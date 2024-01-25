Стали известны подробности о взбесившемся в Петербурге автобусе

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Инцидент произошел 24 января около 4 часов дня на перекрестке улиц Наличной и Беринга в Василеоостровском районе города. Петербургский главк опубликовал видео с уличной камеры, которая засняла, как развивались события. Находясь на середине перекрестка, рейсовый автобус №152 неожиданно ускорился, едва избежал столкновения с попутным внедорожником, въехал по пешеходному переходу на тротуар, пересек газон и принялся давить прохожих, пишет портал Петербург2

Люди не могли поверить своим глазам и стояли на месте, будто парализованные. В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили пятеро пешеходов, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Известно, что автобус перед выездом на линию прошел техосмотр, а водитель – медосмотр. Никаких отклонений от нормы эти обследования не выявили. Водителю 58 лет, автобусом он управляет на протяжении последних 6 лет. За это время он нарушал ПДД лишь один раз. В причинах ДТП разбираются следователи. По предварительной версии, к аварии привели проблемы со здоровьем водителя. Сразу после ДТП он позвонил жене и сказал, что ему стало плохо и он не помнит, как все случилось.

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