и он не помнит, как все случилось.
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-
25.01.2024, 07:15
Смертельное ДТП в Карелии: внедорожник Great Wall против Volvo
Вечером 24 января на 400-м километре трассы Р-21 «Кола» в Карелии произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. В результате мужчина и три женщины погибли на месте. Все они ехали в одной машине.Читать далее
-
24.01.2024, 22:31
Edmunds: Лучшим из лучших в 2023 году признали Kia
Каждый год эксперты авторитетного американского автомобильного портала Edmunds объединяют усилия, чтобы определить лучшие новинки года. Награды Edmunds Top Rated Awards вручаются в нескольких категориях на основе проведенных испытаний. Каждый победитель был протестирован на испытательном треке и тщательно оценен по опыту реального использования.Читать далее
-
24.01.2024, 16:12
Tesla заявила, что выпустит новую бюджетную модель в середине 2025 года
Tesla рассказала поставщикам о планах начать серийное производство нового недорогого электромобиля в середине 2025 года. Новинка проходит под кодовым именем Redwood. Это будет компактный кроссовер.Читать далее
-
24.01.2024, 15:33
Прокуратура оштрафовала автоинспектора за эвакуацию автомобиля
В Казани районная прокуратура встала на сторону автомобилистки, чью машину незаконно отправили на штрафстоянку. Инспектора ГИБДД, допустившего нарушение, оштрафовали на 20 000 рублей.Читать далее
-
24.01.2024, 14:53
Автоинструктор рассказал водителям, от каких летних приемов зимой лучше отказаться
Зимнее вождение имеет свои особенности. Маневры, которые можно безнаказанно совершать летом, с наступлением морозов чреваты аварийной ситуацией. Автоинструктор рассказал, от каких водительских привычек лучше отказаться до весны.Читать далее
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